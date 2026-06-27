Синоптик спрогнозировал аномально теплый июль в Центральной России

Синоптик Тишковец: Июль в Центральной России будет на 1-2 градуса выше нормы

Tекст: Мария Иванова

Предстоящий июль порадует жителей теплом и небольшим количеством осадков, написал Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Предварительно, грядущий июль в Центральной России будет на один-два градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков», – отметил метеоролог.

В ближайшие выходные западные и северные территории Русской равнины окажутся под влиянием азорского антициклона. Он обеспечит солнечную и сухую погоду. При этом на юге и востоке страны атмосферное давление снизится из-за формирования циклона над Прикамьем.

Самые сильные ливни пройдут в Среднем Поволжье, где выпадет от одного до четырех ведер воды на квадратный метр. Температура на севере европейской части страны составит от 20 до 25 градусов тепла. В Калининградской области воздух прогреется до 35 градусов.

В Москве выходные пройдут без существенных осадков при комфортных 19–25 градусах. В начале следующей недели возможны кратковременные дожди, а в первые дни июля ожидается потепление до 30 градусов, после чего температурный фон стабилизируется.

Ранее сообщалось, что начале следующего месяца на столицу обрушится холодный фронт со штормовым ветром.