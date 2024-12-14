На Мальдивах запретили вейпинг, включая продажу и импорт устройств

Tекст: Мария Иванова

Власти Мальдивской Республики решили ввести запрет на вейпинг, он вступает в силу с 15 декабря, сообщает Press.

В материале издания указывается, что запрет на вейпинг был принят в рамках первой поправки к закону о контроле над табаком, который одобрил парламент страны 12 ноября, передает РИА «Новости».

Согласно новому законодательству, теперь на территории Мальдив запрещены импорт, продажа, свободное распространение и использование электронных сигарет, а также устройств для вейпинга и изделий, предназначенных для них. Как сообщает агентство Синьхуа, за ввоз устройств для вейпинга предусмотрен штраф в размере около 3,2 тыс. долларов.

Представители местных властей считают, что такие меры помогут улучшить общественное здоровье и уменьшить потребление табачных изделий среди населения.

Ранее в Башкирии установили штрафы за вейпы и кальяны в общественных местах, включая образовательные и медицинские учреждения, общественный транспорт и парки.

У вейперов, как и у курильщиков, может развиться хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) через десять лет после начала использования, считает академик Сергей Авдеев.

НАпомним, в Лосиноостровском районе Москвы 17-летний подросток получил травмы лица и ожоги рук после взрыва вейпа, который он использовал во время зарядки.