Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.0 комментариев
Mediascope запустила инструмент подсчета аудитории в «Дзене»
Mediascope и «Дзен» запустили бета-версию инструмента аудиторных метрик для медиа
Платформа «Дзен» совместно с компанией Mediascope запустила бета-версию нового инструмента подсчета аудиторных метрик, позволяющего медиа увидеть свои суммарные охваты на платформе.
Платформа «Дзен» и компания Mediascope разработали инструмент, позволяющий медиа оценивать свою аудиторию на платформе, сообщает ТАСС.
Новая система, представленная в бета-версии, рассчитана на измерение суммарных охватов медиа в новостях и блогах.
В основе инструмента лежит методология Cross Web. Эта методология позволяет Mediascope отслеживать крупнейшие интернет-площадки российского сегмента, включая население страны старше 12 лет.
Бета-версия инструмента будет доступна для 30 крупнейших медиа в новостях, и в будущем она станет открытой для всех активных СМИ на платформе «Дзен». «Это позволит медиа лучше понимать взаимодействие пользователей «Дзена» с их контентом и адаптировать свои стратегии для увеличения охватов», – пояснили в компании.