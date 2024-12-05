  • Новость часаРоссийские военные зачистили два села в районе Великой Новоселки в ДНР
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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Германия окончательно не объединилась до сих пор

    Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мир скучающих эгоистов спасут праведники

    Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Франция становится для России бесполезной

    Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.

    3 комментария
    5 декабря 2024, 14:21 • Новости дня

    Российские войска начали бои за Старые Ялы и Константинопольское

    Российские войска продвинулись в ДНР, начав бои за Старые Ялы и Константинопольское

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвинулись на юг от Курахово в ДНР, начав боевые действия за Старые Ялы и Константинопольское, освободив более 10 кв. километров территории, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска начали активные боевые действия за населенные пункты Старые Ялы и Константинопольское, которые расположены к югу от города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), передает ТАСС.

    По словам Рогова, российские войска освободили свыше 10 кв. км южнее села Сухие Ялы и вошли в южную часть этого населенного пункта. Также они продвинулись на два километра вглубь Константинопольского и заняли его восточную часть, где продолжаются боевые действия.

    Помимо этого, Рогов отметил, что российские силы освободили около 3 кв. км территории в районе Анновки. Подчеркивается, что продолжается активная зачистка территории к югу от Курахово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска перерезали трассу Курахово – Запорожье, что серьезно осложнило логистику ВСУ. Сообщалось, что ВСУ попали в окружение на трубном заводе в Курахово, что стало результатом успешных действий российских войск. Также российские войска зачистили Старые Терны к западу от Курахово, что укрепило их позиции в регионе.

    4 декабря 2024, 21:29 • Новости дня
    Стали известны подробности атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой

    Tекст: Валерия Городецкая

    На видео атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой, разошедшемся по интернету, разведчик двигался на мотоцикле, а не на велосипеде, как сообщалось ранее. Поле противник не заминировал, но оно было усеяно неразорвавшимися боеприпасами. Поэтому в качестве проводника для бронемашины и было решено задействовать спортивный байк.

    Подробности атаки сообщил Telegram-канал «Два майора». По его данным, утреннее нападение 20 ноября в районе Великой Новоселки ожидалось как отвлекающий маневр, но неожиданно стало основной атакой. По плану, бронетехника должна была отвлечь врага, но одна из БМП подорвалась, а другая заглохла, что вынудило разведчиков действовать на передовой.

    Один из них – увлекался мотогонками, а в отряде есть спортивный «байк», полученный в рамках гуманитарной помощи. Его и было решено использовать для продвижения по полю, на котором было много неразорвашихся снарядов. Первым ехал мотоцикл, а за ним четко по следу одной гусеницей – БМП.

    «На широко разошедшемся по сетям видео наблюдатели решили, что разведчик двигается на велосипеде. Нет – это мотоцикл, который идет на малой скорости. Земля влажная, потому пылевого шлейфа за «байком» нет», – говорится в публикации.

    Противник не ждал прорыва по этому направлению, что кто-то решится идти там, где все простреливается насквозь. «ВСУ старались угадать место основного удара батальона, лесополоса оказалась без прикрытия. Получается, что предыдущими атаками наш батальон раздергал чужую оборону, создал иллюзию штурма в ином месте. Случай вывел группу к какой-то болевой точке вражеской обороны», – отмечается в сообщении.

    Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором, как сообщалось, российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля.

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    5 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Российские войска перерезали трассу Курахово – Запорожье

    Вооруженные силы России перекрыли единственную дорогу для выхода ВСУ из Курахово

    Российские войска перерезали трассу Курахово – Запорожье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Военные силы России фактически отрезали путь отступления вооруженным силам Украины, перекрыв трассу Курахово – Запорожье, которая была единственной дорогой для выхода из Курахово.

    Вооруженные силы России перерезали трассу, ведущую из Курахово. Как сообщает ТАСС, это единственная дорога, по которой украинские военные могли покинуть город. Силовики в Донецке сообщили, что оборона противника к северу от Курахово была продавлена, что привело к фактической блокировке трассы Курахово – Запорожье.

    По словам представителей силовых структур, у вооруженных сил Украины теперь практически нет шансов покинуть Курахово. Это событие имеет значительное стратегическое значение, так как оставляет украинские войска без основных путей отступления.

