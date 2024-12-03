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    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава вместе обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    3 декабря 2024, 13:32 • Новости дня

    Экспорт дешевых китайских товаров в развивающиеся страны вызвал закрытие фабрик

    Tекст: Александра Юдина

    Китайские дешевые товары, заполонившие развивающиеся страны, привели к закрытию фабрик и потере рабочих мест, что создало напряженность в отношениях Пекина с союзниками.

    Китай сталкивается с ростом напряженности в отношениях с развивающимися странами из-за наплыва дешевых товаров, передает The Wall Street Journal.

    Эти товары приводят к закрытию местных фабрик и утрате рабочих мест, что особенно болезненно на фоне обострения торговых конфликтов с США.

    С избранием Дональда Трампа президентом США и его планами значительно увеличить пошлины на китайские продукты Пекин стремится перенаправить излишки своей продукции на развивающиеся рынки. Китайские товары заливают рынки Индонезии, Пакистана и Бразилии, что вызывает недовольство местных производителей.

    Представители развивающихся стран выражают растущее беспокойство по поводу экономической зависимости от Китая.

    Китайские компании способны предложить более низкие цены, что лишает местных производителей конкурентного преимущества и подрывает экономическую стабильность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай объявил о намерении усилить сотрудничество с БРИКС, несмотря на угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из этих стран в случае отказа от доллара. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит переход стран к расчетам в национальных валютах.

    Кроме того, экс-управляющий Резервного банка Индии Дуввури Суббарао считает угрозы Трампа маловероятными из-за юридических ограничений в США. Министерство иностранных дел Бразилии называет заявления Трампа о введении пошлин бессмысленными и провокационными. Американист Малек Дудаков утверждает, что Трамп не сможет остановить процессы дедолларизации в мире, включая страны БРИКС.

    2 декабря 2024, 17:05 • Новости дня
    На Западе обосновали поражение Украины в конфликте

    WP: Нехватка солдат у ВСУ повлияет на исход конфликта

    На Западе обосновали поражение Украины в конфликте
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Представители американской администрации полагают, что недостаток личного состава в украинской армии может повлиять на исход конфликта на Украине, сообщили источники Washington Post.

    Неназванные источники из администрации действующего президента США Джо Байдена сообщили Washington Post, что разрыв в численности мобилизованных военных между Киевом и Москвой становится критически важным фактором, передает ТАСС.

    По их мнению, недостаток личного состава и медленная мобилизация новых солдат у украинской армии могут серьезно ослабить ее позиции в долгосрочной перспективе. Они отмечают, что украинские войска изнурены и нуждаются в кадровом пополнении для эффективного противостояния.

    По словам источников, Киев сталкивается с трудностями не только в мобилизации, но и в подготовке новых военных кадров.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости усовершенствования подготовки младшего офицерского состава. Он признал, что нынешний уровень подготовки младшего офицерского состава недостаточен.

    Депутат Верховной рады Галина Янченко отмечала, что бойцы ВСУ, находящиеся на фронте, испытывают усталость из-за недостатка личного состава в бригадах, которые укомплектованы всего на 40–60%.

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    3 декабря 2024, 02:04 • Новости дня
    Немецких журналистов удалили с переговоров Бербок и Ван И после критики Пекина
    Немецких журналистов удалили с переговоров Бербок и Ван И после критики Пекина
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    На встрече главы МИД Германии Аналены Бербок с китайским коллегой Ван И в Пекине немецких журналистов попросили покинуть зал после критических высказываний Бербок о Китае.

    Немецких журналистов попросили удалиться из зала, где проходили переговоры между министром иностранных дел Германии Аналеной Бербок и ее китайским коллегой Ван И, передает «Регнум» со ссылкой на китайские СМИ. Это произошло после того, как Бербок выступила с критикой в адрес Пекина, особо отметив, что военное сотрудничество Китая и России противоречит европейским интересам.

