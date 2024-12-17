У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.6 комментариев
Суд Петербурга признал сайентологов экстремистами
Петербургский суд запретил деятельность Сайентологической церкви как экстремистской
Суд Санкт-Петербурга признал религиозную группу сайентологов экстремистской организацией, удовлетворив иск прокуратуры о запрете ее деятельности в России.
Согласно информации, предоставленной РИА «Новости», Санкт-Петербургский городской суд признал религиозную организацию «Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга» экстремистской, удовлетворив соответствующий иск прокуратуры. Решение о запрете деятельности организации на территории России обосновано тем, что ее участники распространяли экстремистскую литературу и призывали к отказу от соблюдения общественных правил и законов.
Прокуратура города обратилась в суд с целью защиты интересов государства и общества, а также неопределенного круга лиц. Суд вынес решение об удовлетворении требований в полном объеме с немедленным исполнением. Это решение было принято после того, как прокуратура предоставила доказательства, что деятельность организации направлена на возбуждение ненависти и вражды.
Ранее глава сайентологов Петербурга Иван Мацицкий был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы за незаконное предпринимательство, но освобожден от наказания по истечении срока давности. В ходе расследования, начатого в 2017 году, был выявлен факт незаконного получения более 276 млн рублей с 2013 по 2016 год. Это, наряду с распространением экстремистской литературы, стало основанием для признания организации экстремистской.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Санкт-Петербурге решил не продлевать арест духовного лидера Сайентологической церкви Петербурга Ивана Мацицкого, которого обвинили в организации экстремистского сообщества. Октябрьский райсуд Петербурга приговорил к шести с половиной годам колонии общего режима Екатерину Заборских, которая перевела в религиозную организацию «Сайентологическая церковь Москвы» более 130 млн рублей, собранных у дольщиков. Обыски в сайентологических церквях Петербурга, Москвы и Подмосковья прошли по уголовному делу о хищении у дольщиков почти 800 млн рублей.