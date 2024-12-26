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    2024 год подарил России приятные финансовые неожиданности
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    Лукашенко назвал количество комплексов «Орешник» для размещения в Белоруссии
    Ростовский курьер-стример назвал максимальный месячный заработок
    ЕС решил ввести санкции против теневого флота России
    Путин высказался о будущем применении «Орешника»
    Вучич обсудил с Зеленским улучшение сотрудничества
    В Казахстане подтвердили взрыв баллона перед крушением самолета под Актау
    Директор ВОЗ оказался в аэропорту Саны во время удара Израиля
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поглощение Канады разрушает стереотипы в политике

    Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Умение создать пространство для сосуществования самых разных людей и культур является важнейшим преимуществом России, которое вечно недооценивают ее противники. Но без коррекции миграционной политики эти особенности могут стать уязвимостью.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    10 комментариев
    26 декабря 2024, 22:53 • Новости дня

    Число пострадавших от атаки БПЛА в Белгороде увеличилось до трех

    Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших при атаке БПЛА на Белгород

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Разумное Белгородской области пострадали три человека, включая ребенка и двух женщин.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших после атаки беспилотника по дому в поселке Разумное возросло до трех, передает РИА Новости. Ранее было известно о двух раненых – восьмилетнем ребенке и его матери. Ребенок получил ушибы и ссадины, его доставили в детскую областную клиническую больницу, а женщину с осколочными ранениями ноги и спины – в городскую больницу Белгорода.

    Атака произошла на таунхаус, в результате чего загорелась кровля здания. Пожар был оперативно потушен сотрудниками МЧС.

    Позже стало известно, что к числу пострадавших добавилась еще одна женщина, которая обратилась за медицинской помощью с ушибом руки. Ее в данный момент доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, сообщил Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины совершили атаку беспилотником на поселок Разумное в Белгородской области, в результате чего пострадали восьмилетний ребенок и его мама, а Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны России за ночь сбили пять украинских беспилотников, атаковавших Волгоградскую, Воронежскую и Белгородскую области.

    26 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Лавров заявил о тайных предложениях Франции по Украине

    Лавров раскрыл тайные обращения Франции к России по украинскому вопросу

    Лавров заявил о тайных предложениях Франции по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Франция неоднократно обращалась к России с предложением помочь наладить диалог по украинскому вопросу через закрытые каналы, исключая участие Киева, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что данные инициативы французской стороны предлагали обсуждение украинской ситуации без участия самого Киева, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что Франция стремится занимать активную позицию в различных международных вопросах, включая украинский кризис, и Россия приветствует такое желание. Однако он выразил сомнения относительно искренности этих инициатив и их возможных результатов. Министр также подчеркнул, что предложения французов по вопросу Украины поступали в обход широко провозглашаемого Западом принципа «ни слова об Украине без Украины».

    Ранее Франция предложила создать коалицию европейских государств для постоянного размещения на Украине миротворческих сил, что может потребовать направить от 75 до 90 тыс. военнослужащих.

    Россия выразила готовность к переговорам по украинскому кризису, если они будут обсуждать первопричины и учитывать российские требования.

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    26 декабря 2024, 17:18 • Новости дня
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    Рогов сообщил об уничтожении самолета F-16 в Запорожской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожской области сбит самолет F-16 американского производства, готовившийся к ракетному удару, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, самолет находился на исходной позиции для нанесения удара по региону, передает ТАСС.

    Ранее российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту в Киеве, где проходила подготовка пилотов истребителей F-16.

    В ноябре управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских летчиков F-16, выполняющих задачи над Харьковской областью.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    26 декабря 2024, 12:30 • Новости дня
    Скачко: Порошенко предложил Зеленскому «договорняк» по выборам на Украине

    Политолог Скачко: Порошенко предложил Зеленскому «договорняк» по выборам на Украине

    Скачко: Порошенко предложил Зеленскому «договорняк» по выборам на Украине
    @ Sven Hoppe/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Петр Порошенко ранее предлагал «Слугам народа» вступить в коалицию с «Европейской солидарностью», однако Владимиру Зеленскому такое развитие событий было невыгодно. Нынешнее заявление экс-президента Украины среди прочего стоит рассматривать как предложение властям пересмотреть свою позицию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Порошенко заявил об опасности выборов для целостности Украины.

