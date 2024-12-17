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    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Безопасность государства важнее доходов от мигрантов

    За один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство генерала Кириллова.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские и армяне всегда разговаривают о главном

    Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.

    15 комментариев
    17 декабря 2024, 21:29 • Новости дня

    Социолог объяснил щедрые расходы россиян на Новый год

    Социолог Климов объяснил, почему россияне не жалеют денег на Новый год

    Социолог объяснил щедрые расходы россиян на Новый год
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Для россиян затраты на празднование Нового года и подарки – вторичны, ведь главное – это эмоции, которые не приносит больше ни один другой праздник, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Центра изучения интернета и общества, доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ, социолог Иван Климов.

    «На мой взгляд, Новый год  – более «детский» праздник, чем 1 июня и все остальные. Его уникальность в том, что взрослый одновременно может проживать сразу несколько ролей. Безусловно взрослый остается взрослым, хозяином дома и одновременно – Золушкой: чтобы подготовиться, все спланировать, закупить еду, пригласить гостей, накрыть стол. Другая роль – побыть Дедом Морозом, не просто с мешком подарков, но персонажем, приносящим праздник», – говорит Климов. 

    «Ну и третья роль – Новый год позволяет взрослому самому побыть ребенком. Побыть честно – не имитировать детство, не впасть в него, не нарочито «выделываться». А радоваться, как другие принимают подарки, и самому ликовать при получении подарка», – делится специалист.

    Калькуляция затрат на этот праздник – вторична, считает он. «Траты – это лишь баланс между реальными возможностями и бесценностью тех эмоций, который дарит одновременное проживание трех ролей Нового года», – заключил Климов.

    Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел среди россиян опрос, благодаря которому выяснил, что большинство граждан страны готовы потратить на празднование Нового года в среднем 62 655 рублей. Из них почти 23 тыс. рублей предназначаются на подарки.

    Социолог Евгений Копатько в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, россияне дарят подарки на Новый год не только своим близким родственникам, но и друзьям, коллегам, знакомым, в связи с чем из-за количества презентов сумма расходов значительна. Он также отметил, что Новый год и Рождество – любимые праздники россиян.

    18 декабря 2024, 10:15 • Новости дня
    ФСБ показала видео с признательными показаниями задержанного по делу Кириллова
    ФСБ показала видео с признательными показаниями задержанного по делу Кириллова
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ обнародовала видео с признательными показаниями подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

    На видео задержанный признался в совершении теракта. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами и согласился на преступление в обмен на деньги, передает РИА «Новости».

    По информации ФСБ, задержан гражданин Узбекистана, который организовал подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.

    На допросе подозреваемый также заявил, что приобрел самокат за несколько месяцев до атаки, что, по его словам, помогло ему в подготовке теракта.

    Известно, что руководители операции предлагали ему европейский паспорт в качестве мотивации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по подозрению в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова был задержан гражданин Узбекистана, однако МВД Узбекистана не подтвердило эту информацию.

    Тем временем ФСБ сообщила о задержании исполнителя теракта и пообещала привлечь к ответственности украинские спецслужбы, причастные к преступлению.

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    17 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    ООН отказалась осудить теракт против Кириллова

    ООН не осудила теракт в отношении генерала Кириллова и призвала к сдержанности сторон

    ООН отказалась осудить теракт против Кириллова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Организация Объединенных Наций не осудила теракт, совершенный против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова.

    Организация призвала к сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности, сообщает ТАСС.

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил: «Мы в курсе сообщений об инциденте, произошедшем сегодня в Москве, который привел к гибели двух российских военных». Он подчеркнул, что ООН призывает все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут обострить ситуацию.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. В Сети появились видеозаписи с места теракта. Военкор Александр Коц назвал очевидной причастность Киева к гибели Кириллова.


    Коментарии (38)
    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

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    18 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Орбан ответил на оскорбления Зеленского

    Орбан заявил, что Венгрия не будет реагировать на провокации со стороны Зеленского

    Орбан ответил на оскорбления Зеленского
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна не будет отвечать на провокации президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о ненужности венгерского посредничества в урегулировании конфликта на Украине и отвергшего предложения Будапешта о рождественском перемирии.

    «Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Примите или отклоните его. Это ваша ответственность», – написал Орбан в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Зеленский на встрече с общественностью во Львове подчеркнул, что Киеву нужны прямые отношения с США, среди ненужных стран он привел Венгрию. «Нам не нужны такие страны, которые сегодня хотят, как, например, Венгрия, как премьер-министр [Венгрии Виктор] Орбан [стать посредником]. Не выйдет, я его не пущу, и таких, как он», – сказал глава Украины, передает ТАСС.

