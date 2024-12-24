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Боец СВО получил гитару от Майданова после обращения к Путину
Доброволец с позывным Кот из Казахстана, находящийся в зоне СВО на Украине, получил гитару с автографом Дениса Майданова благодаря обращению его товарища на прямую линию программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Боец, служащий в зоне спецоперации в Запорожской области, получил гитару с автографом известного артиста Дениса Майданова. Гитару на передовую доставили активисты Народного фронта в Запорожской области, передает ТАСС.
Примечательно, что просьбу о таком подарке озвучил ветеран СВО, служивший вместе с бойцом.Он обратился в кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», чтобы попросить гитару от одного из любимых певцов своего товарища.
В видео, размещенном «Народным фронтом», Кот рассказал о своем пути в музыку.
«Пошел сам добровольно. Подумал, что мои таланты и навыки понадобятся здесь для победы. Я казах, я приехал из Казахстана ради СВО, ради победы. Тяжело без гитары, без музыки. Сам музыкант с детства. Увлекся музыкой в 13 лет», – указал он.
Он также выразил благодарность за подарок президенту, активистам и Майданову.
Денис Майданов, первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы РФ и заслуженный артист России, пожелал бойцу побед и отметил, что Народный фронт и Родина всегда поддерживают его.
Напомним, Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответил на 76 вопросов от 33 представителей СМИ и почти 30 россиян.