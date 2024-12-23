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Обломки БПЛА обнаружены в Калужской области
Шапша сообщил об обнаружении обломков в Калужской области
На окраине города Людиново обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, на месте ведет работу оперативная группа, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Шапша сообщил в Telegram-канале , что на окраине города Людиново Калужской области были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. На месте происшествия работает оперативная группа, цель которой – выяснить подробности инцидента и обезопасить территорию.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что в результате работы ПВО жители региона иногда могут обнаруживать обломки вражеских дронов раньше, чем туда прибывают службы. Он обратился к жителям с просьбой соблюдать осторожность и немедленно сообщать об обнаруженных обломках в экстренные службы. Также он призвал не приближаться к находкам и не трогать их без предварительной проверки специалистами.
Владислав Шапша также призвал родителей предупредить детей об опасности, которую могут представлять обломки, и напомнил о необходимости следовать установленным правилам безопасности.
Ранее Минобороны сообщило, что российские силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области 4 декабря.
До этого в Пензе в лесном массиве поселка Монтажный нашли место падения трех беспилотников, инцидент обошелся без жертв и повреждений.