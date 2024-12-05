Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.2 комментария
Эксперты назвали Россию лидером в регулировании цифрового пространства
В Совете Федерации обсудили лидерство России в цифровом законодательстве и новые инициативы
Россия признана лидером в регулировании, первой закрепив понятие «социальная сеть» на федеральном уровне, что способствует технологическому суверенитету, отметили эксперты на круглом столе в Совете Федерации.
Директор департамента цифрового развития и экономики данных Министерства экономического развития РФ Владимир Волошин сообщил о недавно вступивших в силу изменениях в экспериментальных правовых режимах, предназначенных для тестирования технологий с искусственным интеллектом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«В этом году вступило в силу несколько изменений. У нас было три поручения президента, как раз направленные на то, чтобы механизм экспериментальных правовых режимов был более применим для тестирования технологий с искусственным интеллектом», – заявил он.
Руководитель департамента права цифровых технологий и биоправа факультета права в НИУ ВШЭ Наталия Ковалева подчеркнула важность создания Цифрового кодекса для устранения правовых коллизий и организации регулирования цифровых технологий. Она отметила, что систематизация законодательства позволит достичь технологического суверенитета. Иван Абрамов из Министерства промышленности и торговли РФ обсудил важность регулирования оборота данных, отметив, что это необходимо для защиты коммерческой тайны и стимулирования инноваций.
Заместитель начальника отдела специальных проектов и академических программ ФГУП «ГРЧЦ» Станислав Махортов отметил, что Россия является лидером в развитии регулирования цифрового пространства, напомнив, что наша страна первой закрепила понятие «социальная сеть» на уровне федерального законодательства. Он также затронул тему маркировки игр и подчеркнул необходимость как позитивной, так и негативной маркировки, чтобы защитить различные категории граждан, включая пожилых людей. Махортов также поддержал инициативу по выдаче прокатных удостоверений для игр, но указал на необходимость особенного механизма контроля из-за специфики внутреннего контента в играх.