    По имеющейся информации, официальный представитель китайской стороны попросил представителей немецких СМИ покинуть помещение, где проходила встреча, и объявил, что совместных пресс-конференций проведено не будет. Это решение стало неожиданностью для журналистов, которые намеревались задать вопросы и получить комментарии от министров.

    Ранее Бербок заявила, что целью ее визита в Китай является инициирование мирного процесса по Украине. До этого она подчеркнула значимость диалога с Китаем, несмотря на поддержку, оказываемую Пекином России.

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    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    2 декабря 2024, 20:55 • Новости дня
    Россия заблокировала американский план работы СБ ООН из-за Украины

    Полянский: Россия заблокировала американский план работы СБ ООН из-за Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заблокировала предложенный США план работы Совбеза ООН на декабрь из-за отказа исключить заседание по Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Он сообщил, что Россия заблокировала проект программы работы Совета Безопасности ООН на декабрь, передает ТАСС. Причиной стало нежелание США исключить заседание по Украине из предложенной программы.

    Полянский пояснил, что США и Британия отказались изменять программу, несмотря на предсказуемую позицию России. «Как я и предполагал, американцы пошли на принцип и так же, как и британцы, остались без утвержденной программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из ее проекта», – отметил он.

    По словам дипломата, в этом случае сказалось либо «американское упрямство», либо «англосаксонская солидарность», но результат остался прежним. Полянский подчеркнул, что Россия была четко прозрачной в своих намерениях с самого начала процесса согласования программы.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с критикой Совета Безопасности ООН, заявив, что он устарел в его нынешнем формате и часто оказывается парализованным.

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    2 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке

    Трамп пригрозил суровыми наказаниями за удержание заложников на Ближнем Востоке

    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке
    @ Allison Robbert/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп заявил о намерении наказать виновных в удержании заложников на Ближнем Востоке, если они не будут освобождены до его вступления в должность президента США в январе 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в социальной сети, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят «адскую цену», если заложники не будут освобождены до его официального вступления в должность 20 января 2025 года.

    В частности, Трамп заявил: «Все говорят о заложниках, которых так жестоко, бесчеловечно удерживают против воли всего мира на Ближнем Востоке – но это только разговоры и никакого действия! Пусть эта правда станет предостережением: если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, дня, когда я с гордостью вступлю в должность президента США, на Ближнем Востоке заплатят адскую цену, и виновные в этих преступлениях против человечности будут наказаны сильнее, чем кто-либо в долгой и славной истории Соединенных Штатов».

    До этого Трамп неоднократно подчеркивал свою готовность применять жесткие меры против тех, кто угрожает безопасности Израиля и интересам США на Ближнем Востоке. В частности, он говорил о необходимости усиления давления на террористические группы и государства, поддерживающие экстремистов.

    Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, после чего боевики ХАМАС проникли в приграничные районы страны. В результате этих событий были захвачены более 200 заложников, и погибли около 1,2 тыс. человек.

    Накануне палестинское движение ХАМАС заявило о применении Израилем запрещенного оружия в секторе Газа и потребовало создания международного комитета для расследования этого вопроса.

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    3 декабря 2024, 10:56 • Новости дня
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    @ Zuma\TASS

    Отмечая 30-летие подписания Будапештского меморандума, официальный Киев подчеркнул важность предоставления Украине юридически обязывающих гарантий безопасности и настаивает на полном членстве в НАТО как единственной реальной защите от агрессии.

    5 декабря 2024 года исполняется 30 лет с момента подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности, который давал обещания безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Этот документ должен был стать важным шагом в укреплении глобального ядерного разоружения.

    МИД Украины заявил, что в 2014 году Россия, один из гарантов меморандума, якобы нарушила свои обязательства, начав «агрессию против Украины», которая в 2022 году переросла в «полномасштабное вторжение». Это, по мнению украинской стороны, является грубым нарушением международного права и Статута ООН.