    Ранее Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной, однако Киев отказался от этих инициатив. Москва же выразила одобрение инициативам Орбана по обмену пленными между Россией и Украиной и даже направила Будапешту списки для обмена пленными.

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    18 декабря 2024, 14:33 • Новости дня
    Посол: Лондон изменил позицию после применения «Орешника»

    Посол Келин: Лондон изменил позицию после применения «Орешника» на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на территории Украины заставило Лондон занять более взвешенную позицию в отношении ударов дальнобойным вооружением вглубь России, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин.

    Хотя британцы и не испугались, они осознали, что возник новый фактор – ответ России на использование ракет Storm Shadow, заявил Келин в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

    В результате в Лондоне стали осторожнее относиться к этой теме и внимательно следят за развитием событий, добавил он.

    Келин отметил, что официальная реакция Британии на запуск «Орешника» была невнятной, однако в экспертных кругах изучались возможности и способности этой ракеты. Посол подчеркнул, что из Белоруссии, где планируется развернуть «Орешник», достижима каждая точка в Европе.

    Также дипломат отметил, что несмотря на наличие канала спецсвязи между Россией и Британией, обсуждать по нему нечего из-за кардинально разных позиций двух стран. Келин добавил, что все другие каналы коммуникации, за исключением военного атташата, были прерваны по инициативе англичан, однако контакты с Форин-офисом остаются.

    Ранее президент Владимир Путин отметил высокую эффективность российского ударного комплекса «Орешник», подчеркнув его преимущество перед современными аналогами США. Он сообщил, что серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник», который Россия не так давно успешно испытала в ответ на удары западным оружием по российским регионам, начнется в ближайшее время. Глава Минобороны Андрей Белоусов призвал масштабировать производство «Орешника» в следующем году.

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    18 декабря 2024, 14:28 • Новости дня
    Стало известно о возможном уходе ряда китайских автобрендов из России в 2025 году

    «РГ»: Китайские бренды автомобилей Kaiyi, SWM, Foton и Livan могут покинуть российский рынок

    Стало известно о возможном уходе ряда китайских автобрендов из России в 2025 году
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В 2025 году из-за низкой доходности и развала дилерских сетей некоторые китайские автомобильные бренды могут покинуть российский рынок, включая такие марки, как Kaiyi, SWM, Foton и Livan.

    Некоторые китайские автомобильные бренды могут покинуть российский рынок в 2025 году, пишет «Российская газета». Коммерческий директор сети дилерских центров Александр Шапринский отмечает, что главной причиной ухода станет низкая доходность дилеров, что может привести к развалу дилерской сети. Это затронет в первую очередь марки с минимальной клиентской базой.

    Директор департамента новых автомобилей одной из компаний Николай Иванов полагает, что среди брендов, которые могут уйти из России, находятся Kaiyi, SWM, Foton и Livan. Однако ранее заявлялось, что Livan не планирует покидать российский рынок и даже готовится к обновлению модельного ряда. Иванов также указывает на высокую конкуренцию среди китайских марок в ценовой категории от 2 до 3 млн рублей, что делает их однотипными и без явных конкурентных преимуществ.

    Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что крупные китайские бренды останутся на рынке, в то время как более мелкие игроки с объемом продаж менее 3 тыс. автомобилей могут временно прекратить деятельность или заморозить бизнес. Ранее сообщалось о массовом закрытии автосалонов китайских брендов в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский «АвтоВАЗ» предложил увеличить утильсбор для импортных автомобилей до одного млн рублей, так как китайские автомобильные бренды занимают уже больше половины легкового авторынка страны. Китайский автопроизводитель Zeekr официально запретил поставки своих автомобилей премиум-класса в Россию. Водители такси отмечают, что китайские автомобили служат меньше европейских и корейских, вынуждая их списывать машины раньше срока и сталкиваться с проблемами в ремонте.

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    18 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Артист балета Полунин решил покинуть Россию с семьей
    Артист балета Полунин решил покинуть Россию с семьей
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Балетный артист Сергей Полунин объявил о своем решении покинуть Россию вместе с семьей.

    Он объяснил свой поступок тем, что у него «душа не на месте». Полунин не уточнил, куда намерен переехать, передает RT.

    Полунин родился в Херсоне и в 2012 году перебрался в Россию. За это время он женился и стал отцом. В 2018 году он сделал тату на груди с портретом президента РФ Владимира Путина, а также на тыльной стороне ладони изобразил российский герб, заменив украинский тризуб.

