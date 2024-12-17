У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.0 комментариев
Депутат Картаполов связал убийство Кириллова с неудачами Киева
Депутат Госдумы Картаполов связал убийство Кириллова с неудачами Киева
Депутат Госдумы Андрей Картаполов обвинил Киев в убийстве генерала Кириллова, назвав это попыткой скрыть неудачи на фронте.
По его словам, за этим преступлением стоит Украина, которая проигрывает на поле боя. Картаполов охарактеризовал произошедшее как «убийство исподтишка», передает «Газета.Ru».
Депутат добавил, что киевский режим, демонстрируя неуспехи, возвращается к своим «излюбленным методам». Картаполов подчеркнул важность продолжения выполнения задач спецоперации.
«Чем быстрее мы их выполним, тем быстрее все это закончится», – добавил он.
Депутат также отметил, что для защиты российских военнослужащих принимаются необходимые меры, и из случившегося будут сделаны выводы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Рязанском проспекте в Москве произошло срабатывание взрывного устройства, мощность которого составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, в результате погиб генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов. Ветеран ФСБ Алексей Филатов заявил, что убийство генерала Кириллова – террористическая операция киевского режима.