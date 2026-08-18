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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    14 комментариев
    18 августа 2026, 10:52 • Новости дня

    На Западе заявили о росте числа выступающих за диалог с Россией политиков

    Tекст: Вера Басилая

    Представители западных дипломатических кругов фиксируют кардинальное изменение переговорного климата и растущую готовность европейских лидеров к возобновлению прямых контактов с Россией.

    Источник в западных дипломатических кругах заявил, что среди западного истеблишмента стремительно увеличивается число сторонников восстановления официальных контактов с Москвой, передает ТАСС.

    «Еще несколько месяцев назад за призывы к диалогу с Россией политически расстреляли бы на месте, а теперь все больше европейских политиков считают, что с Россией надо вести диалог», – заявил источник агентства.

    Собеседник отметил реальное улучшение переговорного климата, уточнив, что пока коммуникация поддерживается исключительно на неофициальном уровне. По его словам, европейцы осознают невозможность дальнейшей зависимости от американской воли.

    Для возвращения статуса значимого игрока в мировой политике Европе придется самостоятельно развивать каналы связи с российской стороной, резюмировал дипломат.

    Ранее финский политик Армандо Мема призвал европейские страны скорее возобновить переговорный процесс с Москвой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил открытость нашей страны к восстановлению связей.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о тайном интересе европейских лидеров к беседам с Владимиром Путиным.

    17 августа 2026, 21:28 • Новости дня
    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией

    Кулбергс: Евросоюз должен Латвии 7 млрд евро из-за разрыва отношений с Россией

    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рига несет огромные финансовые потери из-за антироссийских рестрикций и помощи Киеву, превращаясь в пострадавшую сторону конфликта, ЕС должен выделить Латвии семь млрд евро, чтобы она поддержала антироссийские санкции, заявил премьер страны Андрис Кулбергс.

    Кулбергс заявил о необходимости выделения Латвии дополнительных 7 млрд евро из бюджета ЕС на ближайшие семь лет для компенсации издержек, передает ТАСС. Бывший вице-премьер страны и лидер консервативной партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс в беседе с Politico заявил, что государство теряет большие деньги из-за поддержки Украины и санкций против России.

    «Мы рассуждаем о том, как поддержать Украину, но при этом сами являемся жертвой», – сказал он.

    По его мнению, руководство страны больше не может игнорировать экономический ущерб от разрыва связей с Москвой.

    Шлесерс подчеркнул, что при следующем голосовании за продление антироссийских санкций Рига должна потребовать финансовой поддержки, не исключив применение права вето.

    Заявления политиков звучат в преддверии парламентских выборов, намеченных на 3 октября. Согласно опросам центра SKDS, лидирует партия Кулбергса «Объединенный список» с 12,2%, тогда как политическая сила Шлесерса занимает третье место с 10%.

    В начале лета Кулбергс объявил о планах разрыва торговых связей с Россией.

    Позже глава латвийского правительства запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для развития инфраструктуры на востоке страны.

    При этом страна спланировала дефицит государственного бюджета на текущий год из-за резкого увеличения военных расходов.

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    16 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине

    Эксперт Джерелиевский: Европа будет наращивать поставки дальних дронов ВСУ вместо ракет

    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    @ Martin Pedaja/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Беспилотники значительно дешевле и проще в производстве, нежели крылатые ракеты. Кроме того, они менее заметны для систем ПВО. Поэтому Европа будет делать упор именно на этот тип вооружения при подготовке военных поставок для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее стало известно, что Украина использует британские БПЛА для ударов по России.

    «В своих атаках на территорию России противник в последнее время делает упор именно на дальние беспилотники. А вот просьбы Киева к Европе о поставках крылатых ракет стали звучать ощутимо меньше», – сказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

    По его словам, эта тенденция легко объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего, БПЛА значительно дешевле крылатых ракет, а также проще в производстве. «Однако для достижения сопоставимого результата требуется в разы больше беспилотников», – поясняет аналитик. Также БПЛА, указывает спикер, «относятся к менее эскалационным вооружениям, нежели ракеты»: «Во всяком случае, в этом уверены европейцы».

