«Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. «Распятый мальчик» в Славянске в 2014-м – как это ни печально – стал своего рода мемом. И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».10 комментариев
Поджигателя банкоматов в Петербурге арестовали
Суд арестовал подозреваемого в поджоге банкоматов пожилого петербуржца
В Петербурге 70-летний мужчина заключен под стражу по подозрению в поджоге банкоматов в Колпинском районе.
Как сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов, Колпинский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу Александра Никифорова, подозреваемого в поджоге банкоматов, передает ТАСС. Никифорову вменяют два эпизода террористического акта и одну попытку теракта. Суд избрал меру пресечения до 20 февраля.
Согласно материалам дела, днем 21 декабря Никифоров проник в отделения Альфа-банка, Сбербанка и Газпромбанка в Колпино. В каждом из них он разливал горючую жидкость на банкоматы. Поджоги удалось совершить в первых двух случаях, однако в третьем мужчина не довел план до конца. По данным полиции, Никифоров действовал по указанию неизвестных злоумышленников.
Ранее женщина в Норильске устроила поджог банкомата, записывая свои действия на телефон.