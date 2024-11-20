Академик назвал срок развития заболевания легких у вейперов

Академик Авдеев спрогнозировал развитие заболевания легких у вейперов через 10 лет парения

Tекст: Ольга Иванова

Академик РАН и главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил «Газете.Ru», что у вейперов, как и у курильщиков, может развиться хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) примерно через 10 лет после начала парения. По его словам, вейперы появились относительно недавно, около пяти лет назад, и для надежного определения возможной связи с ХОБЛ необходимо более длительное наблюдение.

Авдеев подчеркнул, что основными причинами ХОБЛ в России являются курение и воздействие вредных частиц и газов в закрытых помещениях. «Пока мы не знаем, есть ли ХОБЛ у вейперов. Объяснение этому очень простое: вейперы появились совсем недавно. А для того, чтобы у них развилась такая болезнь, как ХОБЛ, необходимо как минимум 10 лет», – отметил он.

Ученый добавил, что первым симптомом ХОБЛ является кашель, при появлении которого рекомендуется обратиться к врачу для диагностики. В течение ближайших пяти лет станет ясно, ассоциировано ли курение вейпов с развитием ХОБЛ, как это происходит с традиционными сигаретами.

Ранее Минздрав предупредил о новой болезни, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. Как говорится в сообщении, EVALI – острое легочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет, ее изучение замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост, что не снижает ее опасность для потребителей вейпов.