    Помимо того, стоит учитывать ограниченный ракетный потенциал Европы. Те же США хотя и пытаются найти способ выпускать дешевые снаряды, пока сталкиваются с трудностями на этом направлении. Более того, Штатам и самим нужны ракеты на фоне ситуации на Ближнем Востоке. А у Европы ощущается дефицит этого типа вооружений, некоторые страны по своим причинам не намерены передавать ракеты ВСУ.

    Еще она причина, почему противник делает ставку на дальние беспилотники – их способность идти на сверхмалых высотах, что затрудняет процесс обнаружения, добавляет Джерелиевский. «Да, некоторые ракеты тоже способны идти на такой высоте, но далеко не все. И для их обнаружения нужны самолеты ДРЛО или системы РЛС, поднятые на аэростатах. А вот обеспечить малозаметность дронов значительно легче», – рассуждает он.

    На этом фоне нет сомнений в том, что европейцы будут наращивать производство и передачу таких беспилотников противнику. «Вместе с тем, БПЛА создаются не только для Украины, но и в силу того, что Европа активно готовится к войне с Россией и пытается создать на своих складах определенный запас вооружений», – говорит собеседник.

    Делая вывод, Джерелиевский отметил – Европа продолжает действовать в своем привычном стиле. Так, европейцы объявляют о планах подготовить якобы проект мирного договора, но в тоже время наращивают производство и поставки оружия ВСУ.

    «Я бы этот мирный план априори ставил в кавычки, потому что ни о каком мире там речи не идет. Из-за морской блокады Украины, последовательного уничтожения инфраструктуры и поражений на фронте европейцы хотели бы дать передышку ВСУ. Но им это необходимо исключительно для подготовки Украины к новому витку противостояния, а не для решения сложившегося кризиса», – заключил Джерелиевский.

    Ранее британская The Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ сообщила, что Украина начала применять британские дроны для ударов по России. Отмечается, что такие аппараты используются уже около полугода.

    «Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – пишет издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

    Напомним, в июне минобороны Британии анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников. В то же время Владимир Зеленский заявлял о планах построить завод беспилотников в Британии.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках беспилотников для атак на российские регионы.

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    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 11:24 • Новости дня
    СВР заявила о планах Запада обвинить Россию в передаче оружия наркокартелям
    СВР заявила о планах Запада обвинить Россию в передаче оружия наркокартелям
    @ Jesus Verdugo/Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Западные спецслужбы совместно с украинскими структурами готовят масштабную провокацию, чтобы обвинить Москву в поставках вооружений наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике, сообщила Служба внешней разведки России.

    Служба внешней разведки России получила данные о готовящейся масштабной информационной диверсии. Спецслужбы одной из западных стран планируют обвинить российскую сторону в нелегальной передаче оружия наркокартелям в Венесуэле, Колумбии и Мексике, следует из сообщения на сайте СВР.

    «Режиссеры провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада», – заявили в ведомстве. Для реализации плана на территорию этих государств уже доставляют трофейное российское вооружение, захваченное в ходе спецоперации.

    Организаторы также создают фальшивые аудиозаписи, видеоматериалы и поддельную документацию. Эти материалы должны создать видимость причастности представителей Вооруженных сил России к незаконным схемам поставок. В ведомстве подчеркнули, что подобные методы не являются новыми для западных спецслужб, напомнив об инсценировке в Буче в апреле 2022 года.

    Ранее американские частные военные компании завербовали членов латиноамериканских наркокартелей для отправки на Украину.

    Позже Служба внешней разведки России раскрыла план инсценировки ракетного удара по детскому учреждению.

    Эксперты назвали провокации частью масштабной информационной войны Запада.