    Напомним, накануне российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией. При этом на Кураховском направлении в западной части ДНР ВС России почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, а украинская группировка на трубном заводе в Курахово оказалась фактически окружена, испытывая давление российских войск с трех направлений, что исключает возможность безопасного отхода.


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    5 декабря 2024, 13:20 • Видео
    «Зеленский и ЕС откажутся от мира»

    Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

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    5 декабря 2024, 08:47 • Новости дня
    ВС России ликвидировали группу ВСУ на огнеупорном заводе в Часовом Яре

    ВС России ликвидировали украинских солдат на огнеупорном заводе в Часовом Яре

    ВС России ликвидировали группу ВСУ на огнеупорном заводе в Часовом Яре
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группа украинских военнослужащих была уничтожена на позициях в огнеупорном заводе Часового Яра, где ведется зачистка территории от остатков противника.

    Группа ВСУ ликвидирована на позиции, оборудованной на северо-восточной окраине огнеупорного завода в Часовом Яре, передает ТАСС. Это предприятие использовалось как крупный укрепрайон вооруженных сил Украины. В настоящее время российские силы продолжают зачистку территории от оставшихся противников.

    Представители силовых структур сообщили о гибели значительного числа военнослужащих ВСУ на этом участке фронта. Кроме того, они отметили, что среди украинских солдат на заводе было много беглецов.

    Огнеупорный завод в Часовом Яре уже несколько месяцев служит укрепленной позицией для украинских войск. Его стратегическое расположение делает его важным объектом в ходе военных действий. В результате последней операции российским силам удалось нанести значительный урон противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.

    Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины пытались усилить оборону в Часовом Яре, перебросив элитные подразделения в промзону огнеупорного завода.

    Тем не менее украинские войска в районе Часова Яра испытывают нехватку личного состава и боеприпасов, что усугубляет их положение на передовой.

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    4 декабря 2024, 15:07 • Новости дня
    Российские войска вошли в Новый Комар в ДНР

    Рогов сообщил о боях российских войск за контроль над Новым Комаром в ДНР

    Российские войска вошли в Новый Комар в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска, освободив 20 кв. км в районе Раздольного, начали бои за контроль над населенным пунктом Новый Комар, который находится севернее Великой Новоселки в ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска начали активные боевые действия в населенном пункте Новый Комар в ДНР, сообщает ТАСС. Рогов подтвердил, что войска вошли в поселение, продолжая освобождать территорию.

    По словам Рогова, российские силы освободили около 20 кв. км в районе Раздольного. Войска продолжают выравнивать линию фронта, обходя с севера Великую Новоселку – логистически важный пункт, который остается под контролем Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев перебросил в район Великой Новоселки иностранных морпехов, что свидетельствует о западной поддержке в конфликте на Украине, российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в этом же районе, что может повлиять на боевые действия в регионе.

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    5 декабря 2024, 02:23 • Новости дня
    США подтвердили использование Украины для подготовки к будущим войнам

    Помощник Байдена Салливан признал использование Вашингтоном украинского конфликта для подготовки к будущим войнам

    США подтвердили использование Украины для подготовки к будущим войнам
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон использует украинский конфликт для оценки военных технологий и подготовки к будущим войнам, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан заявил, что американский военно-промышленный комплекс использует конфликт на Украине для анализа эффективности различных военных технологий. Салливан отметил, что это позволяет США создавать новые военные технологии и готовиться к будущим конфликтам, передает ТАСС.

    В качестве примера он указал на использование Украиной БПЛА, которые, по его словам, «являются одними из самых инновационных на планете». Он добавил, что современные БПЛА «на порядок ниже по себестоимости, чем традиционные боеприпасы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва указывала, что США превратили Украину в полигон для военных экспериментов. В самих США также признавали пользу от конфликта на Украине. CNN назвал Украину испытательным полигоном для вооружений США. Другие страны Запада тоже используют Украину в этих целях. Даже сам Киев сам признавал, что Украина стала полигоном для западных вооружений.

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    5 декабря 2024, 06:25 • Новости дня
    В Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину

    В Бундестаге призвали не спекулировать на теме возможного участия Германии в миротворческой операции на Украине

    В Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину
    @ Monika Skolimowska/DPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В настоящее время нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО на Украине, следует воздержаться от спекуляций, заявила уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хегль.

