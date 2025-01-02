Минобороны России сообщило об уничтожении 13 украинских дронов за ночь

Tекст: Антон Антонов

Минобороны уточнило в Telegram, что один беспилотник был сбит над Воронежской областью, три – над Белгородской, четыре – над Брянской, четыре – над Курской и еще один над Калужской.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за период с 20.00 до 22.00 мск над регионами России было уничтожено 14 украинских беспилотников, с 17.30 до 20.00 мск сбили 19 украинских БПЛА.