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    17 августа 2026, 08:15 • Новости дня
    Профессор Диесен предупредил об угрозе ядерной войны из-за британских дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Использование украинскими военными беспилотников британского производства для ударов по российской территории может спровоцировать глобальный конфликт с применением ядерного оружия, заявил профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

    Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен выразил мнение, что применение британских беспилотников для атак на Россию приведет к ядерной эскалации, передает РИА «Новости». Свою позицию эксперт озвучил в соцсети.

    «Великобритания делает еще один шаг к ядерной войне», – предупредил норвежский профессор, оценивая последствия поставок западного вооружения Киеву.

    Накануне газета The Times, ссылаясь на источники в украинских вооруженных силах, сообщила, что украинские военные начали применять британские беспилотники для атак вглубь территории России.

    Европейские страны нарастят поставки дальних дронов для украинской армии вместо крылатых ракет.

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    15 августа 2026, 12:42 • Новости дня
    Немецкий эксперт призвал ФРГ серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов

    Эксперт Браке призвал ФРГ и ЕС серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов

    Немецкий эксперт призвал ФРГ серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европе и Германии следует серьезно отнестись к заявлениям президента Владимира Путина об ответных мерах на попытки захвата торговых судов, поскольку это грозит значительными экономическими издержками, заявил старший научный сотрудник аналитического центра Боннского университета Мориц Браке.

    Браке в интервью газете Bild призвал Германию и Европу обратить пристальное внимание на предупреждения Москвы. «К российским угрозам следует отнестись всерьез, передает ТАСС.

    По словам эксперта, даже единичные инциденты способны вызвать серьезные последствия для европейской экономики. Это может привести к удорожанию страхования, увеличению протяженности маршрутов и росту издержек для мировой торговли. Браке подчеркнул критическую зависимость Германии и Европы от морских путей для поддержания экономической и политической стабильности.

    Германский союз страховщиков также отмечает, что реакция России обернется высокими затратами для судоходных компаний. Ожидается ужесточение условий страхования и дополнительные расходы из-за поиска альтернативных маршрутов. Аналогичную обеспокоенность выразили в Союзе германских судовладельцев.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата российских торговых судов Западом.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подтвердил осознание европейскими странами готовности Москвы к жестким мерам.

    Военный эксперт Андрей Клинцевич заявил о полной готовности Тихоокеанского флота к выполнению поручения главы государства.

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    15 августа 2026, 19:59 • Новости дня
    В Белоруссии рассказали о судьбе брошенных литовских фур

    Адвокат Меткина сообщила о сохранении прав собственности на литовские фуры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Истечение сроков спецхранения оставленных на границе с Белоруссией грузовиков не лишает иностранных владельцев законного права собственности на этот коммерческий транспорт, заявляют юристы.

    Около 100 задержанных автомобилей из Литвы, в основном полуприцепов, до сих пор остаются на территории Белоруссии. Специалист по международному праву Елизавета Меткина рассказала РИА «Новости», что машины могут остаться у нынешних хозяев.

    «По истечении срока хранения право собственности на автомобили автоматически не прекращается. Если владельцы их не заберут, дальнейшая судьба транспорта должна решаться в установленном белорусским законодательством порядке», – подчеркнула юрист.

    Она добавила, что обращение техники в доход государства допускается исключительно при наличии законных оснований и соблюдении строгих процедур. По словам эксперта, даже превышение расходов на стоянку над стоимостью машины не делает государство ее автоматическим собственником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил выезд грузовых автомобилей с литовскими номерами.

    До этого Минск заявлял о скоплении на территории страны более 1,8 тыс.литовских фур.

    Ранее министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста представителю белорусского посольства из-за застрявших машин.

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    17 августа 2026, 08:37 • Новости дня
    Французский журналист Брайар рассказал о роли НАТО в интеграции нацбатов в ВСУ

    Журналист Брайар: НАТО помогло интегрировать нацбаты в ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Страны НАТО принимали непосредственное участие в создании и реформировании структур территориальной обороны на Украине и помогали Киеву интегрировать нацбаты в состав регулярной армии, сообщил работающий в Донбассе французский историк, военный корреспондент Лоран Брайар.

