Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.5 комментариев
Атака украинских БПЛА вызвала пожар на топливном комплексе в Смоленской области
В Смоленской области пожар начался после атаки украинских дронов на энергокомплекс
Возгорания на топливно-энергетическом комплексе в Ярцевском районе были вызваны атакой украинских беспилотников, что привело к работе экстренных служб на месте происшествия.
Как сообщает РИА «Новости», атака украинских беспилотных летательных аппаратов привела к возникновению пожара на объекте топливно-энергетического комплекса в Ярцевском районе Смоленской области. Глава района Роман Захаров в своем Telegram-канале подтвердил факт атаки и сообщил о возгораниях.
В результате атаки дронов произошли возгорания, из-за которых на место были направлены оперативные группы МЧС. В настоящее время спасатели активно занимаются ликвидацией открытого огня, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пламени и минимизировать ущерб.
Кроме того, начато расследование инцидента, которым занимаются специальные службы и компетентные органы. Целью расследования является определение всех обстоятельств произошедшего и установление виновных в атаке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Разумное Белгородской области пострадали три человека, включая ребенка и двух женщин. На территории промышленного предприятия в Волгоградской области ночью упали обломки беспилотника, сбитого ПВО, что не вызвало пожара и не привело к пострадавшим, как сообщил губернатор Андрей Бочаров. В Орловской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь, где сейчас работают оперативные службы.