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Тишковец: В начале июля Москву ждут ливни и штормовой ветер
В начале следующего месяца на столицу обрушится холодный фронт, который принесет с собой штормовой ветер и значительное количество осадков, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Экстремальные погодные явления будут сопровождаться резким похолоданием, пояснил Тишковец РИА «Новости».
«В первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 26 – плюс 31. Но жара будет недолгой. 3 числа провалит холодный фронт, сопровождаемый штормовым ветром, градом и сильными грозовыми ливнями – за сутки может вылиться до 65 миллиметров или три четверти месячной нормы – и понижением дневной температуры до плюс 19 – плюс 24», – рассказал метеоролог.
Специалист также отметил, что, по предварительным данным, предстоящий июль в Центральной России окажется на один-два градуса теплее климатической нормы. При этом прогнозируется дефицит осадков в течение месяца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня столица установила новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков.