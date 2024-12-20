Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.2 комментария
Москва установила рекорд по энергопотреблению
Московская энергосистема установила рекорд потребления мощности в 19 883 МВт
В Московской энергосистеме установлен новый рекорд потребления мощности – 19 883 МВт, который превысил предыдущий максимум на 37 МВт при температуре минус 12,5 градуса.
Новый исторический максимум потребления мощности в энергосистеме Москвы и области достиг 19 883 МВт, сообщает ТАСС. Этот рекорд был зафиксирован 19 декабря в 17.00, он на 37 МВт превышает предыдущий показатель, установленный в январе 2024 года.
По данным филиала Системного оператора ОДУ Центра, такой уровень энергопотребления был зафиксирован при среднем значении температуры воздуха минус 12,5 градуса. Максимальное значение потребления мощности связано с повышенной нагрузкой на энергосистему в зимний период, когда увеличивается использование отопительных приборов и электрооборудования.
Ранее зимние холода и повышенные нагрузки на энергосистему также приводили к значительному росту энергетического потребления в регионе. Специалисты утверждают, что такие рекорды требуют усиленного внимания к стабильности работы энергосистемы и модернизации инфраструктуры для обеспечения надежного энергообеспечения.
Президент Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели заявил, что страна обновила рекорд по потреблению энергии в 2023 году, что указывает на рост экономики.
Между тем спрос на электроэнергию в мире растет быстрее прогнозов, и, по прогнозам, к 2035 году глобальный спрос будет на 6% выше, чем предполагалось год назад.