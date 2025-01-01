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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    3 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Русский императив ждет праздник

    Русские – вечно забывающий народ. И потому вечно юный, не несущий ярма исторической памяти. Мы забыли гораздо больше, чем многие народы когда-либо знали. Но умея забывать, мы умеем и вспоминать.

    9 комментариев
    1 января 2025, 18:20 • Новости дня

    Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью

    В Белгородской области силы ПВО уничтожили два украинских дрона в дневное время

    Tекст: Евгения Караваева

    В Белгородской области системы ПВО сбили два украинских беспилотника в интервале с 15.00 до 15.30 мск.

    Два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО над территорией Белгородской области в период с 15.00 до 15.30 по московскому времени, сообщает Telegram-канал Минообороны.

    Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников с территории Украины, что требует постоянной готовности ПВО к отражению таких угроз.

    Ранее в небе над Ростовом-на-Дону ПВО уничтожила беспилотник, в итоге не причинивший ущерба, а в районе Новошахтинска силы ПВО уничтожили два БПЛА.

    31 декабря 2024, 17:02 • Новости дня
    ВС России уничтожили колонну HIMARS в Херсонской области

    Опубликованы кадры уничтожения колонны HIMARS в Херсонской области

    ВС России уничтожили колонну HIMARS в Херсонской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия уничтожила колонну HIMARS ВСУ в Херсонской области с помощью ОТРК «Искандер-М», сообщили военкоры.

    Российская армия нанесла удар по колонне реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS, принадлежащей Вооруженным силам Украины, в Херсонской области. Как пишет Лента.ру, атака была запечатлена на видео и размещена в Telegram-канале Lostarmour.

    Согласно предоставленным данным, российские войска применили оперативно-тактический ракетный комплекс для уничтожения колонны противника. Съемка была осуществлена средствами объективного контроля, которые зафиксировали поражение цели.

    По данным «Sputnik. Ближнее зарубежье», для уничтожения колонны HIMARS использовались несколько ракет ОТРК «Искандер-М». Они были оснащены осколочно-фугасной и кассетной боевой частью, что позволило эффективно ликвидировать цели на земле.

    Ранее ВС России нанесли удар по военному аэродрому и заводу, производящему пороховые заряды для украинской армии.

    Минобороны сообщало, что в ночь на 31 декабря удар был нанесен по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВС Украины, что сопровождалось мощной детонацией и выбросом пламени.

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    30 декабря 2024, 06:34 • Новости дня
    Лавров: Россия не будет участвовать в «саммите мира»

    Лавров заявил об отказе России участвовать в «саммите мира» и следить за Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.

    Россия не будет принимать участие в «саммите мира», передает ТАСС. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что даже в случае получения приглашения, Россия не планирует участвовать.

    «Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в «саммите мира», даже если получим приглашение», – заявил Лавров.

    Глава МИДа также подчеркнул, что российская сторона не следит за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, считая их несерьезными.

    «Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить, – отметил российский министр.

    Лавров отметил, что Киев не отменил задачу восстановления «территориальной целостности Украины» в границах 1991 года и вывода российских войск. «Эта задача фигурирует в «формуле Владимира Зеленского», – пояснил он. Министр добавил, что Россия не верит заявлениям, а опирается на факты, особенно касающиеся киевского режима.

    Первая конференция по Украине прошла в Швейцарии в июне, где Россия не была приглашена. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, конференция завершилась провалом, а итоговое коммюнике не поддержала ни одна из стран БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что конференция по Украине, организованная в Швейцарии, не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при этом Россия даже не была приглашена.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором он использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung написала, что странам Европы следовало бы поддержать предложенную Китаем и Бразилией мирную инициативу для урегулирования украинского кризиса, предполагающую проведение конференции с участием обеих сторон конфликта.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    31 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по украинскому пороховому предприятию

    ВС России нанесли групповой удар по украинскому пороховому предприятию и аэродрому

    ВС России нанесли удар по украинскому пороховому предприятию
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские Вооруженные силы утром во вторник нанесли удар по военному аэродрому и заводу, производящему пороховые заряды для украинской армии, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, силы России нанесли групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по военной инфраструктуре на территории Украины.

    В результате удара были поражены объекты на военном аэродроме и предприятие военно-промышленного комплекса, занимающееся производством пороховых зарядов для нужд Вооруженных сил Украины.

    «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – говорится в сообщении.

    Ранее СМИ сообщили, что российские войска утром 31 декабря нанесли массированный удар по объектам в центральной и западной части Украины.

    Напомним, в Киеве произошли взрывы, а на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Также сообщалось, что в ночь на 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВСУ, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

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    31 декабря 2024, 09:30 • Новости дня
    Российские войска за год освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области, значительные успехи достигнуты в Донецкой народной республике, где под контроль перешли 157 населенных пунктов, включая Авдеевку и Угледар.

    В январе российские силы освободили Веселое в ДНР, а также Крахмальное и Табаевку на Купянском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    В феврале под контроль ВС России перешли Авдеевка, Северное, Ласточкино и другие. Март отмечен освобождением Невельского и Мирного, а апрель – Водяного и Первомайского.

    В мае было освобождено 27 населенных пунктов, включая Клещеевку и Бердычи в ДНР, а также стратегически важное Работино в Запорожской области. В июне добавились Уманское и Артемовка, а в июле – Чигари и Урожайное. Август принес освобождение Артемово и Новгородского.

    Август и сентябрь стали месяцами наиболее активных боевых действий. В августе удалось освободить 19 населенных пунктов, включая стратегически важные населенные пункты Артемово и Новгородское. В сентябре был достигнут самый высокий результат – 36 населенных пунктов.

    К декабрю российские войска продолжили наступление, взяв под контроль более 30 населенных пунктов, в том числе в ДНР, Запорожской области и Курской области.

    Ранее военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в 2024 году наступил существенный перелом в пользу ВС России в специальной военной операции.

    Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что Вооруженные силы России в 2024 году добились значительных успехов на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции.

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    31 декабря 2024, 20:09 • Новости дня
    Российский солдат спас британского наемника под обстрелом в зоне СВО

    Российский военнослужащий спас наемника Дэвиса при обстреле в районе Торецка

    Tекст: Вера Басилая

    Российский военнослужащий спас британского наемника Дэвиса, который скрывался в блиндаже после ранения от атаки украинского беспилотника, вынес его в безопасное место во время обстрела в районе Торецка.

    Дэвис, раненный в результате атаки украинского беспилотника, несколько недель скрывался в блиндаже, лишь изредка выходя за едой. Во время одного из таких выходов он укрылся в близлежащем здании из-за начавшегося обстрела.передает РИА «Новости».

    Британец рассказал, что, услышав взрывы, забежал в здание, где встретил российского солдата.

    «Увидел другого парня. Он был весь запыхавшийся. Парень закричал: «Быстрее, сюда!» Я понял по форме, что это русский <…> Он буквально вынес меня в безопасное место, когда по нам начали работать дроны и артиллерия», – отметил Дэвис.

    Позднее российский солдат предложил наемнику сигарету, увидев, что тот не представляет угрозы.

    Дэвис призвал граждан западных стран не приезжать на Украину, предупреждая, что они могут погибнуть. «Вы все умрете, и ничего хорошего в этом нет», – заключил он в своем обращении.

    Ранее Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины.

    Сам Андерсон заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон, несмотря на его нежелание. Кроме того, наемник оказался обладателем татуировки с древнескандинавским символом Вегвизир на правой ладони.

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    1 января 2025, 12:25 • Новости дня
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска все чаще применяют электроскутеры и мотоциклы для ускорения движения на фронте, что затрудняет их обнаружение и поражение украинскими силами, пишет The New York Times.

    Российские войска начали использовать нетрадиционные транспортные средства для увеличения мобильности на фронте, пишет NYT, передает Ura.ru. Электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы позволяют бойцам быстро рассредоточиваться, что делает их более неуловимыми для ВСУ.

    Подполковник ВСУ Дмитрий Павленко-Крыжешевский отметил, что поражение единой техники, перевозящей группу солдат, проще в исполнении. Однако, когда те же солдаты используют электрические скутеры, это становится серьезной проблемой.

    «Поразить всего одну единицу оборудования, перевозящую 15 человек, возможно, это можно сделать довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это очень большая проблема», – заявил он.

    В декабре в Сети появилось видео, на котором, как сообщалось, российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля. Впоследствии выяснилось, что на видео атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой разведчик двигался на мотоцикле, а не на велосипеде.

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    31 декабря 2024, 18:32 • Новости дня
    ООН сообщила о пытках российских военнопленных на Украине

    ООН сообщила о пытках и жестоком обращении с военнопленными России на Украине в 2024 году

    ООН сообщила о пытках российских военнопленных на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Почти все из 25 российских военнопленных на Украине, опрошенных в период с сентября по ноябрь 2024 года, подверглись пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие, следует из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

    В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) говорится, что из 25 этих военнопленных, находившихся в украинских местах заключения, 14 подверглись сексуальному насилию. Только один из опрошенных пленных не сообщил о жестоком обращении, передает РИА «Новости» .

    В докладе также отмечается, что раненых российских солдат убивали беспилотники FPV, что квалифицируется как военное преступление. УВКПЧ подтвердило четыре инцидента, зафиксированных на видео, в которых беспилотники атаковали и убили трех российских и одного украинского военнослужащего. Один из примеров включает видеозапись, где видно, как беспилотник нацеливается и убивает тяжелораненого российского солдата, который лежал без оружия.

    УВКПЧ напоминает, что согласно международному гуманитарному праву, нападение на вышедшего из строя человека является серьезным нарушением и квалифицируется как военное преступление. Однако доклад не уточняет, кто несет ответственность за атаки беспилотников на раненых солдат.

    Ранее комиссия СПЧ ООН заявляла о случаях жестокого обращения украинских солдат с российскими военнопленными, однако Украина не возбуждала уголовные дела в отношении своих военнослужащих.

    Ранее российский военнослужащий Виктор, побывавший в плену у украинских военных, рассказал о пытках, включая вырезание буквы Z на груди.

    ООН фиксировала массовые пытки российских пленных на Украине, установив, что более половины российских военнопленных подвергались подобным действиям.

    В ООН сообщили, что более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.

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    30 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Новооленовку в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска успешно освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), нанесли значительные потери противнику и отразили многочисленные контратаки, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, отражая их контратаки.

    Как указали в пресс-службе, на Харьковском направлении подразделения «Север» нанесли поражение формированиям теробороны в населенных пунктах Казачья Лопань, Великие Проходы и Липцы. Противник потерял до 65 военных, бронемашину и другую технику.

    Кроме того, подразделения «Запад» улучшили позиции, нанесли потери противнику в районах Двуречная, Западное, Глушковка и других. Поражение было нанесено нескольким механизированным и штурмовым бригадам ВСУ, а также отражены восемь контратак, уточнили в ведомстве.

    В Донецкой Народной Республике подразделения «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли урон живой силе и технике ВСУ в районах Дальнее, Часов Яр и других. Потери украинских войск составили более 295 военнослужащих и ряд техники, говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, силы России также атаковали объекты энергетики, военные аэродромы, склады и пункты управления ВСУ. Системами противовоздушной обороны сбито 65 беспилотников и четыре снаряда HIMARS.

    Накануне в Минобороны сообщили, что российский FPV-дрон группировки войск «Север» уничтожил пикап ВСУ в лесистой местности, сорвав планируемую ротацию украинских войск на позициях в Харьковской области.

    Ранее российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР, а также военнослужащие успешно форсировали реку Волчья в Харьковской области, что позволило начать подготовку плацдарма для дальнейшего наступления.

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    1 января 2025, 15:13 • Новости дня
    NYT: Взятие Курахово в ДНР открывает ВС России путь к промышленному сердцу Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение Курахово в ДНР может стать ключом к дальнейшему продвижению ВС России в промышленные регионы Украины, пишет The New York Times (NYT).

    Как пишет  NYT, освобождение города Курахово в Донецкой Народной Республике открывает Вооруженным силам России путь к важным промышленным районам Украины, передает RT. Издание подчеркивает, что сопротивление украинских сил в районе этого небольшого города постепенно ослабевает, что может повлиять на дальнейшее развитие конфликта.

    Согласно информации, опубликованной в газете, ослабление обороны в Курахово открывает перспективу для российского наступления через южный Донбасс в Днепровский регион. Этот регион в настоящее время является важным промышленным центром Украины.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о боях у Кураховской ТЭС в ДНР. Кроме того, сообщалось, что ВС России взяли комплекс гаражей в промзоне Курахово в ДНР.

    Радиоведущий Шейх Тамир заявил о полном освобождении Курахово в ближайшие дни.

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    31 декабря 2024, 20:25 • Новости дня
    Буданов назвал российские оптоволоконные дроны проблемой для ВСУ

    Буданов заявил об опасности российских оптоволоконных FPV-дронов для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украина столкнулась с проблемой, которую создают для ВСУ российские оптоволоконные FPV-дроны, они неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России).

    Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России) отметил, что «дроны с кабелем» стали огромной проблемой для ВСУ, передает РИА «Новости».

    Буданов пояснил, что такие дроны оказались неуязвимы для обычных средств радиоэлектронной борьбы. Причиной этому стала их конструкция, использующая оптоволоконные кабели, что, по его словам, стало трендом этого года. В связи с этим он подчеркнул необходимость поиска новых решений для противодействия этим дронам.

    Ранее глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская ранее заявила, что западные компании, предоставляющие Украине технологическую помощь, опасаются передачи сложных технологий украинской стороне. Причина – возможное захват их российскими специалистами, что может обернуться потерей этих технологий.

    Военные сообщили, что ВС России применяют новейшие БПЛА с управлением по оптоволоконному кабелю, которые не подвержены воздействию средств РЭБ противника.

    Под Константиновкой российские войска уничтожили американский М113 с помощью FPV-дрона, использующего оптоволоконную связь.

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    1 января 2025, 09:05 • Новости дня
    ВСУ в 2024 году потеряли 593410 военных

    Потери ВСУ в 2024 году составили 593410 военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    По данным Минобороны, украинские войска в 2024 году потеряли около 593410 военнослужащих, при этом наибольшие потери зафиксированы с 26 октября по 1 ноября.

    Потери украинских вооруженных сил в 2024 году составили 593410 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства обороны. По данным недельных сводок российского военного ведомства, ВСУ теряли около 4 тыс. военнослужащих в неделю в начале года. Но уже марту эта цифра выросла до более 7 тыс. человек.

    В марте украинские силы предприняли попытку прорыва через границу России в Белгородской и Курской областях, что привело к потерям около 3 тыс. человек. Потери начали увеличиваться, и к концу мая впервые превысили 10 тыс. человек в неделю. Это стало постоянным показателем, который больше не снижался.

    В августе Киев предпринял новую попытку вторжения на территорию России в Курской области, после чего потери ВСУ увеличились еще сильнее. Наибольшие потери украинские войска понесли за неделю с 26 октября по 1 ноября, когда их число достигло около 17 тыс. человек.

    Ранее сообщалось, что в 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области, включая значительные успехи в Донецкой народной республике.

    Вооруженные силы России в 2024 году добились значительных успехов на линии боевого соприкосновения в рамках спецоперации, заявил военный аналитик Игорь Коротченко.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российская армия закончила год волной успешных наступлений.

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    30 декабря 2024, 02:14 • Новости дня
    Вучич рассказал о задержании украинца в Сербии за шпионаж

    Украинский гражданин задержан в Сербии за съемку объектов военной инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании украинца, который ранее занимался съемкой оборонных объектов страны, используя дроны, в 2022 году.

    Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink заявил о задержании украинского гражданина, подозреваемого в шпионаже за съемку объектов оборонной инфраструктуры страны, сообщает ТАСС. По словам Вучича, украинец вместе с двумя другими гражданами Украины в 2022 году фотографировал с использованием дронов важнейшие объекты, после чего оказался под арестом. Вучич подчеркнул, что этот инцидент вызвал давление со стороны иностранных послов с целью освобождения задержанного.

    Вучич также прокомментировал участие студентов в протестах, обратившись к ним с призывом вернуться к учебе и не позволять использовать себя в политических целях. Он отметил, что студенты показали свою силу и энергию, но могут быть использованы для дестабилизации.

    Ранее главный редактор телеканала Informer Драган Вучичевич заявил о наличии доказательств заговора между украинскими и хорватскими агентами против Сербии. Вучичевич сообщил, что группа агентов прибыла в Белград для дестабилизации страны и свержения Вучича с помощью студенческих протестов.

    Протесты в Белграде, проходившие 22 декабря, собрали до 30 тыс. человек. Они были направлены против властей из-за обрушения на вокзале Нови-Сада, где погибли 15 человек. Протесты сопровождались нарушением порядка в центре города, включая парализацию движения и отключение связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госпогранохрана Латвии арестовала двух граждан Украины по подозрению в организации маршрута по транспортировке мигрантов на автомобилях, замаскированных под полицейские.

