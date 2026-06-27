Трамп потребовал сурово наказать Болтона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на максимально жесткий приговор своему бывшему советнику, передает RT. Политик резко высказался о бывшем подчиненном в социальной сети Truth Social.

«Он ужасный человек, сумасшедший, который только и хотел, что сеять смуту и войны, и который был бесполезным распространителем смерти и разрушений, куда бы ни шёл. Надеюсь, с ним поступят сурово!» – написал Трамп.

Джон Болтон полностью признал вину по одному эпизоду незаконного хранения засекреченных данных. В октябре прошлого года чиновнику предъявили официальные обвинения. Максимальное наказание по инкриминируемой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

Сделка с Министерством юстиции может позволить фигуранту избежать реального тюремного срока. Бывший советник также обязался выплатить штраф в размере 2,25 млн долларов. Окончательный вердикт вынесет судья, вынесение приговора назначено на 28 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня бывший советник президента США заключил соглашение с правосудием.

Осенью прошлого года большое жюри штата Мэриленд предъявило Джону Болтону обвинения по делу о передаче секретной информации.

В августе агенты ФБР обыскали дом экс-помощника по национальной безопасности.