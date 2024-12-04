Оппозиция решила обвинить президента Южной Кореи в госизмене

Это решение связано с объявлением военного положения в стране, партия прорабатывает соответствующие шаги, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

Генеральный секретарь парламента Южной Кореи Ким Мин Ги объявил, что всем сотрудникам министерства обороны и полиции теперь запрещен вход в Национальное собрание, передает РИА «Новости» .

«Это срочная мера для защиты безопасности законодателей и обеспечения функционирования Национального собрания», – заявил Ким Мин Ги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение на фоне попыток проведения против него процедуры импичмента. Парламент проголосовал за отмену военного положения. Юн Сок Ель подтвердил согласие отменить военное положение, командование военным положением было расформировано.

Демократическая партия заявила о намерении начать процедуру импичмента, если Юн Сок Ель не подаст в отставку, а лидер правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун призвал немедленно отправить в отставку министра обороны страны Ким Ен Хена.