Министр обороны объявил о новой экипировке для войск

Министр обороны Белоусов сообщил о поставках новой полевой формы в войска в следующем году

Tекст: Денис Тельманов

Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил о необходимости начать поставки новой полевой формы одежды в войска в следующем году, передает ТАСС. Новая форма отличается повышенной прочностью, функциональностью и совместимостью со средствами индивидуальной бронезащиты. Эти образцы предварительно получили высокие оценки в войсках, однако необходимо завершить их испытания.



Кроме того, Белоусов сообщил о создании спецкомиссии совместно с ФСБ для контроля качества поставляемой в войска экипировки. Министр отметил, что в этой области работает много единственных поставщиков, что требует особого внимания к качеству продукции, ее цене и локализации производства. «Совместно с ФСБ создана специальная комиссия, которая будет следить за соблюдением этих условий», – подчеркнул Белоусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, московский суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения для гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова на домашний арест. Андрей Есипов признал вину в поставке некачественных бронежилетов для армии и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова, обвиняемая в поставке некачественных бронежилетов на 2 млрд рублей, начала сотрудничать со Следственным комитетом.