    «Петр Порошенко неслучайно заговорил о рисках проведения выборов на Украине. У него есть свой корыстный интерес», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Он напомнил, что ранее, согласно некоторым опросам, более 50% украинцев высказались за многопартийную систему в стране.

    Еще тогда Порошенко предлагал организовать «договорняк». По его задумке, «Слугам народа» следовало вступить в коалицию с «Европейской солидарностью». Однако Владимиру Зеленскому такое развитие событий невыгодно. На этом фоне нынешнее заявление экс-президента Украины по выборам стоит рассматривать как предложение киевским властям пересмотреть свою позицию. «Своеобразная дружба в обмен на то, что «Европейская солидарность» не дергается и не поднимает вопрос о выборах», – пояснил политолог.

    В то же время Порошенко лично заинтересован в том, чтобы Зеленский пока номинально находился на посту президента, добавил собеседник. «Бывший глава государства остается ненавидимым обществом политиком. Порошенко надеялся, что если в 2019 году Зеленский победил на волне критики своего предшественника, то сейчас он возьмет реванш и победит, используя ту же тактику. Но ненависть к Зеленскому не рождает любовь к Порошенко, план оказался провальным», – отметил Скачко.

    «Кроме того, Порошенко в течение пяти лет пытался заручиться поддержкой Запада и в первую очередь США с тем, чтобы доказать им: в 2019-м в отставку его отправили поспешно. Но и эта задумка обернулась фиаско, поскольку у пришедшей к власти в Америке команды Дональда Трампа продемократический Порошенко вызывает отвращение», – добавил он. На этом фоне бывший президент Украины хочет сохранить статус-кво, считает политолог.

    «Чем дольше недотепа Зеленский остается у власти, тем, как полагает Порошенко, у него больше шансов, что власть на остатках Украины могут передать ему. Этого, скорее всего, не произойдет, но маленькая вероятность все же существует. Поэтому чтобы прочнее закрепить статус-кво, Порошенко нужна договоренность между его партией «Европейская солидарность» и правящей «Слугой народа», – пояснил спикер.

    По его мнению, Зеленский может пойти на договорняк с Порошенко лишь в том случае, если на него надавят США и Европа. «Эти политики – враги. Как говорил Александр Лебедь, двое пернатых в одной берлоге не живут. Власть – особенно верховная – вещь индивидуальная», – заключил Скачко.

    Ранее бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить государство. По его словам, стремление некоторых политиков организовать выборный процесс в ближайшее время является «недальновидным» и может привести к потере Украины.

    Порошенко назвал агитаторов за выборы «распространителями российской ИПСО (информационно-психологическая операция)» и подчеркнул, что они не осознают возможных последствий таких действий. «Мы можем из-за этих процессов потерять Украину», – заявил он в интервью «5 каналу».

    Бывший президент считает, что мира можно достичь в следующем году, но для этого Украине необходимо бороться за поддержку США и Евросоюза, а также бороться с коррупцией, некомпетентностью, «избирательными шизофрениями», обеспечить единство украинцев.

    Выборы президента Украины, запланированные на 31 марта 2024 года, были отложены из-за военного положения в связи с военной операцией России. Журнал The Economist в ноябре писал, что президентские выборы в стране могут состояться 25 мая 2025 года. Издание отмечало негласное начало подготовки украинских политиков к электоральным процессам.

    Позже в декабре газета Politico сообщила, что Украина рассматривает возможность внедрения электронного голосования и других европейских моделей с целью организации выборов после окончания конфликта. Председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявляла, что ключевой проблемой является обеспечение возможности голосования для украинских граждан, находящихся за границей.

    Выступая на коллегии Минобороны, Владимир Путин констатировал полную нелегитимность киевских властей и предложил обратить внимание, как на это реагирует судебная система Украины.

