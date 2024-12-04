В парламенте Южной Кореи потребовали отставки президента и министра обороны

Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи выдвинула требование об отставке президента Юн Сок Еля

Tекст: Антон Антонов

«Демократическая партия заявила, что если президент Юн Сок Ель немедленно не уйдет в отставку, она начнет процедуру импичмента в соответствии с волей народа», – передает РИА «Новости» текст сообщения YTN.

Кроме того, как сообщил канал, Хан Дон Хун заявил, что министр обороны «должен быть немедленно отправлен в отставку». Хан Дон Хун также подчеркнул необходимость строгой ответственности для причастных к ситуации должностных лиц и призвал президента дать объяснения.

Официальный представительной оппозиционной Объединенной демократической партии Чо Сын Нэ заявил, что военные после введения президентом военного положения пытались арестовать лидеров ведущих партий и спикера парламента. По его словам, эти действия были направлены на срыв голосования за резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Чо Сын Нэ сказал, что данные действия можно рассматривать как «переворот и сговор с целью мятежа».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Южной Кореи Юн Сок Ель подтвердил согласие отменить военное положение, которое было объявлено на фоне попыток проведения против него процедуры импичмента. Правительство страны проголосовало за отмену военного положения. командование военным положением было расформировано.