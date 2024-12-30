Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, отражая их контратаки.

Как указали в пресс-службе, на Харьковском направлении подразделения «Север» нанесли поражение формированиям теробороны в населенных пунктах Казачья Лопань, Великие Проходы и Липцы. Противник потерял до 65 военных, бронемашину и другую технику.

Кроме того, подразделения «Запад» улучшили позиции, нанесли потери противнику в районах Двуречная, Западное, Глушковка и других. Поражение было нанесено нескольким механизированным и штурмовым бригадам ВСУ, а также отражены восемь контратак, уточнили в ведомстве.

В Донецкой Народной Республике подразделения «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли урон живой силе и технике ВСУ в районах Дальнее, Часов Яр и других. Потери украинских войск составили более 295 военнослужащих и ряд техники, говорится в сообщении.

По данным Минобороны, силы России также атаковали объекты энергетики, военные аэродромы, склады и пункты управления ВСУ. Системами противовоздушной обороны сбито 65 беспилотников и четыре снаряда HIMARS.

Накануне в Минобороны сообщили, что российский FPV-дрон группировки войск «Север» уничтожил пикап ВСУ в лесистой местности, сорвав планируемую ротацию украинских войск на позициях в Харьковской области.

Ранее российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР, а также военнослужащие успешно форсировали реку Волчья в Харьковской области, что позволило начать подготовку плацдарма для дальнейшего наступления.