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В Японии нашли свидетельство, что Оппенгеймер извинялся за атомную бомбу
Свидетельство, что Оппенгеймер со слезами извинялся за атомную бомбу, нашли в Японии
Косвенное свидетельство того, что создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер со слезами извинялся перед пострадавшими от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, обнаружены в видеоархивах, сообщил телеканал NHK.
В архивах некоммерческой организации в Хиросиме было найдено видео, записанное в 2015 году, в котором переводчица Еко Тейхлер вспоминает, как сопровождала физика-теоретика Наоми Сено во время его визита в США и приватной встречи с Оппенгеймером в 1964 году, передает РИА «Новости».
По ее словам, стоило им переступить порог «комнаты в НИИ, где проходила встреча, как Оппенгеймер со слезами на глазах стал говорить «простите, простите, простите», он все время извинялся».
До сих пор об этой встрече было известно со слов Наоми Сено, который рассказывал, что Оппенгеймер попросил его не говорить о Хиросиме и Нагасаки, «настолько тяжек был его груз». Сам он получил облучение, когда после бомбардировки отправился в центр Хиросимы, чтобы разыскать близких.
Ранее «Оппенгеймер» получил «Оскар» как лучший фильм.