    Кроме того, в заявлении отмечается, что якобы нарушение Россией меморандума «подорвало доверие к идее ядерного разоружения и создало опасный прецедент, который побудил другие страны стремиться к ядерным арсеналам». Украина считает своей стратегической ошибкой недостаточные меры защиты в 1990-х годах.

    Украина призывает США, Великобританию, Францию и Китай, а также всех участников Договора о нераспространении ядерного оружия поддержать предоставление ей действенных гарантий безопасности. Единственным реальным гарантом безопасности Украина видит полноправное членство в НАТО, которое способно стать противодействием «российской агрессии и шантажу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный в апреле 2024 года, предусматривает уступки России, включая отказ от обсуждения членства Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за Москвой ранее занятых территорий. На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе не будет подниматься вопрос о сроках вступления Украины в альянс. Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только на основе реалий, а не «хотелок» украинской стороны, как заявил президент Владимир Путин.

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    3 декабря 2024, 11:46 • Новости дня
    Израильский эксперт объяснил быстрый провал «перемирия Байдена»

    Израильский политолог Ципис: Тель-Авив не собирался следовать «перемирию Байдена»

    Израильский эксперт объяснил быстрый провал «перемирия Байдена»
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Израиль не собирался следовать перемирию, объявленному президентом США Джо Байденом. И в Вашингтоне об этом знали. Поэтому Тель-Авив атаковал ослабленную «Хезболлу», в том время как сами Штаты руками повстанцев пытаются свергнуть президента Сирии Башара Асада, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

    «В перемирии Байдена был заинтересован только сам Байден, но не нынешние власти Израиля. Правительство Нетаньяху стремится уничтожить «Хезболлу», максимально ослабить иранское присутствие вблизи Израиля и по возможности захватить Южный Ливан. В эту повестку не входит остановка противостояния, даже временная», – пояснил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    В этом контексте спикер обратил внимание на ранее звучавшее мнение о том, что миротворчество Байдена на Ближнем Востоке изначально было обречено на провал. «Замечу: ни у демократов, ни у республиканцев нет такого понятия, как миротворчество. Они действуют сугубо в собственных интересах, интересах своих партий и власти. Иногда они связаны с перемирием, а иногда – наоборот, с развязыванием войны», – заметил он.

    «В бытность демократов у власти происходили самые жестокие войны на Ближнем Востоке – падение режима Каддафи, «Арабская весна». И вот теперь на очереди Асад, которого Демпартия постарается свергнуть в ближайшие полтора месяца, пока Байден у власти. Эти события связаны. Ведь антиасадовская коалиция, за которой стоят США, действует так свободно потому, что ослаблена «Хезболла». А это, в свою очередь, выгодно и Израилю. Тель-Авив и не собирался следовать перемирию Байдена. И Вашингтон это знал», – детализировал спикер.

    «Перемирие в этом регионе могло бы наступить, если бы в этом были заинтересованы демократы в США и Израиль. И второй вариант: если бы у власти в еврейском государстве стояли левые, которые сейчас находятся в оппозиции Нетаньяху. Они бы не стали атаковать Ливан, прекратили бы военную операцию в секторе Газа, пошли на уступки ХАМАС и освободили бы всех заложников. Это было бы расценено рядом политиков как моральное поражение Тель-Авива, но сохранило бы множество жизней со всех сторон», – добавил аналитик.

    «Впрочем, я не думаю, что с приходом Трампа ситуация принципиально улучшится. Хотя республиканец, возможно, займет более умеренную позицию – ему не нужна полномасштабная война на Ближнем Востоке. Но в ближайшие полтора месяца эскалация, скорее всего, будет нарастать», – резюмировал Ципис.

    Ранее израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане после ракетного обстрела горы Дов с территории Ливана. Сообщалось об уничтожении десятков пусковых установок и инфраструктуры радикалов.

