Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.0 комментариев
Путин: Опыт России в применении ИИ востребован в разных странах
Опыт России в практическом применении ИИ востребован в разных государствах мира, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту.
«Сегодня государства Азии, Африки, Латинской Америки, наши партнеры из СНГ, ЕврАзЭс, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, других объединений формируют перспективные сектора экономики, внедряют инновации. Их общее стремление к развитию Россия, безусловно, разделяет и поддерживает, а отечественные компании намерены и дальше создавать продукты и услуги на основе искусственного интеллекта и для себя, и для всего мира», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.
Ранее Путин заявил, что применение искусственного интеллекта (ИИ) в некоторых сферах приведет к революции в них.