Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.6 комментариев
Российские войска начали бои за Старые Ялы и Константинопольское
Российские войска продвинулись в ДНР, начав бои за Старые Ялы и Константинопольское
Российские войска продвинулись на юг от Курахово в ДНР, начав боевые действия за Старые Ялы и Константинопольское, освободив более 10 кв. километров территории, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его словам, российские войска начали активные боевые действия за населенные пункты Старые Ялы и Константинопольское, которые расположены к югу от города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), передает ТАСС.
По словам Рогова, российские войска освободили свыше 10 кв. км южнее села Сухие Ялы и вошли в южную часть этого населенного пункта. Также они продвинулись на два километра вглубь Константинопольского и заняли его восточную часть, где продолжаются боевые действия.
Помимо этого, Рогов отметил, что российские силы освободили около 3 кв. км территории в районе Анновки. Подчеркивается, что продолжается активная зачистка территории к югу от Курахово.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска перерезали трассу Курахово – Запорожье, что серьезно осложнило логистику ВСУ. Сообщалось, что ВСУ попали в окружение на трубном заводе в Курахово, что стало результатом успешных действий российских войск. Также российские войска зачистили Старые Терны к западу от Курахово, что укрепило их позиции в регионе.