    «Сейчас неуместно спекулировать о возможном участии бундесвера», – приводит слова Хегль ТАСС со ссылкой на Funke и ARD.

    Хегль отметила, что текущая задача бундесвера заключается в максимально возможной поддержке Украины. Это включает материальную помощь и обучение украинских военных.

    Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Он заявил: «На данный момент этим вопросом никто не задается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СВР, Запад готовится к возможному «замораживанию» украинского конфликта. Для этого Западу требуется фактически оккупировать Украину, что будет сделано под видом развертывания в стране «миротворческого контингента».

    Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия. Однако канцлер Олаф Шольц заявил, что отправка немецких военнослужащих не рассматривается.

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    5 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА

    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА самолетного типа

    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы России в последние сутки нанесли удары по украинским военным аэродромам и цеху по производству беспилотников, сообщило российское Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по военным аэродромам, цеху производства дронов самолетного типа, объектам энергетики, обеспечивавшим работу украинского ВПК, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Российские средства противовоздушной обороны сбили два снаряда РСЗО HIMARS и 101 беспилотник. С начала специальной военной операции уничтожено значительное количество военной техники противника, включая 649 самолетов и 37 тыс. 284 беспилотника.

    В Харьковской области группировка «Север» нанесла удары по украинским формированиям, ВСУ потеряли 65 военнослужащих. В зоне ответственности группировки «Запад» украинская сторона потеряла до 560 военнослужащих и значительное количество техники, включая танк Leopard.

    «Южная» группировка отразила две контратаки и ликвидировала до 330 военнослужащих ВСУ. Группировка «Центр» продолжила продвижение, отразив девять контратак и уничтожив до 515 военнослужащих противника.

    Группировки «Восток» и «Днепр» также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, отразив многочисленные контратаки и уничтожив в общей сложности до 255 украинских военнослужащих. Среди потерь ВСУ – бронетранспортеры, танки Leopard, самоходные артиллерийские установки и автомобили.

    В прошлые сутки российские войска также били по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов украинской армии.

    За сутки до этого ВС России поражали объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского ВПК.

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    5 декабря 2024, 02:57 • Новости дня
    МИД Италии заявил, что Зеленскому придется «принять некоторые условия»

    Глава МИД Италии Таяни заявил о необходимости для Зеленского «пойти на уступки» из-за российского наступления

    Tекст: Антон Антонов

    Если российские войска продолжат наступать, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «придется пойти на уступки», чтобы ситуация не ухудшилась, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

    По словам Таяни, «Зеленскому придется принять некоторые условия», передает РИА «Новости» со ссылкой на Rai1.

    «Посмотрим, что произойдет и какова будет ситуация, когда начнется диалог», – сказал вице-премьер.

    Он добавил, что мир должен быть достигнут в 2025 году, передает ТАСС.

    Напомним, план возможного спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога предусматривает, что Украина должна отказаться от рассмотрения вопроса о членстве в НАТО на 10 лет.

    Зеленский заявлял, что Украина может заключить соглашение о прекращении огня, если контролируемые ею территории будут защищены под «зонтом НАТО». Ранее он настаивал на том, что не допустит передачи России территории, которую прежде контролировал Киев.

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    5 декабря 2024, 08:35 • Новости дня
    ВСУ потеряли ряд позиций в Дзержинске

    Украинские силы потеряли ряд позиций на важном укрепрайоне в Дзержинске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории шахты в Дзержинске (Торецке) продолжаются штурмовые действия, в ходе которых украинские силы выбиты с нескольких позиций, однако продолжают оказывать сопротивление с использованием дронов.

    Украинские силы потеряли контроль над несколькими позициями в укрепленном районе на шахте в Дзержинске, сообщает ТАСС. Этот район был одним из важнейших и наиболее укрепленных позиций украинских вооруженных сил в городе. По сведениям из силовых структур, на данный момент продолжаются штурмовые действия на территории шахты.

    Источник в силовых структурах рассказал, что украинские войска пытаются противодействовать при помощи дронов, несмотря на потерю ряда позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России установили контроль над большей частью Дзержинска в ДНР, ВСУ перебросили резервы для обороны этого города, а также уничтожили несколько зданий, где находились их военные.

