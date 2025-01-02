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Минобороны России сообщило об уничтожении 13 украинских дронов за ночь
Ночью силами ПВО сбиты 13 украинских беспилотников над Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Калужской областями, сообщило Минобороны России.
Минобороны уточнило в Telegram, что один беспилотник был сбит над Воронежской областью, три – над Белгородской, четыре – над Брянской, четыре – над Курской и еще один над Калужской.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за период с 20.00 до 22.00 мск над регионами России было уничтожено 14 украинских беспилотников, с 17.30 до 20.00 мск сбили 19 украинских БПЛА.