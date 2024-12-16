Российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Минобороны говорится, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение вооруженным формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и других в Харьковской области. Противник потерял свыше 70 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30, также уничтожен склад боеприпасов.

Как указали в ведомстве, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области и Серебрянском лесничестве. Потери ВСУ составили более 550 военнослужащих и несколько единиц боевой техники.

В результате действий группировки войск «Юг» освобожден Веселый Гай. ВСУ потеряли до 400 военнослужащих и несколько единиц тяжелого вооружения в Донецкой народной республике. Группировка войск «Центр» освободила Пушкино, уничтожив множество техники и отразив 10 контратак противника, уточнили в Минобороны.

Подразделения группировки войск «Восток» и «Днепр» продолжили наступательные действия в Запорожской области, нанеся значительные потери ВСУ. Российские оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили важные объекты и средства противовоздушной обороны противника, включая радиолокационные станции и установки зенитных ракетных комплексов, добавили в ведомстве.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

В воскресенье Минобороны сообщило, что бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Петровка в ДНР. До этого сообщалось, что российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.