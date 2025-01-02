Мэр Кишинева обвинил центральные власти в подорожании электроэнергии в два раза

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мэр Кишинева Иван Чебан обвинил правительство Молдовы в некомпетентности в связи с двукратным увеличением тарифов на электроэнергию, сообщает ТАСС. По его словам, в результате бездействия властей жители страны столкнутся с серьезным финансовым давлением, что также затронет местные органы власти и экономических агентов. Мэр выразил озабоченность тем, что повышение тарифов на электроэнергию неизбежно приведет к росту цен на другие услуги и товары.

Чебан критически отозвался о действиях правительства, обвинив его в бездействии в решении проблем энергетической сферы. Он отметил, что вместо того, чтобы предпринимать конкретные шаги, власти требуют от граждан экономить электроэнергию, в то время как любые критические замечания воспринимаются как враждебные. Мэр также назвал манипуляцией попытки ограничить использование праздничной иллюминации в городе, подчеркнув, что это наносит ущерб общественному комфорту.

Кроме того, градоначальник отметил, что из-за некомпетентности центральных властей Кишинев лишается финансовых возможностей для реализации важных проектов. Среди них он назвал ремонт дорог, дворов, школ и детских садов, а также поддержку социальных инициатив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Молдавия в первый день после отключения газа смогла покрыть свои потребности в электроэнергии за счет собственной генерации. Вслед за этим правительство страны увеличило квоту на импорт электроэнергии из стран Евросоюза.