    В 2017 году Полунин получил гражданство Сербии, а с 2018 года стал гражданином России. В период с 2019 по 2024 год он возглавлял Академию хореографии в Севастополе в качестве исполняющего обязанности ректора.

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    18 декабря 2024, 18:17 • Новости дня
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова Россия ликвидирует главарей киевского режима
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова Россия ликвидирует главарей киевского режима
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов и его помощник, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Слуцкий подчеркнул, что Россия не оставит без ответа теракт, в котором погибли генерал Кириллов и его помощник, передает РИА «Новости». По его словам, российская сторона ликвидирует главарей киевского режима.

    «Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», – сказал Слуцкий.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    18 декабря 2024, 09:35 • Новости дня
    По подозрению в убийстве генерала Кириллова задержан гражданин Узбекистана
    По подозрению в убийстве генерала Кириллова задержан гражданин Узбекистана
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова; предполагается, что злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами и использовал самодельное взрывное устройство на электросамокате.

    Как сообщает Telegram-канал Следственного комитета, следственными органами совместно с ФСБ и МВД задержан гражданин Узбекистана 1995 года рождения. Его подозревают в организации теракта, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских Вооруженных сил Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

    Задержанный доставлен к следователю, где с ним проводятся следственные действия. Во время допроса он признался, что был завербован украинскими спецслужбами. По их указанию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство, которое разместил на электросамокате у подъезда дома Игоря Кириллова.

    Для наблюдения за местом жительства Кириллова подозреваемый арендовал автомобиль каршеринга, где установил видеокамеру. Онлайн-трансляция с камеры передавалась организаторам теракта в Днепропетровск. Когда поступил сигнал о выходе военнослужащих из подъезда, устройство было приведено в действие дистанционно.

    Задержанному было обещано за выполнение задания денежное вознаграждение в 100 тыс. долларов и возможность выезда в одну из стран Европы для постоянного проживания.

    Ранее в среду сообщалось, что двоих подозреваемых в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника задержали благодаря камерам наблюдения.

    Между тем Организация Объединенных Наций не осудила теракт против Кириллова, а США не прокомментировали приватные контакты между Вашингтоном и Киевом по этому делу.

    Спикер МИД Мария Захарова раскритиковала реакцию ООН, назвав ее продажной из-за отсутствия осуждения теракта.

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    18 декабря 2024, 13:37 • Новости дня
    Абхазия запросила у России бесплатную электроэнергию на 2025 год

    Абхазия запросила у России 327 млн кВт·ч бесплатной электроэнергии на 2025 год

    Абхазия запросила у России бесплатную электроэнергию на 2025 год
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатной поставке электроэнергии в 2025 году объемом 327 млн киловатт-часов, но ответа пока не получила, сообшил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.

    Абхазия запросила у России бесплатную поставку электроэнергии на 2025 год, сообщает РИА «Новости».

    Исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба пояснил, что просьба касалась 327 млн киловатт-часов. «Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго РФ. Какого-либо подтверждения мы пока не получили», – сказал он.

    Энергетический дефицит в Абхазии продолжает оставаться серьезной проблемой, особенно с ноября по апрель, когда потребление возрастает. В эти месяцы приток на ИнгурГЭС – основной источник электроэнергии для республики – сокращается, и уровень водохранилища падает. Абхазия вынуждена импортировать электроэнергию из России, что ежедневно обходится в 15 млн рублей.

    Нанба отметил, что необходимые средства для оплаты за переток не предусмотрены в бюджете 2024 года, что вынуждает правительство использовать чрезвычайные меры для поиска средств. В целях экономии уже введен режим веерных отключений.

    Дополнительно, в связи с энергетическим кризисом, зимние школьные каникулы в Абхазии начнутся на неделю раньше, с 20 декабря, сообщила замминистра просвещения Ада Кварчелия. Детские сады, оснащенные дизельными генераторами, продолжат работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 декабря по всей территории Абхазии пропала подача электричества, что привело к серьезному энергетическому кризису.

    Российское правительство пока не реагировало на письмо Абхазии о возобновлении софинансирования зарплат и соцвыплат, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба.

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    18 декабря 2024, 09:42 • Новости дня
    ФСБ пообещала наказать сотрудников спецслужб Украины за убийство Кириллова
    ФСБ пообещала наказать сотрудников спецслужб Украины за убийство Кириллова
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ФСБ сообщили о задержании исполнителя теракта, убившего начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности.