    По словам Брайара, западные союзники напрямую курировали слияние радикальных идеологических формирований с регулярными подразделениями украинской армии, помогая реформировать территориальную оборону, передает ТАСС.

    Журналист заявил, что именно западные партнеры Киева руководили процессом включения идеологических батальонов в состав официальных вооруженных сил.

    «Польша, в частности, помогала, а также многие европейские страны, взявшие за образец эстонскую модель», – рассказал эксперт.

    Помимо этого, США и Канада занимались обучением сотрудников украинской полиции, а Франция заключила договор на подготовку саперов. Брайар добавил, что интеграция националистов в регулярные войска понадобилась Киеву для установления жесткого контроля над радикалами из-за угрозы вооруженного мятежа, а также для сокрытия совершенных ими военных преступлений.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Франция в ходе боев на Украине могла понести потери до нескольких сотен военнослужащих.

    До этого Лондон завершил обучение свыше 68 тыс. солдат вооруженных сил Украины в рамках специальных военных программ с участием стран-партнеров.

    Нидерланды завершили свое участие в международной операции Interflex.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал текущую международную обстановку как нешуточную, указав на консолидацию западного мира против Российской Федерации.

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    15 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Финский политик Мема осудил попытки Европы демонизировать Россию

    Финский политик Мема указал на замалчивание в ЕС теракта на «Северных потоках»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки европейских стран выставить Москву врагом служат оправданием их собственной милитаризации на фоне игнорирования диверсий Киева, считает финский политик Армандо Мема.

    Евросоюз использует образ врага в лице России для оправдания масштабного перевооружения, намеренно игнорируя причастность Киева к терактам на «Северных потоках». Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на фоне инцидента с беспилотником в Лейпциге, пишет РИА «Новости».

    «Россию не перестают изображать врагом, чтобы оправдать масштабное и неоправданное перевооружение Европы. Некоторые политики в ЕС продолжают свою риторику, обвиняя Россию в инцидентах с беспилотниками, однако все они хранят молчание перед лицом террористической атаки на «Северных потоках», которая, безусловно, была крупнейшей на европейском континенте и должна была привести к применению пятой статьи НАТО», – написал политик в социальных сетях.

    По словам Мемы, лидеры европейских стран вместо осуждения украинских властей продолжают выделять им финансирование. Кроме того, подчеркнул он, Европа не прекращает поставки вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители заподозрили Украину в инсценировке инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    Ранее сотрудники этого аэропорта обнаружили дрон со взрывчаткой рядом с загруженным боеприпасами украинским самолетом.

    До этого лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе возложили на Россию ответственность за все подобные происшествия в Европе.

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    15 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Британский генерал Ширрефф: Россия попытается захватить Шпицберген

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Островной арктический архипелаг Шпицберген может стать новой горячей точкой и спровоцировать глобальный конфликт из-за растущего военного напряжения между странами НАТО и Россией, заявил экс-замглавы силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф.

    «Я предсказываю, что в ближайшие месяцы или годы этот арктический участок сыграет ключевую роль в российском плане по дестабилизации НАТО», – заявил генерал Daily Mail.

    По его словам, небольшая операция воздушно-десантных сил и спецназа якобы позволит взять территорию под контроль за несколько часов.

    Военный эксперт считает, что ситуация вокруг Шпицбергена способна спровоцировать Третью мировую войну, передает РИА «Новости».

    Шпицбергенский трактат 1920 года закрепил суверенитет Осло над архипелагом в Северном Ледовитом океане. При этом документ гарантирует участникам договора, включая Россию, равные права на добычу ресурсов и безвизовое посещение территории.

    Посол России в Осло Николай Корчунов заявил о целенаправленном обострении обстановки в Арктике со стороны Норвегии и НАТО.

    Ранее российский дипломат сообщил о размытии границ соглашения о демилитаризации Шпицбергена из-за установки спутниковых станций.

