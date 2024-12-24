Житель Уфы по указанию мошенников поджег почтовое отделение

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщили в управлении МВД по Башкирии, в полицию поступило сообщение о возгорании почтового отделения на улице Менделеева в Уфе, передает РИА «Новости». Благодаря оперативной работе экстренных служб пожар удалось быстро потушить, никто не пострадал.

Полиция установила, что возгорание произошло в результате поджога, и задержала 27-летнего мужчину. Он признался в содеянном и рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников, выманивших у него коды из смс-сообщений и оформивших на его имя кредит на сумму более 10 млн рублей.

Спустя несколько месяцев мужчине вновь позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ, и убедил его совершить поджог в обмен на возврат ранее похищенных средств.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», мужчина арестован.

Ранее в Петербурге 70-летнего мужчину заключили под стражу по подозрению в поджоге банкоматов в Колпинском районе. Также сообщалось, что женщина в Норильске устроила поджог банкомата, записывая свои действия на телефон.