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    5 декабря 2024, 01:58 • Новости дня
    Омбудсмен опроверг искоренение «бусификации» на Украине

    Уполномоченный Рады по правам человека Лубинец опроверг сообщения о «почти полностью искорененной бусификации»

    Tекст: Антон Антонов

    Силовая мобилизация на Украине продолжается, ни о какой «победе» над «бусификацией» речи нет, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

    Лубинец отметил, что в СМИ появилась информация, будто его представитель в Киеве и Киевской области заявил о «почти полностью искорененной бусификации», передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что его представители в регионах активно реагируют на случаи неправомерных действий военкоматов, в стране ведутся «дисциплинарные и уголовные производства по случаям так называемой бусификации».

    «Но ни о какой «победе» и достижениях речи идти не может», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, процедура призыва на Украине сопровождается регулярными случаями «бусификации» – отловом на улицах и насильственной отправкой на фронт мужчин.

    Весной 2024 года на Украине провели снижение мобилизационного возраста, разрешив подвергать мобилизационным мероприятиям граждан старше 25 лет (до этого пороговой отметкой было 27 лет), но Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет.

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    4 декабря 2024, 20:32 • Новости дня
    В Селидово собирают факты охоты ВСУ на мирных жителей

    Жительница Селидово рассказала о расстреле ВСУ жителей многоквартирного дома

    В Селидово собирают факты охоты ВСУ на мирных жителей
    @ t.me/maximgrigoryev

    В Селидово ВСУ буквально охотились на мирных жителей. Люди прятались в домах, и если украинские военные могли открыть двери, то убивали всех, кого находили, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев со ссылкой на свидетельства очевидцев.

    «Мы продолжаем фиксировать подробности резни, организованной ВСУ в Селидово», – сообщил Григорьев. По его словам, по адресу Кузнецова, 23 ВСУ расстреляли супругов 1974 и 1973 года рождения. У женщины – четыре огнестрельных ранения. Женщина лежала практически раздетая, вероятно, сначала ее изнасиловали, а потом убили. У мужчины – смертельные ранения в область головы. «Соседи нам рассказали, что как раз поблизости был дом, где жили украинские военные, которые и убили мирных жителей», – отметил собеседник.

    Председатель Международного общественного трибунала привел свидетельства очевидицы преступлений ВСУ в Селидово. Жительница Валентина В. рассказала, как украинские военные пытались выманить жителей из подъездов домов, чтобы убить. Так погибли жители соседнего с ней дома: «Закрыли подъезд. ВСУ говорят:

    «Открывайте, открывайте, вам ничего не будет». Тетя Валя открыла, и их, четырех человек, застрелили. Они ничего не сделали. Лена просто сидела на диване. Они ее застрелили. Застрелили сына, спрашивали, что это он не воюет? Сашу застрелили. Тетя Валя начала кричать, и ее застрелили. Лена говорит, что же вы делаете? А один ВСУшник говорит: «А що з нею робыть?» А второй говорит: «Да пристрели ее». И они ее пристрелили.
    Мальчик Коля забежал. Он рядом здесь жил, он слышал, что стреляют. Он побежал, и его тоже убили. Потом в этой квартире они сидели, их человек 12 было. Напротив парень жил, он это все видел в окно. Они ему окна прострелили…
    ВСУ отходили, а мы стояли возле подъезда. Они начали стрелять. Мы слышим украинский говор: «Иди сюда, иди сюда». Мы бегом разбежались по подъездам. Мне прострелили дверь входную. Я забежала быстренько, а украинский военный кричит: «Она вон туда побежала». И они прострелили мне дверь, у меня вон до сих пор дырка…»

    «Ждуны, ждуны, ждуны. Вот это только слышно было от них… Мне которые повыехали из города пишут: не может быть, что это Украина. Но я-то здесь осталась, я-то знаю, что это Украина убивала», – говорит жительница Селидово.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что Международный общественный трибунал по преступлениям киевского режима сообщил об убийстве не менее 100 жителей Селидово украинскими военными при отступлении. Боевики расстреливали мирных граждан в домах, во дворах и на улицах города.

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    5 декабря 2024, 05:30 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали Брянскую и Белгородскую области

    Tекст: Антон Антонов

    Брянская и Белгородская области подверглись атакам украинских беспилотников, никто не пострадал, сообщили главы регионов Александр Богомаз и Вячеслав Гладков.

