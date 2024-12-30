  • Новость часаРоссийские войска освободили Новооленовку в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Французы – лидеры среди переселенцев в Россию по духовно-нравственной визе»
    Лавров назвал причину падения правительства Асада
    Социологи: Украинцы теряют веру в светлое будущее в составе ЕС
    БРИКС получит еще одну страну-партнера в Азии
    Путин поздравил лидеров двух стран НАТО с Новым годом
    Захарова рассказала, для чего российский спецборт летал в США
    Лавров объяснил отказ России от участия в «саммите мира»
    Депутат Журавлев назвал виновных в крушении самолета под Актау
    ВСУ стянули силы к границе Днепропетровской области
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Дороги, школы, больницы строятся, разрушенные дома восстанавливаются, промышленность оживает, бизнес развивается. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    0 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    18 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    30 декабря 2024, 12:43 • Новости дня

    Российские войска освободили Новооленовку в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска успешно освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), нанесли значительные потери противнику и отразили многочисленные контратаки, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, отражая их контратаки.

    Как указали в пресс-службе, на Харьковском направлении подразделения «Север» нанесли поражение формированиям теробороны в населенных пунктах Казачья Лопань, Великие Проходы и Липцы. Противник потерял до 65 военных, бронемашину и другую технику.

    Кроме того, подразделения «Запад» улучшили позиции, нанесли потери противнику в районах Двуречная, Западное, Глушковка и других. Поражение было нанесено нескольким механизированным и штурмовым бригадам ВСУ, а также отражены восемь контратак, уточнили в ведомстве.

    В Донецкой Народной Республике подразделения «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли урон живой силе и технике ВСУ в районах Дальнее, Часов Яр и других. Потери украинских войск составили более 295 военнослужащих и ряд техники, говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, силы России также атаковали объекты энергетики, военные аэродромы, склады и пункты управления ВСУ. Системами противовоздушной обороны сбито 65 беспилотников и четыре снаряда HIMARS.

    Накануне в Минобороны сообщили, что российский FPV-дрон группировки войск «Север» уничтожил пикап ВСУ в лесистой местности, сорвав планируемую ротацию украинских войск на позициях в Харьковской области.

    Ранее российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР, а также военнослужащие успешно форсировали реку Волчья в Харьковской области, что позволило начать подготовку плацдарма для дальнейшего наступления.

    29 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Депутат Журавлев назвал виновных в крушении самолета под Актау

    Депутат Журавлев: Украинские дроны спровоцировали крушение самолета под Актау

    Tекст: Вера Басилая

    Катастрофа самолета Azerbaijan Airlines под Актау в Казахстане, следовавшего из Баку в Грозный, была вызвана действиями украинских дронов, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.

    В интервью с RT депутат Госдумы Алексей Журавлев высказал мнение, что аварийная ситуация с самолетом, следовавшим рейсом Баку – Грозный и потерпевшим крушение у города Актау, была спровоцирована украинскими дронами. Он отметил, что без их участия самолет благополучно приземлился бы в пункте назначения.

    Журавлев предложил включить это происшествие в список военных преступлений киевского режима. Он считает важным задать вопросы не только Владимиру Зеленскому и его команде, но и тем, кто снабжает Украину вооружениями, включая США, которые разрешают украинским вооруженным силам наносить удары по российской территории.

    Ранее Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, и отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.

    В Росавиации сообщили, что обстановка в районе Грозного в момент крушения самолета у Актау была крайне сложной из-за атак украинских дронов, что вынудило объявить план «Ковер» в аэропорту чеченской столицы.

    Напомним, в среду пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане.

    Коментарии (47)
    29 декабря 2024, 18:26 • Новости дня
    Российские бойцы обратились к сбросившим украинский флаг в Работино солдатам ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие обратились к солдатам ВСУ, которые сбросили украинский флаг с дрона на позиции под Работино в Запорожской области, назвав это действие бесполезным, сообщили военкоры.

    Российские военнослужащие обратились к солдатам Вооруженных сил Украины после инцидента, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской весны».

