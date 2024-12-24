В Перми задержали поджигателей банкоматов

В Перми после поджогов банкоматов задержаны 18-летний студент и 50-летняя женщина

Tекст: Мария Иванова

В понедельник вечером в Перми были подожжены два банкомата, передает РИА «Новости». Первый инцидент произошел на ул. Мира, где 18-летний студент облил банкомат горючей жидкостью и поджег его. Наряд патрульно-постовой службы задержал его на месте.

Второй случай произошел на ул. Ленина, где 50-летняя женщина подожгла банкомат в помещении банка. Ее схватили очевидцы. Оба злоумышленника получили ожоги различной степени тяжести.

По данным краевого ГУ МВД, подозреваемых заставили пойти на поджоги неизвестные лица, которые связались с ними по телефону через мессенджеры. Женщина и юноша утверждают, что были обмануты мошенниками, которые выманили у них деньги.

В связи с этим полиция призывает жителей быть осторожными и при поступлении подозрительных звонков и сообщений незамедлительно обращаться в полицию.

Ранее в Петербурге 70-летний мужчина был заключен под стражу по подозрению в поджоге банкоматов в Колпинском районе.

В Норильске женщина устроила поджог банкомата, записывая все на телефон, полицейские ведут ее розыск для установления личности и местонахождения.

Между тем Сбербанк принял меры по усилению безопасности своих объектов из-за увеличения числа попыток поджога административных зданий, что привело к росту на 30% за последнюю неделю.