    Богомаз сообщил в Telegram, что над Брянской областью за час были обнаружены и сбиты девять БПЛА самолетного типа.

    Гладков в Telegram рассказал, что украинским атакам подверглись Шебекино, поселок Политотдельский и село Грузское. В результате сбросов взрывных устройства с БПЛА полностью сгорели или повреждены огнем несколько машин. Также в Шебекино повреждения получили подъезд дома и окна в нескольких квартирах.

    В ночь на среду российская ПВО перехватила и уничтожила 24 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать российские территории.


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    5 декабря 2024, 09:37 • Новости дня
    ВСУ начали минировать пути отхода своих подразделений

    Марочко: ВСУ минируют пути отхода для предотвращения бегства бойцов

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские военные минируют участки возле своих подразделений, чтобы помешать им отступать, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Украинские военные силы минируют тыловые участки своих передовых подразделений, чтобы препятствовать отступлению на Сватовско-Кременском направлении, сообщил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что данные действия направлены на предотвращение несанкционированного отступления или бегства украинских военнослужащих.

    По его словам, на одном из опорных пунктов в районе Новолюбовки произошло бегство пяти украинских военнослужащих, которые попытались скрыться в ближайшей лесополосе. Однако все они подорвались на собственном минном заграждении и не выжили. Аналогичная ситуация произошла в районе Ямполовки, где в результате подрыва погиб один солдат, двое получили ранения.

    Марочко подчеркнул, что эти случаи подтверждают наличие указаний украинского командования минировать тыловые районы передовых подразделений. По его словам, такие меры предпринимаются для лишения военнослужащих путей отступления, что усложняет возможность дезертирства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двое военных ВСУ погибли, подорвавшись на своем минном поле при перевозке боеприпасов в ЛНР.

    Между тем в приграничных регионах России украинские военные используют маскировку взрывчатки под обычные предметы, такие как игрушки и сумки, что приводит к жертвам среди мирных жителей, включая детей.

    Инженер-инструктор разведывательного отряда рассказал о заминированных дронах ВСУ в Курской области, которые нередко оказываются ловушками для российских военных.

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    5 декабря 2024, 07:39 • Новости дня
    Российские силы уничтожили 10 иностранных наемников в Купянске

    Марочко: ВС России уничтожили 10 иностранных наемников в Купянске

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Купянске, уничтожив до десяти иностранных наемников, а также ликвидировали пункт управления и склад вооружения, сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в результате освобождений и огневых налетов ВС России в течение последних суток было подтверждено попадание по месту дислокации украинских боевиков, уничтожено до десяти иностранных наемников, передает ТАСС.

    Марочко также заявил, что в Петропавловке российские силы ликвидировали взводный опорный пункт противника. В Кучеровке был уничтожен полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения и пункт управления беспилотниками.

    Кроме того, в районе Глушковки при попытке контратаки вооруженные формирования Украины потеряли две единицы автомобильной техники, один бронетранспортер и до взвода личного состава убитыми и ранеными, отметил эксперт.

    Ранее в Ровненской области на западе Украины были нанесены удары по военной части ВСУ, где, по предварительным данным, находились наемники из Польши. Также ВС России нанесли удары по военным аэродромам и пунктам управления беспилотниками ВСУ. Кроме того, подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины.

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    5 декабря 2024, 09:21 • Новости дня
    Росгвардия в Курской области уничтожила дронами бойцов ВСУ

    Росгвардия применила дроны-камикадзе для уничтожения десяти бойцов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области спецназ Росгвардии уничтожил до десяти бойцов ВСУ и эвакуационное транспортное средство дронами-камикадзе.

    Росгвардия в Курской области уничтожила до десяти военнослужащих ВСУ с использованием дронов-камикадзе, передает ТАСС. Пресс-служба ведомства подтвердила, что удары также были нанесены по транспортному средству Национальной гвардии Украины, предназначенному для экстренной эвакуации.

    В заявлении ведомства говорится, что использование дронов-камикадзе становится распространенной тактикой, заменяющей артиллерийский огонь. Утверждается, что такие действия оказывают значительное психологическое воздействие на противника, снижая его боеготовность и ухудшая моральное состояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ Росгвардии уничтожил пехоту ВСУ в Курской области, уничтожил БМП M2 Bradley ВСУ в той же области и ранее уничтожил позицию ВСУ в Курской области.

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