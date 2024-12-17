Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Социолог объяснил щедрые расходы россиян на Новый год
Социолог Климов объяснил, почему россияне не жалеют денег на Новый год
Для россиян затраты на празднование Нового года и подарки – вторичны, ведь главное – это эмоции, которые не приносит больше ни один другой праздник, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Центра изучения интернета и общества, доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ, социолог Иван Климов.
«На мой взгляд, Новый год – более «детский» праздник, чем 1 июня и все остальные. Его уникальность в том, что взрослый одновременно может проживать сразу несколько ролей. Безусловно взрослый остается взрослым, хозяином дома и одновременно – Золушкой: чтобы подготовиться, все спланировать, закупить еду, пригласить гостей, накрыть стол. Другая роль – побыть Дедом Морозом, не просто с мешком подарков, но персонажем, приносящим праздник», – говорит Климов.
«Ну и третья роль – Новый год позволяет взрослому самому побыть ребенком. Побыть честно – не имитировать детство, не впасть в него, не нарочито «выделываться». А радоваться, как другие принимают подарки, и самому ликовать при получении подарка», – делится специалист.
Калькуляция затрат на этот праздник – вторична, считает он. «Траты – это лишь баланс между реальными возможностями и бесценностью тех эмоций, который дарит одновременное проживание трех ролей Нового года», – заключил Климов.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел среди россиян опрос, благодаря которому выяснил, что большинство граждан страны готовы потратить на празднование Нового года в среднем 62 655 рублей. Из них почти 23 тыс. рублей предназначаются на подарки.
Социолог Евгений Копатько в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, россияне дарят подарки на Новый год не только своим близким родственникам, но и друзьям, коллегам, знакомым, в связи с чем из-за количества презентов сумма расходов значительна. Он также отметил, что Новый год и Рождество – любимые праздники россиян.