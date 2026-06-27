И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.9 комментариев
Трамп потребовал сурово наказать Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на суровый приговор своему бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на максимально жесткий приговор своему бывшему советнику, передает RT. Политик резко высказался о бывшем подчиненном в социальной сети Truth Social.
«Он ужасный человек, сумасшедший, который только и хотел, что сеять смуту и войны, и который был бесполезным распространителем смерти и разрушений, куда бы ни шёл. Надеюсь, с ним поступят сурово!» – написал Трамп.
Джон Болтон полностью признал вину по одному эпизоду незаконного хранения засекреченных данных. В октябре прошлого года чиновнику предъявили официальные обвинения. Максимальное наказание по инкриминируемой статье составляет до десяти лет лишения свободы.
Сделка с Министерством юстиции может позволить фигуранту избежать реального тюремного срока. Бывший советник также обязался выплатить штраф в размере 2,25 млн долларов. Окончательный вердикт вынесет судья, вынесение приговора назначено на 28 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня бывший советник президента США заключил соглашение с правосудием.
Осенью прошлого года большое жюри штата Мэриленд предъявило Джону Болтону обвинения по делу о передаче секретной информации.
В августе агенты ФБР обыскали дом экс-помощника по национальной безопасности.