    «А где же суд Верховный? Где Конституционный суд? Законный вопрос. Председатель Верховного суда в тюрьме – об этом просто умалчивают, об этом никто не говорит, но его засадили за решетку», – приводит Кремль слова президента.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью зарубежным СМИ призвал Украину провести выборы и обрести легитимного президента.

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    26 декабря 2024, 09:26 • Новости дня
    Российские войска вошли в Загрызово в Харьковской области

    Марочко сообщил о взятии под контроль российскими войсками ключевых опорных пунктов в Загрызово

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска вошли в населенный пункт Загрызово Харьковской области, взяв под контроль важные опорные пункты, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, благодаря грамотным действиям командования российских войск удалось ослабить украинские силы в в Загрызово в Харьковской области, куда зашли ВС России, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что российские военные теперь контролируют важные опорные пункты, ранее удерживаемые украинскими боевиками. Он также указал, что укомплектованность личным составом вооруженных сил Украины на некоторых участках фронта снизилась ниже 50%, что вынудило украинские подразделения отступать и искать возможности для восполнения потерь.

    Эксперт пояснил, что подобное положение дел создало бреши в обороне украинских войск, которые эффективно использовали российские штурмовые подразделения. В результате, по словам Марочко, российские войска продолжают наступление и занимают стратегически важные позиции в регионе.

    Ранее Марочко заявил, что российские военнослужащие прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, расширив зону контроля и продвигаясь вдоль реки Северский Донец.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о продвижении ВС России на юге Купянска к реке Оскол после освобождения Лозовой в Харьковской области.

    Также сообщалось, что российские войска укрепили позиции в Тернах, захватив порядка 40% территории в ходе боевых действий и продвинулись в сторону Ямполовки.

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    26 декабря 2024, 06:31 • Новости дня
    Порошенко предрек потерю Украины в случае президентских выборов

    Порошенко заявил об опасности выборов для целостности Украины в условиях военного положения

    Порошенко предрек потерю Украины в случае президентских выборов
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко предупредил о рисках для страны в случае проведения выборов в условиях военного положения и назвал сторонников голосования «распространителями российской ИПСО».

    Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить государство, передает РИА «Новости». По его словам, стремление некоторых политиков организовать выборы в ближайшее время является «недальновидным» и может привести к потере Украины.

    Порошенко назвал агитаторов за выборы «распространителями российской ИПСО (информационно-психологическая операция)» и подчеркнул, что они не осознают возможных последствий таких действий. «Мы можем из-за этих процессов потерять Украину», – заявил он.

    Бывший президент считает, что мир может быть достигнут уже в следующем году, но для этого необходимо заручиться поддержкой США и Евросоюза, а также бороться с коррупцией и некомпетентностью, укреплять единство украинцев.

    Выборы президента Украины, запланированные на 31 марта 2024 года, были отложены из-за введения военного положения в связи с военной операцией России. Согласно украинскому законодательству, избирательный процесс может быть возобновлен только после окончания военного положения. При этом большинство украинцев (84%) выступают против проведения выборов в условиях военных действий, как показало исследование Киевского международного института социологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петр Порошенко обвинил власти Украины в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.

    Алексей Порошенко, сын бывшего президента Украины, объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования, так как он дважды проигнорировал вызов.

    Президентские выборы на Украине не состоятся в 2025 году, пока продолжается конфликт, как заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

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    26 декабря 2024, 13:10 • Новости дня
    Российские войска освободили Гигант в ДНР

    Российские войска освободили населенный пункт Гигант в ДНР

    Российские войска освободили Гигант в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Гигант в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Северска, Курахово, Часова Яра и Дружковки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм американское орудие М119.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, мотопехотной, егерской, двух бригад морской пехоты и нацгвардии Украины возле Димитрова, Новоукраинки, Новотроицкого, Надеждинки, Дзержинска, Щербиновки, Петровского, Шевченко и Красноармейска ДНР. Отражены 11 контратак ВФУ.

