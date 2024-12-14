Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».18 комментариев
На Мальдивах запретили вейпинг
На Мальдивах запретили вейпинг, включая продажу и импорт устройств
С 15 декабря на Мальдивах начнет действовать запрет на вейпинг, который охватывает импорт, продажу и использование электронных сигарет и устройств, за нарушение предусмотрен штраф около 3,2 тыс. долларов.
Власти Мальдивской Республики решили ввести запрет на вейпинг, он вступает в силу с 15 декабря, сообщает Press.
В материале издания указывается, что запрет на вейпинг был принят в рамках первой поправки к закону о контроле над табаком, который одобрил парламент страны 12 ноября, передает РИА «Новости».
Согласно новому законодательству, теперь на территории Мальдив запрещены импорт, продажа, свободное распространение и использование электронных сигарет, а также устройств для вейпинга и изделий, предназначенных для них. Как сообщает агентство Синьхуа, за ввоз устройств для вейпинга предусмотрен штраф в размере около 3,2 тыс. долларов.
Представители местных властей считают, что такие меры помогут улучшить общественное здоровье и уменьшить потребление табачных изделий среди населения.
Ранее в Башкирии установили штрафы за вейпы и кальяны в общественных местах, включая образовательные и медицинские учреждения, общественный транспорт и парки.
У вейперов, как и у курильщиков, может развиться хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) через десять лет после начала использования, считает академик Сергей Авдеев.
НАпомним, в Лосиноостровском районе Москвы 17-летний подросток получил травмы лица и ожоги рук после взрыва вейпа, который он использовал во время зарядки.