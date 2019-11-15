Лидера саентологов Петербурга выпустили из СИЗО

Суд Санкт-Петербурга решил не продлевать арест духовного лидера сайентологической церкви Петербурга Ивана Мацицкого, которого обвинили в организации экстремистского сообщества.

С ходатайством о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу выступило следствие. Оставить Мацицкого под арестом просили до 19 февраля 2020 года, однако суд следствию отказал, передает ТАСС.

Мацицкий отпущен из-под стражи в зале суда.

Напомним, пятеро членов саентологической церкви Иван Мацицкий, Констанция Есаулкова, Анастасия Терентьева, Сахиб Алиев и Галина Шуринова были арестованы в июне 2017 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и разжигании ненависти.

В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное предпринимательство», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Участие в экстремистском сообществе».

В 2016 года Верховный суд признал законным решение о ликвидации Саентологической церкви, поскольку деятельность церкви не соответствует формам и методам, заявленным при ее государственной регистрации.