Внук Оппенгеймера заявил об отсутствии перспектив избавления мира от ядерного оружия

Tекст: Мария Иванова

Чарльз Оппенгеймер, внук известного физика Роберта Оппенгеймера, заявил, что мировое сообщество никогда не сможет полностью избавиться от ядерного оружия, сообщает ТАСС. Он сделал это заявление на мероприятии МАГАТЭ в Вене.

«Честно говоря, мы никогда от него не избавимся. Я ставил перед собой цель избавиться от него. Но чем дольше я этим занимаюсь, тем менее вероятным мне это представляется», – сказал Чарльз Оппенгеймер в интервью Австрийскому агентству печати.

Внук создателя атомной бомбы подчеркнул, что более продуктивной стратегией является развитие сотрудничества в уже существующих рамках. По его словам, необходимо укреплять диалог между такими странами, как Россия, Китай и США, чтобы минимизировать риски использования ядерного оружия.

Он также отметил, что в свете текущих геополитических напряженностей сотрудничество и диалог становятся ключевыми элементами для поддержания безопасности в мире.

Напомним, косвенное свидетельство о том, что создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер со слезами извинялся перед пострадавшими от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, обнаружили в видеоархивах Японии.

Между тем в США осудили возможную передачу ядерного оружия Украине Байденом, поскольку это расценили как акт государственной измены, отметила конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин.

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал мнение о том, что действия НАТО, включая размещение войск у российской границы, могут привести к третьей мировой войне.