     Украинские солдаты сбросили флаг своей страны на позиции российских войск в районе села Работино в Запорожской области.

    «Вэсэушники, вам не надоело еще свои тряпки везде с дронов разбрасывать?» – говорится в сообщении.

    Ранее Вооруженные силы России уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Работино с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

    Коментарии (9)
    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    Коментарии (0)
    29 декабря 2024, 20:34 • Новости дня
    Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, осужденный за покушение на сбыт наркотиков, погиб в зоне СВО, сообщил футбольный агент Антон Смирнов.

    Смирнов сообщил, что погиб бывший футболист московского «Торпедо», «Локомотива», «Томи», «Химок», «Краснодара» и сборной России Алексей Бугаев, передает РИА «Новости».

    Бугаев провел семь матчей за сборную России, включая два на чемпионате Европы 2004 года. Он завершил карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет.

    Прикубанский райсуд Краснодара арестовал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева в ноябре 2023 года по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков и сопротивлении полиции, а также признал его виновным в попытке сбыта наркотиков и приговорил к 9,5 годам в колонии строгого режима.

    Коментарии (5)
    30 декабря 2024, 06:34 • Новости дня
    Лавров: Россия не будет участвовать в «саммите мира»

    Лавров заявил об отказе России участвовать в «саммите мира» и следить за Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.

    Россия не будет принимать участие в «саммите мира», передает ТАСС. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что даже в случае получения приглашения, Россия не планирует участвовать.

    «Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в «саммите мира», даже если получим приглашение», – заявил Лавров.

    Глава МИДа также подчеркнул, что российская сторона не следит за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, считая их несерьезными.

    «Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить, – отметил российский министр.

    Лавров отметил, что Киев не отменил задачу восстановления «территориальной целостности Украины» в границах 1991 года и вывода российских войск. «Эта задача фигурирует в «формуле Владимира Зеленского», – пояснил он. Министр добавил, что Россия не верит заявлениям, а опирается на факты, особенно касающиеся киевского режима.

    Первая конференция по Украине прошла в Швейцарии в июне, где Россия не была приглашена. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, конференция завершилась провалом, а итоговое коммюнике не поддержала ни одна из стран БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что конференция по Украине, организованная в Швейцарии, не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при этом Россия даже не была приглашена.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором он использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung написала, что странам Европы следовало бы поддержать предложенную Китаем и Бразилией мирную инициативу для урегулирования украинского кризиса, предполагающую проведение конференции с участием обеих сторон конфликта.

    Коментарии (4)
    29 декабря 2024, 20:41 • Новости дня
    Рогов: Клещи вокруг гарнизона ВСУ в Великой Новоселке сжимаются

    Tекст: Мария Иванова

    Гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на запорожской линии фронта находится в полуокружении, так как российские войска контролируют основные подступы и перерезали ключевой маршрут поставок боеприпасов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Великая Новоселка оказался в сложной ситуации, сообщает РИА «Новости». Рогов заявил, что «клещи» вокруг гарнизона ВСУ сжимаются, и части украинских сил находятся в полуокружении. По его словам, российские войска контролируют подступы к поселку как с востока, так и с севера, продолжая окружение с юга и запада.

    Ранее Рогов отмечал, что основной маршрут снабжения ВСУ в Великой Новоселке был перерезан, из-за чего украинским силам пришлось использовать менее подходящие проселочные дороги для доставки боеприпасов и резервов.

    Великая Новоселка, расположенная на времевском направлении запорожской линии фронта, находится на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР). В этом населенном пункте расположен крупный командный и логистический центр ВСУ, что делает его стратегически важным объектом в текущем конфликте.

    Ранее стало известно, что ВСУ в Великой Новоселке трижды запрашивали эвакуацию, но командование отказало.

    Российские войска улучшили свои позиции в районе поселка Великая Новоселка на Времевском направлении; свыше ста украинских военных оказались в окружении южнее поселка.

    Коментарии (6)
    29 декабря 2024, 13:43 • Новости дня
    ВС России отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области
    ВС России отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также штурмового батальона ВСУ около Дарьино, Куриловки, Леонидови, Локни, Малой Локни, Марьевки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины и Черкасского Поречного. Отражены три атаки штурмовых групп противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Александрии, Викторовки, Гуево, Кругленького, Лебедевки, Никольского, Погребков, Русского Поречного, Свердликово, Старой Сорочины, Суджи, а также Беловод, Богдановки, Журавки и Мирополья в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих, уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, три бронемашины, четыре артиллерийских орудия, миномет, 13 расчетов FPV-дронов и станция РЭБ.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 45 220 военнослужащих, 262 танка, 203 машины пехоты, 142 бронетранспортера, 1349 бронемашин, 1231 автомобиль, 336 арторудий, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть американских MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, перечислили в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли свыше 250 человек в Курской области.

    На этой неделе Минобороны заявило, что потери противника на Курском направлении за все время боевых действий составили более 44,5 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (7)
    29 декабря 2024, 22:05 • Новости дня
    СМИ сообщили о невозможности забрать тело погибшего на СВО футболиста Бугаева

    Тело погибшего на СВО футболиста Бугаева невозможно забрать из-за боев

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело Алексея Бугаева, погибшего на СВО, пока не удается вернуть родным из-за активных боевых действий в зоне его гибели.

    Как передает РИА «Новости», футбольный агент Антон Смирнов сообщил, что тело Алексея Бугаева, погибшего на СВО, невозможно забрать и передать родственникам, так как в районе его гибели продолжаются боевые действия. Агент выразил надежду, что вскоре удастся извлечь тело, чтобы провести захоронение.

    Алексей Бугаев, бывший игрок сборной России, погиб в возрасте сорока трех лет. В сентябре он был осужден на 9,5 лет за покушение на незаконный сбыт наркотиков после задержания с 500 граммами мефедрона в Сочи. Бугаев планировал отправиться на СВО после получения тюремного срока.

    Его защита утверждала, что полиция подбросила наркотики и требовала взятку, однако следствие не нашло этому доказательств. В телефоне Бугаева были найдены фото, подтверждающие его намерения по сбыту. Бугаев ранее играл за «Торпедо», «Локомотив», «Томь» и «Краснодар» и завершил карьеру в 2010 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-футболист сборной России Алексей Бугаев был признан виновным в попытке сбыта наркотиков и приговорен к 9,5 года в колонии строгого режима. Прикубанский районный суд Краснодара ранее арестовал Бугаева по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков и сопротивлении полиции. Футбольный агент Антон Смирнов сообщил о гибели Бугаева в зоне СВО.

    Коментарии (0)
    30 декабря 2024, 02:14 • Новости дня
    Вучич рассказал о задержании украинца в Сербии за шпионаж

    Украинский гражданин задержан в Сербии за съемку объектов военной инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании украинца, который ранее занимался съемкой оборонных объектов страны, используя дроны, в 2022 году.

    Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink заявил о задержании украинского гражданина, подозреваемого в шпионаже за съемку объектов оборонной инфраструктуры страны, сообщает ТАСС. По словам Вучича, украинец вместе с двумя другими гражданами Украины в 2022 году фотографировал с использованием дронов важнейшие объекты, после чего оказался под арестом. Вучич подчеркнул, что этот инцидент вызвал давление со стороны иностранных послов с целью освобождения задержанного.

    Вучич также прокомментировал участие студентов в протестах, обратившись к ним с призывом вернуться к учебе и не позволять использовать себя в политических целях. Он отметил, что студенты показали свою силу и энергию, но могут быть использованы для дестабилизации.

    Ранее главный редактор телеканала Informer Драган Вучичевич заявил о наличии доказательств заговора между украинскими и хорватскими агентами против Сербии. Вучичевич сообщил, что группа агентов прибыла в Белград для дестабилизации страны и свержения Вучича с помощью студенческих протестов.

    Протесты в Белграде, проходившие 22 декабря, собрали до 30 тыс. человек. Они были направлены против властей из-за обрушения на вокзале Нови-Сада, где погибли 15 человек. Протесты сопровождались нарушением порядка в центре города, включая парализацию движения и отключение связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госпогранохрана Латвии арестовала двух граждан Украины по подозрению в организации маршрута по транспортировке мигрантов на автомобилях, замаскированных под полицейские.

    Гражданин Украины был задержан в Тбилиси за участие в радикальных акциях протеста против решения правительства Грузии не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года. Пять украинских граждан были задержаны на границе при попытке пересечь реку Тиса на надувной лодке, чтобы избежать мобилизации в Венгрию, заплатив за место от 8 до 11 тыс. долларов.

    Коментарии (0)
    29 декабря 2024, 14:45 • Новости дня
    Шейх Тамир: Освобождение Курахово произойдет в ближайшие дни

    Радиоведущий Шейх Тамир заявил о полном освобождении Курахово в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Курахово станет вопросом ближайших дней, российская армия почти полностью уничтожила один из батальонов ВСУ, оставив в живых лишь 18 из 600 украинских солдат, сообщил в эфире своей авторской программы на радио Sputnik Шейх Тамир.

    Шейх Тамир в своей авторской программе на радио Sputnik заявил, что из-за «курской авантюры» Владимира Зеленского украинская армия испытывает острую нехватку сил и резервов.

    По его словам, на Кураховском направлении в одном из украинских подразделений из почти 600 человек в живых остались только 18 военнослужащих.

    Он подчеркнул, что освобождение Курахово – вопрос ближайших дней.

    «Там последний мост остался, если его перебьют, уже и логистики не будет. На некоторых направлениях украинские военные даже снимают видео в TikTok, сообщая, что находятся в окружении и нуждаются в помощи», – сообщил Тамир.

    Ранее российские войска штурмом взяли административные здания ТЭС в Курахово и уже контролируют около 90% территории города.

    На данный момент в Курахово практически вся жилая зона освобождена от украинских сил, остается только укрепленная ТЭЦ.

    Украинские военные обвиняют руководство страны в «продаже» Донбасса из-за результатов вторжения в Курскую область.

    Коментарии (0)
    29 декабря 2024, 17:02 • Новости дня
    Военкор Коц объяснил значение освобождения Новотроицкого в ДНР

    Коц: Освобождение Новотроицкого открыло путь к наступлению на Покровск и Днепр

    Tекст: Вера Басилая

    Новотроицкое, расположенное в Покровском районе бывшей Донецкой области, станет плацдармом к наступлению на Красноармейск (Покровск) и возможной блокаде путей в Днепропетровскую область, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что освобождение Новотроицкого предоставляет возможность выстраивать плацдарм для наступления на Красноармейск, также известный как Покровск, с южной стороны.

    Коц отметил, что в дополнение к стратегическому расположению на берегу реки Соленая, Новотроицкое может стать ключевым пунктом для дальнейшего продвижения на северо-запад. Это потенциально позволяет перерезать одну из двух крупных трасс, ведущих в Днепропетровскую область.

    Военкор также подчеркнул, что такой подход исключает необходимость лобового штурма Покровска.

    «Очевидно, Покровск в лоб штурмовать не будут. Зачем, если работает тактика, опробованная в Авдеевке, Красногоровке, Селидово, Угледаре?» – отметил Коц.

    Взятие Покровска в клещи позволит отрезать город от снабжения, что рано или поздно вынудит противника оставить его, считает военкор.

    Российское Министерство обороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» успешно освободили населенный пункт Новотроицкое в Донецкой народной республике (ДНР).

    Коментарии (0)
    29 декабря 2024, 23:37 • Новости дня
    Подростка в Нижнем Новгороде прооперировали после взрыва петарды

    Медики провели операцию подростку, пострадавшему от взрыва петарды в ТЦ Нижнего Новгорода

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нижнем Новгороде подростку, пострадавшему от взрыва петарды в торговом центре, успешно провели операцию, частично сохранив пальцы левой руки.

    Областное министерство здравоохранения сообщило, что медики провели операцию подростку, пострадавшему от взрыва петарды в торговом центре в Нижнем Новгороде. По информации ведомства, врачам удалось частично сохранить пальцы левой руки пострадавшего. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании пиротехники.

