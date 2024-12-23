Обломки БПЛА обнаружены в Калужской области

Шапша сообщил об обнаружении обломков в Калужской области

Tекст: Вера Басилая

Шапша сообщил в Telegram-канале , что на окраине города Людиново Калужской области были обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. На месте происшествия работает оперативная группа, цель которой – выяснить подробности инцидента и обезопасить территорию.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что в результате работы ПВО жители региона иногда могут обнаруживать обломки вражеских дронов раньше, чем туда прибывают службы. Он обратился к жителям с просьбой соблюдать осторожность и немедленно сообщать об обнаруженных обломках в экстренные службы. Также он призвал не приближаться к находкам и не трогать их без предварительной проверки специалистами.

Владислав Шапша также призвал родителей предупредить детей об опасности, которую могут представлять обломки, и напомнил о необходимости следовать установленным правилам безопасности.

Ранее Минобороны сообщило, что российские силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области 4 декабря.

До этого в Пензе в лесном массиве поселка Монтажный нашли место падения трех беспилотников, инцидент обошелся без жертв и повреждений.