    Как отметила пресс-служба ЦАХАЛ, ВВС Израиля осуществили массированные авиаудары по военным объектам, связанным с движением «Хезболла» на территории Ливана. Это стало ответом на ракетный обстрел, совершенный из района Бергоз на юге Ливана в направлении горы Дов, передает ТАСС.

    Израильская армия подчеркнула, что авиаудары были направлены на предотвращение дальнейших актов агрессии со стороны «Хезболлы» и обеспечения безопасности на границе. Поддержку в операции осуществляли силы ПВО, которые следили за развитием ситуации и готовы были к дальнейшим действиям в случае необходимости.

    Напомним, ранее президент США Джо Байден обратился с призывом прекратить столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего срока. В итоге Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана.

    1 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна строго соблюдает условия перемирия с Ливаном. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему миротворчество Байдена на Ближнем Востоке признали фикцией, обреченной на провал.

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    2 декабря 2024, 14:18 • Новости дня
    Долгов: Помилование Хантера Байдена символизирует принцип неравенства американской «демократии»

    Дипломат Долгов: Помилование Хантера Байдена обличает систему власти США

    Долгов: Помилование Хантера Байдена символизирует принцип неравенства американской «демократии»
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Использование президентом правовой системы США ради удовлетворения собственных желаний многое говорит о современной Америке. Демократия в этой стране превратилась в рычаг реализации личных интересов политиков, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера.

    «Джо Байден в очередной раз совершил мелкий, не заслуживающий должности президента, поступок. Он прекрасно понимает, что вся его семья замешана в махинациях и серых схемах, поэтому и пытается обрубить любые пути для будущих расследований», – сказал Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    «Однако данный шаг первого лица многое говорит о сформировавшейся в стране системы власти. Американская демократия давно живет по принципу: «перед законом все равны, но некоторые равнее». Правовая система США превратилась в поле для реализации личных амбиций и желаний», – отмечает он.

    «Вспомним, как до этого Демократическая партия использовала все доступные ей рычаги влияния на кампанию Дональда Трампа. Его обвиняли во всех грехах, и работали над этим ведущие СМИ страны. А многие судьи и юристы открыто поддерживали столь сомнительные с точки зрения закона процессы», – акцентирует собеседник.

    «В любом случае, времена изменились. Очевидно, что Байден уйдет со своего поста в статусе одного из наиболее слабых президентов США за всю историю этой страны. Собственно, помилование его сына Хантера всего лишь добавляет в этот образ дополнительные, но не определяющие штрихи», – заключил Долгов.

    Ранее президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера. Он обвинялся сразу в нескольких правонарушениях среди которых – неуплата налогов и незаконное хранение оружия. По словам главы Белого дома, обвинения в сторону младшего Байдена носили политический характер. Их целью якобы было оказание давления на него самого.

    «На протяжении пяти с половиной лет Хантер остается трезвым, несмотря на постоянные атаки и выборочное преследование. Попытки сломать Хантера – это попытки сломать меня. И нет причин думать, что они прекратятся», – говорится в официальном заявлении Байдена. Он также выразил надежду на то, что «американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».

    Между тем, сам Хантер сообщил, что после помилования он намерен посвятить жизнь поддержке людей, страдающих от зависимостей. Сын Байдена отметил: он сожалеет, что его поступки стали основой для критики отца. При этом Хантер выразил уверенность в том, что его социальную работу ждет успех, поскольку он понимает, через что пришлось пройти людям, попавшим в схожую с ним жизненную ситуацию.

    Тем временем Дональд Трамп назвал действия Байдена ярким примером злоупотребления властью. Республиканце возмутился, что действующий глава Штатов не включил в помилование «заложников» 6 января – участников штурма Капитолия 2021 года, которые также подверглись несправедливому судебному преследованию.

    Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова в комментарии для издания «Известия» на этом фоне назвала США «карикатурой на тему демократии». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать данную тему, поскольку счел помилование Хантера Байдена внутренним делом Штатов.


