Социолог объяснил щедрые расходы россиян на Новый год

Социолог Климов объяснил, почему россияне не жалеют денег на Новый год

Tекст: Татьяна Косолапова

«На мой взгляд, Новый год – более «детский» праздник, чем 1 июня и все остальные. Его уникальность в том, что взрослый одновременно может проживать сразу несколько ролей. Безусловно взрослый остается взрослым, хозяином дома и одновременно – Золушкой: чтобы подготовиться, все спланировать, закупить еду, пригласить гостей, накрыть стол. Другая роль – побыть Дедом Морозом, не просто с мешком подарков, но персонажем, приносящим праздник», – говорит Климов.



«Ну и третья роль – Новый год позволяет взрослому самому побыть ребенком. Побыть честно – не имитировать детство, не впасть в него, не нарочито «выделываться». А радоваться, как другие принимают подарки, и самому ликовать при получении подарка», – делится специалист.

Калькуляция затрат на этот праздник – вторична, считает он. «Траты – это лишь баланс между реальными возможностями и бесценностью тех эмоций, который дарит одновременное проживание трех ролей Нового года», – заключил Климов.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел среди россиян опрос, благодаря которому выяснил, что большинство граждан страны готовы потратить на празднование Нового года в среднем 62 655 рублей. Из них почти 23 тыс. рублей предназначаются на подарки.

Социолог Евгений Копатько в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, россияне дарят подарки на Новый год не только своим близким родственникам, но и друзьям, коллегам, знакомым, в связи с чем из-за количества презентов сумма расходов значительна. Он также отметил, что Новый год и Рождество – любимые праздники россиян.