    Ранее Главное управление МВД по региону сообщило, что 13-летний подросток получил травму в результате взрыва петарды в зоне фуд-корта одного из торговых центров Нижнего Новгорода. По данным полиции, подросток поджег петарду, после чего она взорвалась у него в руке, причинив травму кисти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижнем Новгороде подросток получил травму от взорвавшейся петарды на фуд-корте торгового центра сообщило ГУ МВД по Нижегородской области.

    Глава Чувашии Олег Николаев призвал жителей региона отказаться от покупки пиротехники из-за опасного фальсификата, поставляемого спецслужбами Украины.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова обратилась к членам избиркомов с призывом воздержаться от использования петард, так как они могут содержать взрывоопасные вещества, поступающие с Украины.

    Коментарии (3)
    29 декабря 2024, 13:27 • Новости дня
    Пленный украинский солдат рассказал о выдаче Киевом лопаток вместо автоматов

    Tекст: Александра Юдина

    Служивший в 81-й отдельной аэромобильной бригаде пленный украинский военный Олег Ахметов заявил, что их подразделению выдали лопатки для обороны вместо автоматов.

    По его словам, вместо автоматов им выдали лопатки, при этом командование не информировало их о реальной ситуации, заявляя, что они направляются на безопасную позицию, передает РИА «Новости».

    «Вывезли. Сказали, что едем на вторую позицию. Никто не будет стрелять. Нам автоматы не давали. Дали лопатки. Сказали, что за неделю подготовите два блиндажа и поедете назад на неделю отдыхать», – отметил Ахметов.

    Пленный рассказал, что вскоре начался сильный обстрел, после чего на позиции вошли российские военные.

    Более того, по его словам, когда солдаты ВСУ сдались, их начали атаковать украинские беспилотники, однако российские солдаты помогли пленным.

    Военнослужащий ВСУ Евгений Годунко, попавший в плен в Волчанске, рассказал, что добровольно записался в армию, рассчитывая остаться в тылу, но оказался на передовой, где едва выжил после обстрела.

    Пленный военнослужащий ВСУ Григорий Шинкарев сообщил о пытках за отказ убивать русских в приграничном районе Курской области.

    Коментарии (2)
    29 декабря 2024, 19:25 • Новости дня
    Пушилин сообщил о боях у Кураховской ТЭС в ДНР

    Пушилин сообщил о боях в районе Кураховской ТЭС в ДНР

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы России начали активные боевые действия в районе Кураховской ТЭС в ДНР, штурмуя промзону и продолжая бои в Курахово, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут бои с подразделениями украинских сил в районе Кураховской ТЭС, передает ТАСС.

    Пушилин отметил, что на кураховском направлении продолжаются бои непосредственно в самом Курахово. Российские подразделения в настоящее время штурмуют промзону, а также ведут боевые действия в районе теплоэлектростанции. Он подчеркнул, что ситуация в регионе остается напряженной.

    По словам Пушилина, российская армия предпринимает активные усилия для продвижения в этом районе, что подтверждается интенсивностью боев и вовлечением значительных сил обоих сторон.

    В воскресенье утром сообщалось, что российские войска взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово и контролируют около 90% территории города.

    Отмечалось, что освобождение Курахово станет вопросом ближайших дней, так как российская армия почти полностью уничтожила один из батальонов ВСУ.

    Ранее российские войска освободили 5 кв. км территории в Курахово, обойдя позиции ВСУ.

    Коментарии (0)
    29 декабря 2024, 22:42 • Новости дня
    Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами

    Украинские войска выпустили пять 155-миллиметровых снарядов по Горловке

    Tекст: Денис Тельманов

    В Донецкой Народной Республике сообщили о пяти снарядах калибра 155 миллиметров, выпущенных украинской артиллерией по Горловке, где находятся химический концерн и угольные предприятия.

    Как передает РИА «Новости», украинские войска выпустили по Горловке пять снарядов калибра 155 миллиметров, о чем сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации. Обстрел начался в 19.40 с направления Дылеевка, а в 20.50 продолжился с Плещеевки.

