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В Индии отреагировали на угрозы Трампа странам БРИКС
Экс-управляющий Резервного банка Индии назвал угрозы Трампа БРИКС несостоятельными
Угрозы Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из стран БРИКС маловероятны из-за юридических ограничений в США, считает бывший управляющий Резервного банка Индии Дуввури Суббарао.
Экс-управляющий Резервного банка Индии Дуввури Суббарао в интервью агентству PTI заявил, что предупреждения Дональда Трампа о возможных санкциях против стран БРИКС несостоятельны. Как передает ТАСС, Суббарао подчеркнул, что такие меры могут не иметь юридической основы, так как неизвестно, позволяют ли законы США вводить пошлины на уровне 100% в случае отказа от доллара.
Суббарао отметил: «Трамп, как известно, больше лает, чем кусает. Неясно, в какой степени он выполнит свою угрозу. Какой критерий будут использовать США, чтобы определить, отказалась ли страна от доллара? И позволяет ли американское законодательство вводить санкции против стран только потому, что они отказываются от доллара?».
По мнению эксперта, гипотетическая единая валюта БРИКС могла бы защитить страны от долларовой зависимости, но на данный момент политические и экономические условия для этого не созданы. Суббарао считает, что страны-члены объединения не готовы к принятию общей валюты.
Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлины на товары из стран БРИКС в случае отказа от доллара. Однако российский президент Владимир Путин подчеркнул, что говорить о создании единой валюты пока преждевременно. Путин отметил необходимость интеграции экономик стран БРИКС и повышения их качества до совместимого уровня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп выступил против возможных планов стран БРИКС создать новую альтернативную валюту, пригрозив пошлинами в 100%.
Мемжду тем министерство иностранных дел Бразилии считает заявления Трампа о введении 100-процентных пошлин на товары из стран БРИКС в случае отказа от доллара бессмысленными и провокационными.
Американист Малек Дудаков заявил, что Трамп пытается остановить процессы дедолларизации в мире, в том числе в странах БРИКС, но не сможет этого сделать.