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    3 декабря 2024, 11:12 • Новости дня
    Израиль счел угрозы Трампа странам БРИКС смелым решением

    Израильский министр поддержал угрозы Трампа по пошлинам для БРИКС

    Tекст: Мария Иванова

    Министр экономики Израиля Нир Баркат одобрил планы Дональда Трампа по введению высоких пошлин на товары из стран БРИКС, если те откажутся от доллара и создадут единую валюту, назвав заявление Трампа смелым решением.

    Министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат, комментируя планы избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что возможное введение 100-процентных пошлин для стран БРИКС станет «лучшим решением для свободного мира». Как сообщает ТАСС, Баркат выразил уверенность, что это смелый и умный шаг, который поможет навести геополитический порядок и противостоять попыткам дестабилизации.

    По мнению Барката, Индия и Израиль не станут использовать альтернативные доллару валюты, так как угрозы Трампа могут стать эффективным инструментом для удержания экономик в рамках существующей финансовой системы.

    Ранее Трамп заявлял о введении торговых пошлин в 100% на товары из стран БРИКС, если они создадут новую валюту или откажутся от доллара.

    Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что идея единой валюты БРИКС пока неактуальна. Выступая на пленарной сессии «Валдая», он отметил, что для этого необходимо добиться большей интеграции экономик и поднять их качество на совместимый уровень. В октябре на саммите БРИКС в Казани Путин также назвал использование доллара в политических целях ошибкой.

    Китай во вторник объявил о намерении усилить сотрудничество с БРИКС, несмотря на угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из этих стран в случае отказа от доллара. Министерство иностранных дел Бразилии также назвало заявления Трампа о введении таких пошлин бессмысленными и провокационными.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит уход стран к расчетам в национальных валютах, особенно среди стран БРИКС.

    Дональд Трамп пытается остановить процессы дедолларизации мира, включая страны БРИКС, но не сможет этого сделать, заявил американист Малек Дудаков.

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    2 декабря 2024, 17:38 • Новости дня
    РИА «Новости»: Боевики захватили Алеппо с помощью украинских советников и США
    РИА «Новости»: Боевики захватили Алеппо с помощью украинских советников и США
    @ Anas Alkharboutli/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) захватила Алеппо, используя американские технологии и поддержку украинских советников, сообщил приближенный к сирийским спецслужбам источник.

    Террористы смогли захватить Алеппо благодаря поддержке украинских советников и передовым американским технологиям. Боевики ранее не имели опыта использования высоких технологий, без помощи украинских советников их освоение было бы невозможно, сказал собеседник РИА «Новости».

    США предоставили технологии, позволяющие управлять наступательными операциями. В частности, применялись устройства GPS с шифрованием и широким использованием искусственного интеллекта для навигации ударных БПЛА и дронов-камикадзе на больших расстояниях. Благодаря этому террористические группы более эффективно координировали свои действия в боевых условиях.

    Еще одним серьезным вызовом для сирийской армии стало применение террористами мощных средств радиоэлектронной борьбы.

    Напомним, на прошлой неделе входящие в «Хайят Тахрир аш-Шам» группировки нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. 30 ноября Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.

    Востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной захвата части Алеппо террористами стала деградация политической системы Сирии, включая армию и структуры безопасности.

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    2 декабря 2024, 23:31 • Новости дня
    Госдеп США выделил Украине военную помощь на 725 млн долларов

    США выделили Украине дополнительные 725 млн долларов на военную помощь

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 725 млн долларов в рамках президентских полномочий.

    США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 725 млн долларов, сообщает ТАСС. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что данная помощь предоставлена в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны.

    «Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны, оценивается в 725 млн долларов», – говорится в сообщении главы госдепа.

    При этом Блинкен уточнил, что в рамках очередного пакета военной помощи США передадут Украине партию противопехотных мин.