    Противник потерял более 490 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV и канадскую Senator, шесть пикапов, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у Малых Проходов и Волчанских Хуторов Харьковской области. ВСУ при этом потеряли более 35 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной, двум бригадам теробороны ВСУ рядом с Ковшаровкой, Двуречной, Загрызово, Ивановкой, Боровой Харьковской области, Торским и Тернами ДНР. Отражены пять контратак вооруженных формирований ВСУ, сообщил Конашенков.

    Потери противника при этом составили до 530 военнослужащих, бронетранспортер, 152 мм орудие Д-20, три 122-мм самоходных артустановки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, британское 105-мм орудие L-119, а также американские 155-мм гаубица М114, 105 мм орудие М101 и два 105 мм орудия М119. Уничтожены две станции РЭБ «Захист» и «Квертус».

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных и бригады теробороны Украины поблизости от Времевки, Зеленого Поля ДНР и Темировки Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 152-мм самоходная артустановка «Акация», 152-мм орудие Д-20 и американская 105-мм гаубица М119. Уничтожены два полевых склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новый Труд в ДНР.

    На этой неделе они также освободили Сторожевое в ДНР. Кроме того, ВС России освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР.

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    26 декабря 2024, 11:25 • Новости дня
    ФСБ: Водитель российского военного был в сговоре с организаторами покушения

    Tекст: Александра Юдина

    Среди задержанных в связи с предотвращением покушения на российского офицера оказался его водитель, который помогал организовать взрыв с помощью устройства, замаскированного под пауэрбанк, сообщает ФСБ.

    По плану украинских спецслужб, взрывное устройство должно было быть замаскировано под пауэрбанк и установлено в служебный автомобиль офицера, передает РИА «Новости».

    В операции участвовал водитель Минобороны, который приходился тестем украинского агента.

    «Я понимал и осознавал, что взрывное устройство должно быть заложено под служебный автомобиль, на котором отец жены периодически приезжал домой», – рассказал один из задержанных.

    ФСБ также сообщила, что подрыв планировался дистанционно с территории Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, которые планировали украинские спецслужбы, завербованные украинскими спецслужбами мужчины намеревались использовать поддельный новогодний подарок со взрывчаткой, чтобы убить российского военного, доставив взрывчатку через границу с бытовыми товарами.

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    26 декабря 2024, 04:12 • Новости дня
    В России совершено более 40 поджогов по указанию мошенников с Украины

    В России зафиксировано свыше 40 поджогов и взрывов по указанию мошенников с Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    За 10 дней по указанию телефонных мошенников с Украины в России совершено более сорока поджогов и взрывов пиротехники, жертвами которых стали пенсионеры и студенты.

    В России за последние 10 дней было зарегистрировано более сорока случаев поджогов и взрывов по указанию мошенников, действующих с Украины, сообщает ТАСС. Граждане, ставшие жертвами этих мошенников, поддавались на психологические манипуляции, в результате чего совершали дестабилизирующие действия в общественных местах.

    Поджоги и взрывы были зафиксированы в различных регионах России, включая Москву и область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также в Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске и Ставропольском крае. Мошенники убеждали своих жертв, что те сотрудничают с правоохранительными органами, несмотря на это, их действия приводили к возбуждению уголовных дел.

    Среди жертв мошенников много пенсионеров и студентов, которые пытались вернуть похищенные деньги. Большинство из них не успевали или не пытались скрыться с места преступления, думая, что действуют в рамках закона. Представители правоохранительных органов предупреждают, что всем задержанным грозит уголовная ответственность и реальные сроки лишения свободы.

    Ранее МВД России сообщало о более чем 20 пострадавших от мошенников, которые заставляли их совершать поджоги и взрывы в общественных местах. В преддверии праздников злоумышленники активизировались, преследуя не только финансовые цели. Адвокат Сталина Гуревич отметила, что участие в таких преступлениях по указанию мошенников не освобождает от уголовной ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в общественных местах по заданию телефонных мошенников. В Петербурге возбудили уголовное дело о теракте против двух пенсионерок за попытку поджога полицейского автомобиля. В результате оперативных мероприятий в Петербурге задержали 68-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге банкомата в отделении «Сбера» по указанию неизвестных лиц.

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    26 декабря 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин рассказал о предложении Байдена отсрочить принятие Украины в НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2021 году получил от американского лидера Джо Байдена предложение отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет.

