У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.3 комментария
В Москве неизвестный сообщил об угрозе подрыва автомобиля Картаполова
В центре Москвы проводится операция из-за сообщения о возможной бомбе в машине председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Автомобиль оцеплен, ведутся проверки.
В Москве неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил о бомбе в автомобиле Картаполова, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Звонивший заявил, что его завербовали для взрыва машины, однако он решил предупредить о возможной угрозе.
На данный момент автомобиль Картаполова, припаркованный в Ружейном переулке, оцеплен. На месте работают взрывотехники, сотрудники Росгвардии и полиции, которые занимаются проверкой автомобиля и обеспечением безопасности окружающих.
Андрей Картаполов прокомментировал ситуацию, заявив, что его жизни ничего не угрожает.
«Не дождутся!» – заявил он в разговоре с журналистом Александром Юнашевым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Андрей Картаполов обвинил Киев в убийстве генерала Кириллова, назвав это попыткой скрыть неудачи на фронте. Украина заявила о своей причастности к убийству генерал-лейтенанта Войск радиационной, химической и биологической защиты.