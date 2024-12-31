Губернатор сообщил о массовом уничтожении дронов в Брянской области

ПВО уничтожили 19 дронов над Брянской областью, сообщил губернатор

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО перехватили и уничтожили 19 беспилотников самолетного типа. Это произошло в результате массированной атаки на регион.



Богомаз подчеркнул, что благодаря профессионализму российских военных пострадавших и разрушений в регионе удалось избежать. Все атаки были успешно отражены. «Враг совершил очередную массированную атаку по территории нашей области. Силами ПВО министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства российской ПВО сбили 68 украинских беспилотников. Из них 25 были уничтожены над Брянской областью, 17 над Крымом и 11 над Краснодарским краем. Также сбиты дроны над Смоленской, Тверской, Ростовской, Курской и Калужской областями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорания на топливно-энергетическом комплексе в Ярцевском районе были вызваны атакой украинских беспилотников, что привело к работе экстренных служб на месте происшествия. В результате атаки дрона были повреждены постройки в локомотивном депо в Сальске, однако никто не пострадал, как сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

