Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Дороги, школы, больницы строятся, разрушенные дома восстанавливаются, промышленность оживает, бизнес развивается. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.0 комментариев
Стало известно об уничтожении более 310 боевиков ВСУ в Курской области
Российские военные уничтожили за сутки 310 боевиков ВСУ и 10 бронемашин в Курской области
Более 310 боевиков Вооруженных сил Украины были уничтожены в приграничных районах Курской области в течение суток российскими подразделениями.
Российские подразделения уничтожили более 310 боевиков Вооруженных сил Украины, а также боевую машину пехоты и 10 боевых бронированных машин в приграничных районах Курской области, сообщает РИА «Новости». В сообщении Министерства обороны России отмечается, что в течение суток были ликвидированы также шесть автомобилей и артиллерийское орудие противника.
Министерство обороны России заявило, что с начала боевых действий в курском направлении украинская армия потеряла более 45530 военнослужащих. Кроме того, уничтожены 262 танка, 204 боевые машины пехоты и 142 бронетранспортера. В списке потерь также числятся 1359 боевых бронированных машин, 1237 автомобилей и 337 артиллерийских орудий.
По данным ведомства, среди уничтоженной техники ВСУ также 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая 11 HIMARS и шесть систем MLRS, произведенных в США. Зафиксировано также уничтожение 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 83 станции радиоэлектронной борьбы и 13 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Накануне сообщалось, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также штурмового батальона ВСУ около Дарьино, Куриловки, Леонидови, Локни, Малой Локни, Марьевки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины и Черкасского Поречного. Отражены три атаки штурмовых групп противника, сообщили в Минобороны.