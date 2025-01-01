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Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью
В Белгородской области силы ПВО уничтожили два украинских дрона в дневное время
В Белгородской области системы ПВО сбили два украинских беспилотника в интервале с 15.00 до 15.30 мск.
Два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены средствами ПВО над территорией Белгородской области в период с 15.00 до 15.30 по московскому времени, сообщает Telegram-канал Минообороны.
Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников с территории Украины, что требует постоянной готовности ПВО к отражению таких угроз.
Ранее в небе над Ростовом-на-Дону ПВО уничтожила беспилотник, в итоге не причинивший ущерба, а в районе Новошахтинска силы ПВО уничтожили два БПЛА.