    Горловка, расположенная в 50 километрах от Донецка, является одним из крупнейших городов ДНР с населением, которое до начала конфликта превышало 250 тыс. человек. В городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

    Известно, что артиллерийские системы калибра 155 миллиметров активно используются странами НАТО. США поставили Украине гаубицы M777, которые активно применяются для обстрелов территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Украинская армия также располагает немецкими САУ PzH 2000, польскими Krab и французскими CAESAR, использующими такие снаряды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон атаковал автомобиль в Новой Каховке Херсонской области, в результате чего ранены четыре человека; сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР) 11 раз, ранив двух гражданских; также сообщалось, что за сутки украинские войска совершили шесть обстрелов в ДНР, причинив ущерб жилому дому и автомобилю, но без пострадавших.

    Коментарии (0)
    29 декабря 2024, 19:35 • Новости дня
    Украинский дрон повредил постройки локомотивного депо в Ростовской области

    Слюсарь сообщил о повреждении дроном ВСУ постройки депо в Сальске в Ростовской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки дрона повреждены постройки в локомотивном депо в Сальске, никто не пострадал, сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

    Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в городе Сальске Ростовской области дрон атаковал локомотивное депо, в результате чего постройки на его территории получили незначительные повреждения. В частности, выбиты стекла. По предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших среди людей.

    Врио главы региона Юрий Слюсарь отметил, что возгорания на месте падения дрона не произошло. На место происшествия выехали дежурные службы для проведения необходимых действий и оценки ситуации.

    Ранее системы ПВО России успешно перехватили и сбили четыре украинских беспилотника в трех регионах страны: два в Ростовской области и по одному в Брянской и Орловской областях.

    Также сообщалось, что средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Брянской областями в течение двадцати минут.

    Коментарии (0)
    Главное
    Лавров назвал причину падения правительства Асада
    Румыния обвинила Венгрию в провокации из-за исторического атласа
    Новый президент Грузии подписал закон о запрете масок на митингах
    Путин починил часы с помощью ручки (видео)
    Стало известно о последнем сообщении погибшего пассажира Jeju Air
    Верховный шаман России рассказал о просьбах людей к духам на Новый год
    Вучич рассказал о задержании украинца в Сербии за шпионаж

    Что сделали с Россией десять лет западных санкций

    В 2024 году исполнилось десять лет с тех пор, как Запад ввел первые антироссийские санкции – это произошло после воссоединения Крыма с Россией. Затем были введены еще десятки тысяч ограничений в расчете на полный крах российской экономики и стратегическое поражение нашей страны. Но итоговый эффект оказался совсем другим. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский душит ближайшего соседа в угоду интересам Америки

    Конфликт Словакии и Украины по вопросу газового транзита получил новое развитие. Братислава пригрозила Киеву остановкой поставок электричества, если транзит российского топлива будет остановлен. В экспертном сообществе отмечают, что Владимир Зеленский намеренно обостряет противоречия со Словакией в угоду США. Какими могут быть последствия этого конфликта и как он отразится на энергосистеме Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    «Отпразднуем – и за лопаты». Как волонтеры спасают Анапу от мазута

    Режим ЧС федерального уровня введен в Краснодарском крае, где полторы недели назад в Керченском проливе затонули два танкера с мазутом. Все это время – наряду со спасателями – основной силой по очистке десятков километров пляжей и отмывке тысяч птиц были волонтеры. В одном строю за чистоту природы Анапы и окрестностей боролись как местные жители, так и люди, приехавшие на побережье – из разных концов России. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел с ними несколько дней накануне Нового года. Подробности

    Перейти в раздел

    Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России

    Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер, перевозящий российские нефтепродукты. Запад утверждает, что корабль является частью так называемого теневого флота России и подозревается в повреждении электрокабеля на дне Балтийского моря. Эксперты объяснили, почему подобные обвинения абсурдны и чего на самом деле хотят добиться подобными мерами НАТО и страны Прибалтики. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............