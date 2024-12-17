В Москве неизвестный сообщил об угрозе подрыва автомобиля Картаполова

Tекст: Александра Юдина

В Москве неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил о бомбе в автомобиле Картаполова, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Звонивший заявил, что его завербовали для взрыва машины, однако он решил предупредить о возможной угрозе.

На данный момент автомобиль Картаполова, припаркованный в Ружейном переулке, оцеплен. На месте работают взрывотехники, сотрудники Росгвардии и полиции, которые занимаются проверкой автомобиля и обеспечением безопасности окружающих.

Андрей Картаполов прокомментировал ситуацию, заявив, что его жизни ничего не угрожает.

«Не дождутся!» – заявил он в разговоре с журналистом Александром Юнашевым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Андрей Картаполов обвинил Киев в убийстве генерала Кириллова, назвав это попыткой скрыть неудачи на фронте. Украина заявила о своей причастности к убийству генерал-лейтенанта Войск радиационной, химической и биологической защиты.