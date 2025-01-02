Мирошник: Киев использовал остановку транзита газа для давления на страны Европы

Tекст: Мария Иванова

Киевская администрация, отказавшись от продления соглашения о транзите российского газа через Украину, пытается оказывать давление на другие страны, сообщает ТАСС.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что это является инструментом влияния на внутреннюю политику других государств. Он также подчеркнул, что представители украинской власти осознают свою уязвимость и возможные последствия потери политического и экономического влияния.

По словам Мирошника, отключение газа используется Украиной как рычаг давления. Это, по его мнению, проявляется в заявлениях, направленных на лидеров других стран, чтобы повлиять на их внутренние дела. Дипломат отметил, что Киев стремится сохранить свое политическое значение на международной арене.

Мирошник добавил, что Украина будет использовать любые средства, чтобы сохранить свою позицию, так как мир для них, по его мнению, означает поражение. Он выразил мнение, что президент Владимир Зеленский и его окружение могут столкнуться с серьезными последствиями, если утратят поддержку. Дипломат подчеркнул, что некоторые из соратников Зеленского уже пытаются дистанцироваться от текущей политики.

Соглашение о транзите газа, предполагавшее ежегодную прокачку 40 млрд кубометров, не было продлено. Это привело к тому, что «Газпром» остановил прокачку газа через Украину с 1 января.

Мирошник считает, что такие действия Киева лишь усугубляют его международное положение и ведут к дальнейшей изоляции.

Как депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, прекращение транзита газа через Украину стало шоком для стран Евросоюза.

Прекращение транзита российским Газпромом вызвало озабоченность в Греции из-за быстрого сокращения запасов газа в Европе.

Отказ Владимира Зеленского и его команды от транзита российского газа через украинскую территорию является вредительством и диверсией, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.