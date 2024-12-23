Поджигателя банкоматов в Петербурге арестовали

Суд арестовал подозреваемого в поджоге банкоматов пожилого петербуржца

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов, Колпинский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу Александра Никифорова, подозреваемого в поджоге банкоматов, передает ТАСС. Никифорову вменяют два эпизода террористического акта и одну попытку теракта. Суд избрал меру пресечения до 20 февраля.

Согласно материалам дела, днем 21 декабря Никифоров проник в отделения Альфа-банка, Сбербанка и Газпромбанка в Колпино. В каждом из них он разливал горючую жидкость на банкоматы. Поджоги удалось совершить в первых двух случаях, однако в третьем мужчина не довел план до конца. По данным полиции, Никифоров действовал по указанию неизвестных злоумышленников.

Ранее женщина в Норильске устроила поджог банкомата, записывая свои действия на телефон.