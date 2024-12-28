Bloomberg: Наступил критический момент для газового транзита через Украину

Bloomberg: Истекший контракт на транзит газа через Украину угрожает европейской энергетике

Tекст: Елизавета Шишкова

Переговоры о транзите газа через Украину находятся на критическом этапе, сообщает Bloomberg. Если сделка не будет заключена до среды, транзит миллиардов кубометров газа может прекратиться. Украинская сторона испытывает давление со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фицо и ряда центральноевропейских компаний, которые настаивают на продолжении транзита газа после истечения текущего соглашения 31 декабря.

Как отмечает агентство, почти три года спустя начала СВО России на Украине, Венгрия и Словакия продолжают полагаться на дешевый газ от Газпрома, что идет вразрез с попытками ЕС сократить зависимость от российской энергетики.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее на этой неделе обвинил Фицо в заключении «теневых соглашений» с президентом России Владимиром Путиным. Словацкий лидер, в свою очередь, пригрозил прекратить поставки электроэнергии соседней стране.

Зеленский неоднократно заявлял, что не допустит транзита российского газа через Украину после окончания текущего соглашения. Однако он открыт для возможности транспортировки газа из других стран. При этом, Украина должна учитывать необходимость защиты своей обширной газопроводной системы, которая до сих пор оставалась вне зоны атак из-за проходящего через нее российского газа.

Ситуация может значительно повлиять на Европу, поскольку прекращение транзита газа через Украину приведет к увеличению энергетических расходов ЕС на 120 млрд евро за два года, по словам Фицо. В то же время Европейская комиссия подчеркивает, что альтернативные источники газа доступны, а запасы газа в регионе высоки. Подготовка плана по дальнейшему отказу от российских ископаемых видов топлива будет представлена в феврале.

Альтернативные решения, такие как поставки газа из Азербайджана, рассматриваются. В то время как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил изменить место продажи российского газа на границу между Россией и Украиной, что перенесет обязательства по транзиту на Украину с учетом ее соглашения о свободной торговле с ЕС. Стороны все еще надеются на возможность заключения сделки в последний момент.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что транзит газа из России будет прекращен 1 января 2025 года в 08.00 по московскому времени.

Цена газа в Европе выросла на пять процентов после сообщения о предстоящем прекращении транзита через Украину, что стало максимальным увеличением за неделю, как сообщает Bloomberg.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа через украинскую территорию.