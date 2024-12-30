Российские военные уничтожили за сутки 310 боевиков ВСУ и 10 бронемашин в Курской области

Tекст: Ольга Иванова

Российские подразделения уничтожили более 310 боевиков Вооруженных сил Украины, а также боевую машину пехоты и 10 боевых бронированных машин в приграничных районах Курской области, сообщает РИА «Новости». В сообщении Министерства обороны России отмечается, что в течение суток были ликвидированы также шесть автомобилей и артиллерийское орудие противника.

Министерство обороны России заявило, что с начала боевых действий в курском направлении украинская армия потеряла более 45530 военнослужащих. Кроме того, уничтожены 262 танка, 204 боевые машины пехоты и 142 бронетранспортера. В списке потерь также числятся 1359 боевых бронированных машин, 1237 автомобилей и 337 артиллерийских орудий.

По данным ведомства, среди уничтоженной техники ВСУ также 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая 11 HIMARS и шесть систем MLRS, произведенных в США. Зафиксировано также уничтожение 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 83 станции радиоэлектронной борьбы и 13 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Накануне сообщалось, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также штурмового батальона ВСУ около Дарьино, Куриловки, Леонидови, Локни, Малой Локни, Марьевки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины и Черкасского Поречного. Отражены три атаки штурмовых групп противника, сообщили в Минобороны.