    Глава норвежских вооруженных сил Эйрик Кристофферсен допустил сценарий проведения Москвой наземной операции на севере страны.

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    15 августа 2026, 21:25 • Новости дня
    Власти Марокко выслали испанских журналистов с границы Сеуты

    Марокко депортировало освещавших миграционный кризис репортеров испанских СМИ

    Tекст: Мария Иванова

    Представителей испанской прессы вынудили срочно покинуть марокканский приграничный город Фнидек под угрозой изъятия профессиональной аппаратуры на фоне обострения миграционного кризиса.

    Сотрудники агентства EFE и телеканала TVE были вынуждены покинуть марокканскую территорию по требованию местных властей, передает РИА «Новости». Персонал гостиниц сообщил репортерам о необходимости срочно освободить номера.

    «Марокко выслало сегодня команды агентства EFE и TVE, которые находились в городе Фнидек для освещения информации по поводу ситуации на границе с Сеутой», – отмечается в заявлении.

    Официальные причины такого решения министерство иностранных дел королевства не раскрыло. При этом представитель ведомства Юссеф Хаджи пригрозил конфисковать рабочее оборудование и удостоверения прессы в случае отказа покинуть исторический Кастильехос.

    В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентной волной нелегальной миграции. Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка оценил число проникших в страну нарушителей в 72 тыс. человек. На данный момент в городе остаются около 10 тыс. мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля десятки тысяч марокканских мигрантов прорвали границу с испанской Сеутой.

    Для сдерживания нелегалов власти Испании направили в автономный город более трех тысяч силовиков.

    Накануне Мадрид и Рабат экстренно усилили охрану пограничных пунктов из-за призывов к новому штурму.

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    16 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    Кобяков: Бизнесмены из ЕС продолжают контакт с Россией вопреки позиции ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Компании из государств Европы сохранили деловые контакты с Москвой, несмотря на жесткие ограничения и официальную позицию западного руководства, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

    По словам Кобякова, практически бизнесмены из всех страны Европы продолжают взаимодействие с Россией и не скрывают этого.

    «Достаточно проследить последние четыре-пять форумов в Петербурге и Владивостоке», – заявил Кобяков, передает ТАСС.

    Чиновник перечислил государства, предприниматели из которых регулярно посещают российские деловые мероприятия. В этот список вошли Италия, Германия, Франция, Голландия, Греция, Британия, Швейцария и Испания.

    Ранее Кобяков заявил, что западные компании проявили большой интерес к Восточному экономическому форуму на фоне политического давления.

    Также Антон Кобяков назвал прагматичное партнерство главным условием для возвращения иностранных корпораций.

    Весной немецкие предприниматели впервые за несколько лет официально посетили Петербургский международный экономический форум для сохранения своих активов.

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    15 августа 2026, 15:57 • Новости дня
    NYT: Страны у границ России не доверяют ФРГ и Франции в переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд европейских государств сомневается в способности Парижа и Берлина эффективно защищать их позиции при возможном дипломатическом урегулировании украинского кризиса.

    Страны Евросоюза у границ России не полностью доверяют французским и немецким политикам представлять их интересы в возвожных переговорах по Украине, пишет The New York Times, ссылаясь на трех европейских чиновников.

    Особое сомнение в компетенции этих стран сохраняется у Венгрии и государств Балтии. Американское издание отмечает, что Британия, Франция и Германия считают себя главными переговорщиками от Европы. Эта тройка уже подготовила варианты военных гарантий для Киева после возможного завершения конфликта.

    По данным газеты из США, активные консультации по данному вопросу велись еще в июне. Польша, Италия и государства Северной Европы также настаивают на своем участии в обсуждениях. Ожидается, что Евросоюз будет проинформирован о ходе дискуссий и позднее подключен к процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция, Германия и Великобритания разрабатывают собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил отдать ключевую роль в этом процессе «евротройке». Позже сообщалось, что бывшие чиновники этих европейских стран и России провели тайную встречу в Вене.

