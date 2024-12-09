Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.0 комментариев
«Яковлеву» отказали в упрощении вывоза авиационных компонентов на ремонт
«Яковлеву» не разрешили вывозить авиационные компоненты без согласований за рубеж на ремонт
Компания «Яковлев» не получила право вывозить авиакомпоненты за границу без согласований для оптимизации процесса ремонта техники в дружественных странах.
Как сообщает РБК, компания «Яковлев», разработчик самолетов Superjet 100 и МС-21, хотела изменить правила, регулирующие вывоз авиационной техники из России, чтобы упростить обслуживание самолетов за рубежом. Соответствующий проект постановления был подготовлен сенатором Андреем Кутеповым для рассмотрения первым вице-премьером Денисом Мантуровым.
Цель изменений заключалась в сокращении времени ремонта компонентов иностранного производства, необходимых для обслуживания техники в дружественных странах. Однако профильные министерства и федеральные органы власти, включая Минпромторг и силовые ведомства, отказали в удовлетворении этой инициативы. Причина отказа связана с рисками, связанными с производством компанией «Яковлев» не только гражданской, но и военной техники.
В «Яковлеве» подтвердили, что изменения позволили бы оптимизировать обслуживание техники за границей, однако подчеркнули, что вопрос носит технический характер. Компании было рекомендовано обратиться в Минтранс для совместного формирования списка номенклатуры, которую они хотят вывозить на ремонт.
Постановления правительства №№ 311 и 312 от 2022 года, регулирующие порядок вывоза товаров, остаются в силе. Они устанавливают временные разрешительные и запретительные порядки вывоза определенных категорий авиационных компонентов, что требует согласования даже для вывоза в страны ЕАЭС.
Ранее сообщалось, что пять инцидентов с самолетами Sukhoi Superjet 100 произошли 24 ноября, включая пожар и неисправности в системах гидравлики и шасси. Самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» не испытывал отказов систем при посадке в Анталье, но разлив топлива стал вероятной причиной возгорания из-за сильного удара о полосу.