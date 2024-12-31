Атака украинских БПЛА вызвала пожар на топливном комплексе в Смоленской области

В Смоленской области пожар начался после атаки украинских дронов на энергокомплекс

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», атака украинских беспилотных летательных аппаратов привела к возникновению пожара на объекте топливно-энергетического комплекса в Ярцевском районе Смоленской области. Глава района Роман Захаров в своем Telegram-канале подтвердил факт атаки и сообщил о возгораниях.



В результате атаки дронов произошли возгорания, из-за которых на место были направлены оперативные группы МЧС. В настоящее время спасатели активно занимаются ликвидацией открытого огня, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пламени и минимизировать ущерб.

Кроме того, начато расследование инцидента, которым занимаются специальные службы и компетентные органы. Целью расследования является определение всех обстоятельств произошедшего и установление виновных в атаке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Разумное Белгородской области пострадали три человека, включая ребенка и двух женщин. На территории промышленного предприятия в Волгоградской области ночью упали обломки беспилотника, сбитого ПВО, что не вызвало пожара и не привело к пострадавшим, как сообщил губернатор Андрей Бочаров. В Орловской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь, где сейчас работают оперативные службы.