Эксперты перечислили цифровые тренды в России в 2024 году

В 2024 году в России обсуждается необходимость создания Цифрового кодекса, который станет основой для регулирования отношений в киберпространстве, сообщает РАПСИ. Президент России Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека выразил поддержку разработки этого документа, подчеркнув важность корректировки законодательства для успешного развития цифровизации.

«Президент обозначил задачу кодифицировать действующее законодательство, создать Цифровой кодекс, четко определить суть правовых цифровых отношений, выстроить четкие понятные правила игры и тем самым дать старт глобальному и, главное, институциональному развитию цифровой экономики», – сказала член СПЧ, глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко.

Актуальная тенденция в цифровом мире – переход платформ на более безопасные практики. В последние недели доходы мошенников в Telegram снизились на 20–25% благодаря ужесточению мер безопасности. Павел Дуров, владелец Telegram, согласился с необходимостью соблюдения определенных правил после кратковременного ареста.

«Парадоксально, но получается, что для повышения уровня безопасности сети и защиты наших прав достаточно было на некоторое время показать Павлу Дурову, что есть определенные правила игры, с которыми он должен считаться. Наконец пришло понимание, что надо обеспечивать необходимые механизмы защиты прав пользователя Telegram, и результат не заставил себя долго ждать», – сказала Сидоренко. При этом применять подобную жесткую стратегию в отношении всех стейкхолдеров цифрового мира было бы ошибочно.

Еще одним трендом стало то, что искусственный интеллект в России начинает активно использоваться для борьбы с преступностью. В Ростове-на-Дону с его помощью ликвидирован крупный мошеннический кол-центр, что показывает эффективность технологий в противодействии кибермошенничеству. Министерство цифрового развития РФ предложило 30 новых мер для предупреждения мошенничества, включая технологии защиты от дипфейков и спам-звонков. Ожидается разработка программы для проверки угроз со стороны искусственного интеллекта.

Проблема кибермошенничества не ограничивается Россией и становится глобальной. В США мошенники использовали дипфейки с изображениями известных личностей для обмана пенсионеров. Элина Сидоренко отмечает, что методы воздействия мошенников стандартизированы и их можно научиться распознавать, что поможет в борьбе с этой глобальной угрозой.

В то же время российская индустрия видеоигр переживает подъем, особенно после выпуска игры «Смута», которую скачали более миллиона россиян. Это свидетельствует о растущем интересе к отечественным разработкам, которые, по мнению экспертов, могут стать амбассадором российской культуры и политики в мире. По данным ВЦИОМ, видеоигры популярны среди 43% россиян, что открывает возможности для продвижения национальной политики через этот медиум.