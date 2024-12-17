Суд Петербурга признал сайентологов экстремистами

Петербургский суд запретил деятельность Сайентологической церкви как экстремистской

Tекст: Денис Тельманов

Согласно информации, предоставленной РИА «Новости», Санкт-Петербургский городской суд признал религиозную организацию «Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга» экстремистской, удовлетворив соответствующий иск прокуратуры. Решение о запрете деятельности организации на территории России обосновано тем, что ее участники распространяли экстремистскую литературу и призывали к отказу от соблюдения общественных правил и законов.



Прокуратура города обратилась в суд с целью защиты интересов государства и общества, а также неопределенного круга лиц. Суд вынес решение об удовлетворении требований в полном объеме с немедленным исполнением. Это решение было принято после того, как прокуратура предоставила доказательства, что деятельность организации направлена на возбуждение ненависти и вражды.

Ранее глава сайентологов Петербурга Иван Мацицкий был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы за незаконное предпринимательство, но освобожден от наказания по истечении срока давности. В ходе расследования, начатого в 2017 году, был выявлен факт незаконного получения более 276 млн рублей с 2013 по 2016 год. Это, наряду с распространением экстремистской литературы, стало основанием для признания организации экстремистской.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Санкт-Петербурге решил не продлевать арест духовного лидера Сайентологической церкви Петербурга Ивана Мацицкого, которого обвинили в организации экстремистского сообщества. Октябрьский райсуд Петербурга приговорил к шести с половиной годам колонии общего режима Екатерину Заборских, которая перевела в религиозную организацию «Сайентологическая церковь Москвы» более 130 млн рублей, собранных у дольщиков. Обыски в сайентологических церквях Петербурга, Москвы и Подмосковья прошли по уголовному делу о хищении у дольщиков почти 800 млн рублей.