    До этого глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил разрешение Украине использовать поставляемые противопехотные мины. По его словам, данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые все чаще начинают атаки с использования пеших подразделений.

    Ранее сообщалось, что в новый пакет военной помощи Украине войдут различные виды вооружений и боеприпасов, в числе которых противотанковые средства, беспилотные летательные аппараты, мины и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Также предусмотрены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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    2 декабря 2024, 23:07 • Новости дня
    Американский суд решил прекратить дело против Хантера Байдена

    Суд в Делавэре заявил о планах прекратить обвинения в хранении оружия в адрес Хантера Байдена

    Tекст: Максим Попов

    Судебные инстанции в штате Делавэр намерены прекратить уголовное дело против Хантера Байдена по обвинению в хранении оружия, ссылаясь на помилование его отцом Джо Байденом.

    Суд в штате Делавэр заявил о намерении прекратить дело против Хантера Байдена, который обвиняется в нарушении закона по хранению оружия, сообщает РИА «Новости». Дело касается эпизода 2018 года, когда Байден-младший владел пистолетом «Кольт», зная о своем употреблении запрещенных препаратов. Согласно закону, это правонарушение может грозить до десяти лет тюрьмы.

    В решении суда указано, что правительство должно сообщить до 3 декабря 2024 года, возражает ли оно против прекращения дела путем отклонения обвинения, как предлагает защита. Хантер Байден является первым в истории ребенком действующего президента США, которому предъявлены уголовные обвинения. Ему также вменяется неуплата налогов на сумму более 100 тыс. долларов в 2017 и 2018 годах в Калифорнии.

    Ранее Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, ссылаясь на несправедливость судебного преследования. После этого его обвинили в злоупотреблении правосудием. Официальный представитель Российского МИД Мария Захарова назвала помилование Байденом сына «карикатурой на демократию.»

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    2 декабря 2024, 22:35 • Новости дня
    Рютте назвал передачу вооружений Киеву приоритетной задачей НАТО

    Tекст: Максим Попов

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает приоритетной задачей альянса передачу Украине как оборонительных, так и наступательных вооружений для усиления ее позиций перед возможными мирными переговорами с Россией, сообщила Financial Times.

    Как отмечается в материале издания, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность передачи Киеву как оборонительных, так и наступательных вооружений для усиления ее позиций в возможных переговорах с Россией. По его словам, союзники обсуждают перспективу приглашения Украины в НАТО в контексте предстоящих переговоров, передает ТАСС.

    «Это то, по поводу чего союзники проводят консультации друг с другом, обсуждая, каким может быть следующий шаг и как подойти к вопросу. Однако главное – передать Украине военную помощь, особенно средства ПВО, но также и наступательные системы, которые необходимы ей», – заявил Рютте.

    Он подчеркнул, что его приоритет – обеспечить Украине сильную переговорную позицию, когда президент Зеленский решит вступить в мирные переговоры.

    Рютте также выразил обеспокоенность по поводу возможного мирного плана администрации будущего президента США Дональда Трампа, который, по его мнению, может отвечать интересам Москвы. Он предупредил, что такой исход может усилить риски со стороны Китая, Ирана и КНДР, чьи лидеры только укрепят свои позиции.

    Напомним, накануне был опубликован план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, содержащий пять основных пунктов. Одновременно с этим экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил временные территориальные уступки Украины ради достижения мира, отметив необходимость гарантий безопасности для Киева.

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    3 декабря 2024, 01:37 • Новости дня
    Пентагон сообщил о помощи Украине в 62 млрд долларов при Байдене

    Совокупный объем военной помощи Украине с начала работы администрации Байдена составил 62 млрд долларов

    Tекст: Максим Попов

    Совокупный объем военной помощи Украине с начала президентства Джо Байдена превысила 62 млрд долларов, из которых 61,4 млрд были выделены после начала российской спецоперации, говорится в сообщении Пентагона.

