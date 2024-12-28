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В центре Москвы вырубили более 100 деревьев под строительство элитного жилья
В московских Хамовниках под Новый год вырубили более 100 деревьев под строительство элитного ЖК
В Москве в районе Хамовники проходит вырубка большого числа деревьев и кустарников под строительство жилого комплекса. В местной управе не смогли пояснить, когда и как будет восполняться объем зеленых насаждений в районе.
В середине декабря 2024 года в Москве во 2-м Вражском переулке начались работы по вырубке деревьев под строительство многофункционального жилого комплекса с парковкой.
В объявлении, размещенном по адресу будущего строительного объекта, указано, что вырубке подлежали 164 дерева и 356 кустарников. За несколько недель рабочие уже вырубили большую часть деревьев.
Как рассказали газете ВЗГЛЯД местные жители, их озаботило то, что в уведомлении указано, что сохранение или пересадка зеленых насаждений проводиться не будет. При том, что вырубленные деревья и кустарники летом были местом гнездовья соловьев. В управе района Хамовники заявили, что по таким вопросам они по телефону не отвечают и отреагируют только на официальные письменные запросы. По указанному в качестве контактного телефона московского департамента природопользования также не удалось получить информацию.
Стоимость жилья в возводимых элитных жилых комплексах в этом районе варьируется в пределах от 1,5 до 5 млн рублей за кв. метр.