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    16 августа 2026, 12:07 • Новости дня
    Дмитриев объяснил наплыв мигрантов в ЕС желанием «отблагодарить» фон дер Ляйен

    Дмитриев объяснил наплыв мигрантов в ЕС желанием отблагодарить фон дер Ляйен

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил на фоне миграционного кризиса в испанской Сеуте, что мигранты массово приезжают, чтобы «лично поблагодарить» председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен и «бюрократов ЕС» за их миграционную политику.

    Дмитриев заявил на фоне миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута, что мигранты массово приезжают для того, чтобы лично поблагодарить Урсулу и других бюрократов ЕС, дружелюбных к мигрантам, за их прекрасные миграционные инициативы, передает РИА «Новости».

    Масштабный кризис разразился в конце июля, когда нелегалы начали активно проникать на территорию Испании из Марокко. Глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка отмечал, что границу пересекли порядка 72 тыс. человек. Местные власти уточнили, что сейчас в городе остаются около 10 тыс. приезжих.

    Накануне Кирилл Дмитриев назвал массовый приток нелегалов в испанский анклав прямым итогом провальной миграционной политики стран Запада.

     Власти Испании и Марокко экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах из-за угрозы нового прорыва.

    В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию мигрантов из Сеуты.

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    16 августа 2026, 11:27 • Новости дня
    Испанский истребитель сбил беспилотник в небе над Румынией

    Испанский истребитель F-18 уничтожил БПЛА в воздушном пространстве Румынии

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на воскресенье над территорией Румынии был уничтожен истребителем F-18 Воздушно-космических сил Испании беспилотный летательный аппарат, нарушивший воздушное пространство страны, обломки упали в безлюдной местности, сообщил Digi 24.

    Министерство обороны Румынии подтвердило уничтожение беспилотного летательного аппарата над территорией страны. Нарушителя ликвидировал истребитель F-18 испанских Воздушно-космических сил, базирующийся в Румынии., пишет «Коммерсантъ».

    Обломки аппарата упали в безлюдной местности недалеко от города Галац. В оборонном ведомстве подчеркнули, что операция прошла без угроз для инфраструктуры и мирного населения.

    Из-за инцидента в уезде объявляли воздушную тревогу. Режим опасности был отменен в 5:20 по московскому времени. Месяцем ранее в этом же районе другой дрон врезался в жилой дом.

    В конце июля румынский истребитель F-16 уничтожил беспилотник над безлюдной территорией.

    Месяцем ранее для перехвата дронов на границе с Украиной в воздух поднимались британские самолеты Eurofighter Typhoon.

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    15 августа 2026, 12:05 • Новости дня
    The Guardian: Страны НАТО провалились в военной поддержке Украины

    The Guardian: НАТО не смогла обеспечить Украину ракетами для Patriot

    Tекст: Вера Басилая

    Североатлантический альянс не смог должным образом инвестировать в производство зенитных ракетных комплексов Patriot и доработку систем SAMP-T для нужд Киева, сообщает The Guardian.

    Издание отмечает, что альянс не вложил достаточных средств в расширение выпуска комплексов Patriot, в итоге страны НАТО потерпели серьезную неудачу в вопросах оборонного планирования для Украины, передает ТАСС.

    Журналисты подчеркивают, что потребности украинской стороны в ракетах для этих систем в три-четыре раза превышают текущий мировой годовой объем их производства. Также критике подверглось отсутствие инвестиций в модернизацию комплексов SAMP-T.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал серьезные трудности с производством зенитных ракетных комплексов для нужд Киева.

    Американские оборонные корпорации выступили против передачи украинской стороне лицензии на выпуск систем Patriot.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответ на просьбы Владимира Зеленского о передаче противоракет заявила, что в настоящее время США восстанавливает свой оборонный потенциал.

    Бывший командующий войсками Североатлантического альянса в Европе Джеймс Ставридис сообщил об острой нехватке зенитных боеприпасов у ВСУ.

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