    Путин, отвечая в ходе общения с журналистами на вопрос о возможных сценариях разрешения конфликта на Украине, сообщил, что в 2021 году получил от президента США Джо Байдена предложение о том, чтобы отсрочить вступление Украины в НАТО на 10-15 лет, передает ТАСС.

    «Я знаю, что говорил об этом, это не тайна никакая, еще в 2021 году действующий президент Байден. Он мне предложил именно это – отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она еще не готова», – сказал российский лидер.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от НАТО предоставить Украине системы ПВО в качестве компенсации за отказ в членстве в альянсе, а также интересовался возможностью использования 500 млн евро из российских активов для покупки поддержки Украины по вопросу вступления в НАТО, о чем сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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    26 декабря 2024, 11:57 • Новости дня
    Лавров призвал Украину провести президентские выборы

    Лавров заявил о необходимости выборов на Украине для легитимности президента

    Лавров призвал Украину провести президентские выборы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ заявил, что Украина должна провести выборы, чтобы легитимным остался президент, а пока легитимность есть только у Верховной рады.

    Министр сослался на президента России Владимира Путина, который ранее на прямой линии заявил, что украинцы должны самостоятельно разобраться с вопросом легитимности своей власти. Лавров подчеркнул: «Если они хотят, чтобы у них президент был легитимный, выборы провести», передает ТАСС.

    Выборы, по его мнению, являются неотъемлемой частью процесса восстановления конституционного порядка в стране. Нынешнее положение, согласно российским властям, противоречит принципам, закрепленным в украинской конституции.

    10 декабря экс-министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что украинские власти начали подготовку к выборам, что подтверждается планом стойкости Зеленского и созданием министерства единства украинцев.

    Напомним, срок президентских полномочий Зеленского официально истек 20 мая. В условиях военного положения на Украине обсуждается вопрос о легитимности власти. Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 ноября Зеленский представил новый так называемый план стойкости в Верховной раде в обстановке секретности, отключив трансляцию, интернет и мобильную связь.

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    26 декабря 2024, 14:03 • Новости дня
    Опрос показал снижение готовности европейцев поддерживать Украину «до победы»
    Опрос показал снижение готовности европейцев поддерживать Украину «до победы»
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Готовность жителей Западной Европы поддерживать Украину «до победы» в конфликте с Россией за год снизилась, а число сторонников мирных переговоров выросло, свидетельствуют данные опроса YouGov, пишет The Guardian.

    Как пишет The Guardian, данные опроса компании YouGov показали, что жители ведущих стран Западной Европы стали меньше поддерживать идею помощи Украине «до победы» над Россией, передает ТАСС. Опрос проводился в Германии, Франции, Британии, Италии, Испании, Швеции и Дании. Среди предложенных вариантов респонденты могли выбрать между продолжением поддержки, несмотря на затяжку войны, и мирными переговорами.

    Наибольшая поддержка идеи продолжать помощь Украине осталась в Швеции и Дании, где 50% и 40% респондентов соответственно выступили за этот вариант. В Британии сторонники продолжения помощи составили 36%, немного опередив 32% за переговоры. В остальных странах предпочтение отдали дипломатическому урегулированию. В Италии за мирные переговоры выступили 55%, тогда как только 15% выразили желание поддерживать Украину до победы.

    Также результаты опроса показали, что большинство граждан европейских стран считают, что помощь Запада Украине недостаточна, причем более 50% респондентов выразили это мнение в каждой из стран. Однако меньшинство считают, что их страны должны увеличить поддержку Киева. В этом плане наименьшая поддержка оказалась в Италии (11%), а наибольшая – в Швеции (29%).

    Кроме того, большинство опрошенных предполагают, что избранный президент США Дональд Трамп прекратит поддерживать Украину. Наибольший процент таких ответов был зафиксирован в Германии (62%), в то время как в Италии это мнение разделяют 48% респондентов.

    Ранее в Швейцарии призвали Европу поддержать урегулирование на Украине через мирную инициативу Бразилии и Китая.