    Как отметили американские военные, США предоставили Украине более 62 млрд долларов помощи с начала администрации президента Джо Байдена. В официальном сообщении ведомства говорится: «Соединенные Штаты предоставили более чем 62 миллиарда долларов помощи для безопасности Украины с начала администрации Байдена», передает РИА «Новости».

    Кроме того, с 24 февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция на Украине, объем американской военной помощи достиг 61,4 млрд долларов. Это подчеркивает стратегическую поддержку, оказываемую США киевским властям в условиях продолжающегося конфликта.

    В сообщении отмечается, что такая значительная финансовая помощь направлена на укрепление безопасности Украины и поддержку ее оборонного потенциала. Эти средства включают поставки вооружений, тренировочные программы и другие формы военной поддержки.

    Напомним, в ночь на вторник стало известно, что Госдеп США выделил Украине военную помощь на 725 млн долларов. В состав пакета войдут различные виды вооружений и боеприпасов, в числе которых противотанковые средства, беспилотные летательные аппараты, противопехотные мины и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Также предусмотрены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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    3 декабря 2024, 03:44 • Новости дня
    Трамп анонсировал визит во Францию на открытие Нотр-Дама

    Дональд Трамп прибудет в Париж для участия в церемонии открытия Нотр-Дама

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается посетить Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после его восстановления.

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении посетить Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери, который был полностью восстановлен после пожара, передает ТАСС. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

    «Я отправлюсь в Париж в субботу для участия в открытии великолепного исторического собора Нотр-Дам, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара пять лет назад», – говорится в сообщении Трампа.

    Церемония открытия назначена на 7-8 декабря. Реставрация собора, охваченного пожаром в апреле 2019 года, продолжалась более пяти лет.

    До этого сообщалось, что власти Парижа решили полностью заблокировать остров Сите, на котором расположен Нотр-Дам. Предварительно, в церемонии открытия собора примут участие главы 50 государств.

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    3 декабря 2024, 10:47 • Новости дня
    Китай выразил готовность углублять сотрудничество с БРИКС после угроз Трампа

    Китай выразил готовность углублять сотрудничество с БРИКС на фоне угроз стопроцентных пошлин от Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Китай объявил о намерении усилить сотрудничество с БРИКС, несмотря на намерения Трампа ввести пошлины на товары из этих стран в 100%, если они откажутся от доллара.

    Китай выразил свою позицию по поводу возможных торговых ограничений, которые могут быть введены США, сообщает ТАСС.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь заявил о готовности Китая продолжать укреплять сотрудничество с партнерами по БРИКС. «Китай выражает готовность продолжать работать с партнерами по БРИКС для углубления практического сотрудничества в различных областях, чтобы внести еще больший вклад в устойчивый и стабильный рост мировой экономики», – отметил он.

    Такое заявление было сделано в ответ на недавние слова бывшего президента США Дональда Трампа. В своей публикации в соцсети Truth Social Трамп заявил о намерении ввести торговые пошлины в размере 100% на товары из стран БРИКС, если они создадут новую валюту или откажутся от доллара. Эти угрозы вызвали обеспокоенность среди членов БРИКС, которые работают над укреплением экономических связей.

    Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло, что сотрудничество с БРИКС направлено на поддержание устойчивости мировой экономики и развитие взаимовыгодных проектов. Китай будет и дальше содействовать укреплению связей между странами группы, стремясь противостоять потенциальным экономическим вызовам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением против возможных планов стран БРИКС создать новую альтернативную валюту.

    Министерство иностранных дел Бразилии уже заявило, что считает заявления Трампа о введении 100-процентных пошлин на товары из стран БРИКС в случае отказа от доллара бессмысленными и провокационными.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит уход стран к расчетам в национальных валютах, особенно среди стран БРИКС.

    Американист Малек Дудаков отметил, что Трамп пытается остановить процессы дедолларизации в мире, в том числе в странах БРИКС, но не сможет этого сделать.

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