    ФСБ сообщила о задержании исполнителя теракта, в результате которого погиб Кириллов, передает РИА «Новости».

    Задержанным оказался гражданин Республики Узбекистан, 1995 года рождения. Преступник был установлен в ходе совместной операции с МВД и СК России.

    По данным ФСБ, исполнитель теракта рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами. Он прибыл в Москву, где получил мощное самодельное взрывное устройство, которое затем разместил на электросамокате возле дома генерала Кириллова.

    Для слежки за генералом преступник арендовал каршеринговый автомобиль, в который установил Wi-Fi камеру, транслирующую изображение организаторам в Днепре (Украина). Взрывное устройство было дистанционно активировано после получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в теракте, который привел к гибели Кириллова. Предполагается, что злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами и использовал самодельное взрывное устройство на электросамокате.

    Двое подозреваемых в убийстве Кириллова и его помощника задержаны, на их след удалось выйти благодаря камерам наблюдения, сообщали ранее СМИ.

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    18 декабря 2024, 05:10 • Новости дня
    Убийство инспектора МАДИ в Зарядье переквалифицировали в теракт

    Следователи завершили расследование убийства инспектора МАДИ, которое перквалифицировали в теракт

    Tекст: Вера Басилая

    Завершено расследование дела об убийстве инспектора МАДИ в Зарядье, переквалифицированного как теракт, предъявлено обвинение бойцу ММА Ламберду Ахьядову, который присягнул на верность запрещенной в России террористической организации, сообщили в правоохранительных органах.

    Следствие окончило расследование по делу об убийстве инспектора МАДИ в парке Зарядье 31 декабря 2022 года, передает ТАСС.

    Уголовное дело переквалифицировано в теракт, а обвинение предъявлено бойцу ММА Ламберду Ахьядову, который включен в перечень террористов и экстремистов в России.

    По данным следствия, Ахьядов присягнул на верность террористической организации «Исламское государство»(запрещена в России) и был завербован в Турции. Обвиняемый планировал завладеть табельным оружием сотрудника полиции. Однако в темноте перепутал инспектора МАДИ с полицейским из-за униформы, что помешало завершить задуманное.

    Ахьядова задержали 1 января 2023 года. При задержании он оказал сопротивление, применив газовый баллончик против полицейского. В материалах дела указано, что у обвиняемого нет постоянного места жительства, у него двое малолетних детей на иждивении и он не имеет официального трудоустройства.

    Ахьядов за свою карьеру в ММА провел 14 боев, из которых выиграл девять. Последний его выход на ринг состоялся в октябре 2019 года. В настоящее время он находится под стражей и ему грозит пожизненное лишение свободы.

    Ранее сообщалось, что убийцей инспектора Московской административной дорожной инспекции оказался боец смешанных единоборств, который арестован.

    Убийство произошло 31 декабря на Москворецкой набережной в районе парка «Зарядье», когда инспектор присел на скамейку, чтобы связаться с ситуационным центром МАДИ и доложить о дорожной обстановке, но в этот момент на него напал преступник и несколько раз ударил ножом.

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    18 декабря 2024, 16:45 • Новости дня
    Абхазия решила взять в долг электричество у Грузии

    Абхазия поручила «Черноморэнерго» обсудить с Грузией увеличение энергопоставок

    Абхазия решила взять в долг электричество у Грузии
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    И. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба поручил «Черноморэнерго» провести переговоры с Грузией об увеличении энергопоставок на зимний период. Затем Сухум обязуется вернуть это электричество.

    Переговоры предполагают, что в зимний период объем поставок может быть увеличен, а весной и летом Абхазия обязуется вернуть эквивалентное количество энергии, когда производство на ИнгурГЭС возрастет, сообщает «Интерфакс».

    Гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия сообщил, что уровень воды в водохранилище ИнгурГЭС незначительно увеличился и составляет более 411 метров из-за недавних осадков. Это позволяет станции работать круглосуточно, обеспечивая электричеством все районы Абхазии днем и только восточные районы ночью, тогда как западная часть страны получает российский коммерческий переток.

    И. о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил об изъятии 450 аппаратов для майнинга криптовалют с 4 по 18 декабря. График подачи электричества остается прежним, а финансирование происходит за счет «Черноморэнерго» и республиканского бюджета.

    Руководитель Госкомсвязи Роланд Берулава отметил, что отключение интернета для борьбы с майнингом криптовалют нежелательно, так как это может негативно сказаться на банковской системе и мобильных операторах, имеющих межроуминговые соглашения с российскими операторами.

    Ранее Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатной поставке 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году, но ответа пока не получила.

