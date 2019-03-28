Саентологов Москвы и Петербурга заподозрили в хищении сотен миллионов рублей

Обыски в саентологических церквях Петербурга, Москвы и Подмосковья прошли по уголовному делу о хищении денег у дольщиков почти 800 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Средства принадлежали участникам долевого строительства одного из жилищно-строительных кооперативов Всеволожского района, передает «Интерфакс».

По данным МВД, саентологи обманули более 400 дольщиков.

В четверг сообщалось о проведении обысков в «Церкви саентологии Санкт-Петербурга» по уголовному делу, связанному с обманутыми дольщиками. Также было возбуждено уголовное дело в отношении адептов Церкви саентологии в Москве.

В 2017 году в Санкт-Петербурге к 6,5 годам колонии общего режима была приговорена Екатерина Заборских, которая перевела в религиозную организацию «Сайентологическая церковь Москвы» более 130 млн рублей, собранных у дольщиков.