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Средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
В минувшую ночь российские силы ПВО успешно нейтрализовали украинский дрон над Курской областью, сообщили в Минобороны.
Минобороны в своем Telegram-канале сообщило об успешной операции по уничтожению беспилотного летательного аппарата, принадлежащего Украине, который был обнаружен над территорией Курской области. Уточняется, что инцидент произошел в течение прошедшей ночи, и средства противовоздушной обороны оперативно отреагировали, ликвидировав угрозу.
Накануне силы противовоздушной обороны в Брянской области перехватили и уничтожили 19 дронов самолетного типа. Кроме того силы ПВО Севастополя перехватили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря, предотвратив возможные угрозы.