В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Экспорт дешевых китайских товаров в развивающиеся страны вызвал закрытие фабрик
Китайские дешевые товары, заполонившие развивающиеся страны, привели к закрытию фабрик и потере рабочих мест, что создало напряженность в отношениях Пекина с союзниками.
Китай сталкивается с ростом напряженности в отношениях с развивающимися странами из-за наплыва дешевых товаров, передает The Wall Street Journal.
Эти товары приводят к закрытию местных фабрик и утрате рабочих мест, что особенно болезненно на фоне обострения торговых конфликтов с США.
С избранием Дональда Трампа президентом США и его планами значительно увеличить пошлины на китайские продукты Пекин стремится перенаправить излишки своей продукции на развивающиеся рынки. Китайские товары заливают рынки Индонезии, Пакистана и Бразилии, что вызывает недовольство местных производителей.
Представители развивающихся стран выражают растущее беспокойство по поводу экономической зависимости от Китая.
Китайские компании способны предложить более низкие цены, что лишает местных производителей конкурентного преимущества и подрывает экономическую стабильность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай объявил о намерении усилить сотрудничество с БРИКС, несмотря на угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из этих стран в случае отказа от доллара. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит переход стран к расчетам в национальных валютах.
Кроме того, экс-управляющий Резервного банка Индии Дуввури Суббарао считает угрозы Трампа маловероятными из-за юридических ограничений в США. Министерство иностранных дел Бразилии называет заявления Трампа о введении пошлин бессмысленными и провокационными. Американист Малек Дудаков утверждает, что Трамп не сможет остановить процессы дедолларизации в мире, включая страны БРИКС.