В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Песков: Дата прямой линии с Путиным станет известна позже
Песков сообщил, что дата прямой линии и пресс-конференции с Путиным будет объявлена позже
Дата проведения совмещенной пресс-конференции и прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пока не определена, но будет объявлена позже, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, дата проведения совмещенной большой пресс-конференции и прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет объявлена позднее, сообщает ТАСС. Песков добавил: «Готовиться для этого не надо, телефон всегда под рукой».
Песков также отметил, что существует множество средств для сбора вопросов от граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о включении СМИ недружественных стран в список приглашенных на пресс-конференцию Владимира Путина, которая состоится в декабре. Также сообщалось о подготовке пресс-конференции и прямой линии президента.