Москва установила рекорд по энергопотреблению

Московская энергосистема установила рекорд потребления мощности в 19 883 МВт

Tекст: Мария Иванова

Новый исторический максимум потребления мощности в энергосистеме Москвы и области достиг 19 883 МВт, сообщает ТАСС. Этот рекорд был зафиксирован 19 декабря в 17.00, он на 37 МВт превышает предыдущий показатель, установленный в январе 2024 года.

По данным филиала Системного оператора ОДУ Центра, такой уровень энергопотребления был зафиксирован при среднем значении температуры воздуха минус 12,5 градуса. Максимальное значение потребления мощности связано с повышенной нагрузкой на энергосистему в зимний период, когда увеличивается использование отопительных приборов и электрооборудования.

Ранее зимние холода и повышенные нагрузки на энергосистему также приводили к значительному росту энергетического потребления в регионе. Специалисты утверждают, что такие рекорды требуют усиленного внимания к стабильности работы энергосистемы и модернизации инфраструктуры для обеспечения надежного энергообеспечения.

Президент Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели заявил, что страна обновила рекорд по потреблению энергии в 2023 году, что указывает на рост экономики.

Между тем спрос на электроэнергию в мире растет быстрее прогнозов, и, по прогнозам, к 2035 году глобальный спрос будет на 6% выше, чем предполагалось год назад.