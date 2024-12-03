Фигурантка дела о некачественных бронежилетах решила сотрудничать со следствием

Tекст: Алексей Дегтярев

Антонову обвиняют в поставке некачественных бронежилетов, в ходе судебного разбирательства Антонова и ее адвокат возражали против продления ареста, передает ТАСС со ссылкой на документы.

Сторона защиты указывала, что Антонова не намерена скрываться, она сотрудничает со следствием. Также у нее есть на иждивении малолетний ребенок.

В деле фигурируют девять человек, включая генерального директора ГК «Пикет» Андрея Есипова и топ-менеджера компании «Концептавиапром» Вячеслава Портянникова. Портянников признал вину и заключил досудебное соглашение. Другими фигурантами являются Михаил Кальченко, Сергей Семенихин, Виктор Астапенко и Александр Ермаков.

Ранее источник сообщал, что суд арестовал имущество родственников, связанных с делом о поставке некачественных бронежилетов. При обыске офиса компании ГК «Пикет» нашли наличные деньги. Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов получили от Минобороны не менее 2,4 млрд рублей, из которых сотрудники ГК «Пикет», согласно по версии следствия, похитили средства, выделенные на поставку 20 040 бронежилетов, не соответствующих требованиям.