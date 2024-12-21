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После украинского обстрела в Рыльске без отопления остались 88 жилых домов
В Рыльске в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины повреждения получила теплотрасса, без отопления временно остались 88 жилых домов, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил в Telegram, что идет «ликвидация последствий ракетного удара ВСУ», работает оперативный штаб правительства региона. Одной из основных задач Хинштейн назвал «восстановление подачи тепла». По его словам, специалисты планируют «восстановить тепло в 80 домах уже к утру, по остальным – в течении завтрашнего дня». Хинштейн сообщил, что в город доставлены обогреватели.
Кроме того, несколько домов лишились газоснабжения из-за повреждения газовой трубы. Восстановить подачу газа планируют «к середине завтрашнего дня». Также в ряде домов взрывной волной выбиты окна. Хинштейн сообщил, что «временно затянули пленкой 65 из 68 окон», но в несколько квартир попасть пока не удалось. «С утра их закроют фанерой, а в течении ближайших дней все окна полностью восстановят», – сообщил он.
Хинштейн заверил, что «работы будут вестись в круглосуточном режиме».
Напомним, в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску, атака была направлена против мирных жителей и гражданских объектов. В результате атаки пострадала женщина на девятом месяце беременности, а также еще восемь жителей города.