    Гражданин Украины был задержан в Тбилиси за участие в радикальных акциях протеста против решения правительства Грузии не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года. Пять украинских граждан были задержаны на границе при попытке пересечь реку Тиса на надувной лодке, чтобы избежать мобилизации в Венгрию, заплатив за место от 8 до 11 тыс. долларов.

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    31 декабря 2024, 18:14 • Новости дня
    Подполковник Дэвис резко высказался о выделении Конгрессом помощи Украине

    Подполковник Дэвис заявил, что помощь США Киеву способствует гибели украинцев

    Tекст: Вера Басилая

    Новые ассигнования Конгресса США на военную помощь Киеву лишь увеличивают число жертв среди украинцев, поскольку война, по его мнению, не может быть выиграна, заявил отставной подполковник США Дэниел Дэвис.

    По его словам, выделение Конгрессом США дополнительных средств для помощи киевским властям приводит к новым смертям среди украинцев, передает ТАСС.

    Девис отметил, что видео, на котором американские законодатели с украинскими флагами приветствуют утверждение законопроекта о поставках оружия Украине, иллюстрирует трагичность происходящего.

    «Самое трагичное, что никто из них не осознавал, что подписал еще больше смертных приговоров для украинцев», – написал Дэвис на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Дэвис подчеркнул, что поддержка Украине со стороны США не способствует достижению мира, а лишь усугубляет конфликт, увеличивая число жертв среди украинского населения.

    В Пентагоне ранее заявили, что суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, а с начала российской спецоперации составила 65,4 млрд долларов.

    Президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 млрд долларов для Киева. Госсекретарь Энтони Блинкен позже сообщил, что США в рамках нового пакета военной помощи отправят Украине оружие на сумму 1,25 млрд долларов, включая боеприпасы для HIMARS и системы Javelin.

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    31 декабря 2024, 21:12 • Новости дня
    Путин поздравил участников СВО с Новым годом

    Песков: Путин тепло поздравил с Новым годом всех участников СВО и поблагодарил за службу

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом участников специальной военной операции, поблагодарив военнослужащих за их службу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В своем поздравлении Путин поблагодарил военнослужащих за их службу и выразил теплые пожелания в преддверии праздника, передает ТАСС.

    «Президент поблагодарил всех за службу, а также тепло поздравил с наступающим Новым годом всех военнослужащих и участников СВО»,  сообщил Песков.

    Кроме того, президент заслушал доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и командующих Вооруженными силами России о текущем состоянии специальной военной операции.

    Песков отметил, что Путин как Верховный главнокомандующий регулярно получает информацию о продвижении операции.

    Ранее президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны и гордость за их достижения.

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    29 декабря 2024, 22:05 • Новости дня
    СМИ сообщили о невозможности забрать тело погибшего на СВО футболиста Бугаева

    Тело погибшего на СВО футболиста Бугаева невозможно забрать из-за боев

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело Алексея Бугаева, погибшего на СВО, пока не удается вернуть родным из-за активных боевых действий в зоне его гибели.

    Как передает РИА «Новости», футбольный агент Антон Смирнов сообщил, что тело Алексея Бугаева, погибшего на СВО, невозможно забрать и передать родственникам, так как в районе его гибели продолжаются боевые действия. Агент выразил надежду, что вскоре удастся извлечь тело, чтобы провести захоронение.

    Алексей Бугаев, бывший игрок сборной России, погиб в возрасте сорока трех лет. В сентябре он был осужден на 9,5 лет за покушение на незаконный сбыт наркотиков после задержания с 500 граммами мефедрона в Сочи. Бугаев планировал отправиться на СВО после получения тюремного срока.

    Его защита утверждала, что полиция подбросила наркотики и требовала взятку, однако следствие не нашло этому доказательств. В телефоне Бугаева были найдены фото, подтверждающие его намерения по сбыту. Бугаев ранее играл за «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар» и завершил карьеру в 2010 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-футболист сборной России Алексей Бугаев был признан виновным в попытке сбыта наркотиков и приговорен к 9,5 года в колонии строгого режима. Прикубанский районный суд Краснодара ранее арестовал Бугаева по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков и сопротивлении полиции. Футбольный агент Антон Смирнов сообщил о гибели Бугаева в зоне СВО.

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