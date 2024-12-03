Песков: Дата прямой линии с Путиным станет известна позже

Песков сообщил, что дата прямой линии и пресс-конференции с Путиным будет объявлена позже

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, дата проведения совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет объявлена позднее, сообщает ТАСС. Песков добавил: «Готовиться для этого не надо, телефон всегда под рукой».

Песков также отметил, что существует множество средств для сбора вопросов от граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о включении СМИ недружественных стран в список приглашенных на пресс-конференцию Владимира Путина, которая состоится в декабре. Также сообщалось о подготовке пресс-конференции и прямой линии президента.