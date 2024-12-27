Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.2 комментария
Путин выразил соболезнования Индии в связи со смертью экс-премьера
Президент Владимир Путин направил соболезнования индийскому президенту и премьер-министру в связи с кончиной бывшего премьер-министра Манмохана Сингха, отметив его вклад в укрепление отношений между странами.
Путин выразил свои соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи со смертью экс-премьера Индии Манмохана Сингха.
«Манмохан Сингх был выдающимся государственным деятелем. На посту главы правительства и на других высоких должностях он многое сделал для экономического развития Индии и продвижения ее интересов на мировой арене», – указаны его слова в телеграмме на сайте Кремля.
Президент также отметил, что Сингх способствовал укреплению дружественных отношений между Россией и Индией, выведя их на уровень особо привилегированного стратегического партнерства.