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    26 декабря 2024, 19:50 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    Путин заявил о стремлении России к завершению конфликта на Украине
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

    Общаясь с прессой после неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) и заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ленинградской области, Путин прокомментировал планы команды избранного президента США Дональда Трампа о заморозке украинского конфликта и заявил, что российская сторона нацелена на его окончание, передает РИА «Новости».

    «Мы тоже стремимся к завершению конфликта», – сказал российский лидер.

    Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований, а также отметил, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», подчеркнув необходимость окончательных юридических договоренностей.

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    26 декабря 2024, 00:58 • Новости дня
    Байден поручил Пентагону усилить помощь Украине

    Байден поручил США продолжать наращивать поставки оружия Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать усиливать военную поддержку Украины, включая поставки ракет и артиллерийских снарядов, чтобы укрепить ее позиции в конфронтации с Россией.

    Президент США Джо Байден дал указание Пентагону продолжать увеличение поставок вооружений на Украину, сообщает ТАСС. В своем заявлении он отметил, что Соединенные Штаты неустанно работают над укреплением позиций Украины в ее защите от российских сил. Байден подчеркнул, что уже были доставлены сотни противоракет, и планируется дальнейшее увеличение поставок.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина до середины января 2025 года получит значительную военную помощь от США. Эта помощь будет включать сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет, включая ракеты-перехватчики.

    Согласно данным Пентагона, с начала президентства Байдена США взяли на себя обязательства по военной помощи Украине на сумму 63,5 млрд долларов. Из них 62,9 млрд долларов были выделены после начала спецоперации РФ. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что такие поставки лишь затягивают конфликт. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что новые вооружения не изменят ситуацию на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что визит директора ЦРУ на Украину связан с попыткой усложнить мирные инициативы Трампа и усилить конфликт.

    Администрация США планирует объявить в ближайшие дни новый пакет помощи Украине на сумму 1,2 млрд долларов, включающий артиллерийские боеприпасы и зенитные ракеты.

    Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о том, что будет с деньгами для помощи Киеву, если нынешняя администрация не успеет их израсходовать.

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    26 декабря 2024, 08:26 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль 40% Тернов в ДНР

    Марочко сообщил о взятии под контроль 40% села Терны в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска укрепили позиции в Тернах, захватив порядка 40% территории в ходе боевых действий и продвинулись в сторону Ямполовки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские военнослужащие взяли под контроль около 40% территории населенного пункта Терны в Донецкой народной республике. Марочко сообщил, что в ходе освободительных действий передовые отряды российских Вооруженных сил продвинулись в сторону южных окраин села Терны, передает ТАСС.

    Эксперт добавил, что российские военнослужащие также продвигаются на восток от Ямполовки. В настоящий момент расстояние между населенным пунктом и передовыми позициями российских сил сократилось до менее чем двух километров.

    Ранее ВС России прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, расширив зону контроля и продвигаясь вдоль реки Северский Донец.

    Минобороны сообщало, что подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ у Двуречной, Загрызово, Кучеровки, Григоровки, Боровой в Харьковской области и Тернов в ДНР.

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    26 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    Байден выразил «негодование» из-за удара ВС России по энергосистеме Украины 25 декабря

    Tекст: Александра Юдина

    Действующий президент США Джо Байден выразил недовольство ударом Российской армии по украинским объектам в католическое Рождество, 25 декабря, призвав другие страны к поддержке Киева.

    По информации издания The Hill, Байден выразил «возмущение» ударом в католическое Рождество и призвал международное сообщество продолжать поддерживать киевский режим «до победы над Россией», передает RT.

    Кроме того, президент США напомнил, что в последние месяцы Соединенные Штаты поставили Украине сотни ракет, и добавил, что еще большая часть вооружений уже направляется в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России в среду нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала энергоинфраструктуру, выпустив более 70 ракет и сотни беспилотников.

    Военкор Евгений Поддубный сообщил, что массированные удары поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, включая теплоэлектростанции и заводы в Днепропетровске, Зеленодольске и Харькове. Отмечалось, что на всей территории Украины введены веерные отключения электричества.

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