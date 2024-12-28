СМИ: На заводах ОАК скопилось более 20 SJ-100

«Ведомости»: На заводах ОАК скопилось более 20 SJ-100 и столько же МС-21 в ожидании сертификации

Tекст: Александра Юдина

В производственном центре ПАО «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре находится более 20 самолетов SJ-100. Столько же МС-21 ожидают сертификации на Иркутском авиазаводе, передают «Ведомости».

Представитель ОАК объяснил, что такое накопление необходимо для ускорения производства после сертификации импортозамещенных версий этих самолетов.

МС-21 с двигателями от Pratt & Whitney получил базовый сертификат в 2021 году. Однако иностранные поставщики отказались работать с ОАК после начала спецоперации в 2022 году. В связи с этим была разработана обновленная версия SSJ-100 с российскими двигателями ПД-8 и минимальным числом импортных компонентов.

Сертификационные полеты для новых версий МС-21 и SJ-100 планируются на 2025 год.

Процесс замещения порядка 80 систем, необходимых для отечественных лайнеров, идет параллельно с разработкой и сертификацией. Это должно ускорить выход новых самолетов на рынок.

Поставки SJ-100 и МС-21 в авиакомпании ожидаются в 2025 и 2026 годах соответственно, и срывов сроков, по словам представителя ОАК, пока не ожидается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Яковлев» ранее пыталась получить право вывозить авиакомпоненты за границу без согласований для оптимизации процесса ремонта техники в дружественных странах, однако ей в этом было отказано.