    Сообщалось, что по всей территории Абхазии пропала пропала подача электричества.

    Пресс-служба компании «Черноморэнерго» сообщала, что в Абхазии отключают интернет ночью для борьбы с незаконным майнингом, чтобы сэкономить электроэнергию и оценить эффект.

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    18 декабря 2024, 14:51 • Новости дня
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молдавия обязана оплатить использованный российский газ, а обвинения в «шантаже» со стороны России должны быть оставлены в прошлом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Молдавия должна оплатить газ, который она использовала, и перестать обвинять Россию в газовом шантаже, передает RT. Это заявление она сделала после того, как президент Молдавии Майя Санду в Брюсселе обвинила Россию в газовом давлении.

    Дипломат добавила, что власти Молдавии продолжают «неприкрытое заигрывание» с НАТО, что также вызывает обеспокоенность в российской дипломатии. В ответ на обвинения в шантаже Захарова заявила: «Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует».

    Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона. До этого парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за опасности гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.

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    18 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS
    Минобороны показало зоны досягаемости ATACMS
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России продемонстрировало, какие регионы страны находятся под угрозой дальнобойного вооружения ВСУ, включая ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG.

    На брифинге начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова Минобороны показало слайды с картой, демонстрирующей зоны досягаемости дальнобойного оружия, поставленного Вооруженным силам Украины, передает ТАСС.

    В зону досягаемости включены Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, Республика Крым и частично Краснодарский край и Волгоградская область.

    Также под угрозой оказались регионы Центрального федерального округа России: Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская области. Кроме того, в зону попали Тамбовская, Смоленская и Калужская области.

    Карта Минобороны отмечает, что под угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов Tekever AR3 с озвученной дальностью до 1 тыс. километров находятся регионы Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

    В ноябре The New York Times сообщила, что Вашингтон разрешил использовать американские ракеты ATACMS для ударов по Курской области в рамках конфликта на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация решила применять дальнобойные ракеты ATACMS на территории России до президентских выборов в США.

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    18 декабря 2024, 10:25 • Новости дня
    Экспорт СПГ признали угрозой интересам США

    NYT: США рискуют экономикой из-за экспорта сжиженного газа

    Экспорт СПГ признали угрозой интересам США
    @ Keith Srakocic/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Выпущенное администрацией Байдена исследование предупреждает, что дальнейший экспорт сжиженного природного газа из США может привести к росту цен на энергию и увеличению загрязнения в прибрежных районах, где строятся терминалы, пишет New York Times.

    Администрация Байдена выпустила исследование, которое оценивает экономические и экологические риски увеличения экспорта сжиженного природного газа из США, сообщает The New York Times.

    Документ уже вызвал критику со стороны нефтегазовой индустрии, но может поддержать экологические группы, выступающие против строительства новых экспортных терминалов. Исследование может осложнить планы вновь избранного президента Дональда Трампа по одобрению дополнительных терминалов, отмечает издание.

    В исследовании Министерства энергетики говорится, что если США продолжат экспортировать сжиженный природный газ, как это делалось в последние годы, это может повысить внутренние цены на энергию и увеличить загрязнение в прибрежных районах, где строятся терминалы. Помимо этого, увеличение экспорта может привести к росту глобальных выбросов парниковых газов.

    Впрочем, в документе отмечается, что экспорт также приносит экономические выгоды и улучшает энергетическую безопасность ключевых союзников США, таких как Европа.

    Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм подчеркнула, что окончательное решение остается за следующей администрацией, но выразила надежду, что оно будет учитывать данные исследования. В сопроводительном письме она заявила, что сохранение прежнего подхода к экспорту сжиженного природного газа является «несостоятельным и нецелесообразным».

    Американская газовая ассоциация подвергла критике исследование за «очевидные проблемы», которые она планирует исправить в течение 60-дневного периода публичных комментариев. Между тем экологические группы положительно оценили отчет.

    США относительно недавно начали экспортировать газ, но с 2016 года построили восемь крупных объектов в Техасе, Луизиане, Мэриленде, Джорджии и Мексике. К 2028 году планируется почти удвоение экспортных мощностей.

    Как отмечала ранее представитель МИД Мария Захарова, Россия располагает доказательствами причастности США и Британии к подрыву «Северных потоков».

    Она подчеркивала, что администрация президента США Джо Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам расследования журналиста Сеймура Херша по взрывам на «Северных потоках». Также она акцентировала внимание на заявлении капитана датского порта об увиденных американских кораблях перед взрывами, адресовав вопрос западным следователям.

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