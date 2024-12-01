Следствие продолжило допросы по делу о некачественных бронежилетах для российской армии.

Следствие продолжило допрашивать свидетелей по делу о хищении при поставке бронежилетов для Минобороны России

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», следователи продолжают работать над уголовным делом о поставке некачественных бронежилетов для российской армии. В рамках дела, согласно судебным документам, необходимо провести дальнейшие допросы свидетелей, осмотры изъятых предметов и документов, а также получить заключения экспертиз.



По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» совершили хищение денежных средств, которые Минобороны РФ выделило для исполнения госконтракта на поставку средств защиты. Было поставлено более 20 тыс. бронежилетов, не соответствующих требованиям контракта.

В числе обвиняемых по делу проходят генеральный директор «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Есипову и Антоновой вменяются статьи за крупное мошенничество и дачу взятки, а Кальченко – только мошенничество.

Недавно в дело были добавлены новые фигуранты: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Им предъявлены обвинения в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве арестовал имущество родственников, связанных с делом о поставке некачественных бронежилетов, включая квартиры и автомобиль. При обыске офиса компании ГК «Пикет» были обнаружены и изъяты наличные деньги в рамках расследуемого дела. Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов получили от Минобороны не менее 2,4 млрд рублей, из которых сотрудники ГК «Пикет» по версии следствия похитили средства, выделенные на поставку 20 040 бронежилетов, не соответствующих требованиям.



